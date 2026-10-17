Türk Bayrağından One Direction Sürprizine: Manifest'in Londra Konserinde Göğsümüzü Kabartan Anlar!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kızların hızına yetişebilene aşk olsun! Şarkıları, dansları ve her yeni adımıyla gündeme gelen Manifest, bu kez Londra'da dinleyicileriyle buluştu. İlk İngilizce şarkıları “TRALALA”yla dinlenme rekorları kıran grup, 16 Ekim akşamı OVO Arena Wembley sahnesine çıktı. Gecede yeni şarkıları kadar sahne şovları ve sürpriz performansları da dikkat çekti. Türk bayrağının açıldığı anlardan One Direction sürprizine, Manifest'in ilk İngiltere konserinde öne çıkanları bir araya getirdik!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Manifest, hayatımıza girdiğinden beri gündemden düşmeye pek niyetli değil!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“TRALALA” çıktı, listelerde dengeler değişti!
Manifest'in Londra gecesinde Türk bayrağı da vardı, One Direction sürprizi de!
Manifest’in Londra konserindeki “Tralala” performansı:
Grup, Londra konserinde One Direction'ın “Story of My Life” şarkısını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Manifest'ten, Londra konserinde Spice Girls - “Wannabe” performansı:
Manifest'in Londra konserinde sahnede Türk bayrağını dalgalandırdığı anlar:
Manifest'in Londra konserinde “Türkiye sizinle gurur duyuyor” sloganları yükseldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın