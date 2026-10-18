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Uyuşuk Biriyle İş Yapmanın Zorluğundan Yılın Başında Koyduğumuz Hedeflere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Uyuşuk Biriyle İş Yapmanın Zorluğundan Yılın Başında Koyduğumuz Hedeflere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.10.2026 - 18:31
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Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
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Yoo ne siniri?

👇

👇
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Haber salın, hemen bulalım sahibini 🥹

Haber salın, hemen bulalım sahibini 🥹
twitter.com

👇

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Bir yerden tanıdık geldi.

Bir yerden tanıdık geldi.
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Hedeflerine tik atan oldu mu?

Psikolojik bir problem diyorlar buna. Uyuşuk olmak daha büyük problem.

Psikolojik bir problem diyorlar buna. Uyuşuk olmak daha büyük problem.
twitter.com

👇

👇
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Kesin 50 kere çıkmıştır, 51. kez tekrar girmek için böyle bakıyordur.

Kesin 50 kere çıkmıştır, 51. kez tekrar girmek için böyle bakıyordur.
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Eyvah eyvah...

Eyvah eyvah...
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Yarın görüşürüz 👋

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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