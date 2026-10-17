Türk Bayrağından One Direction Sürprizine: Manifest'in Londra Konserinde Göğsümüzü Kabartan Anlar!

Big5 Türkiye yarışmasının ardından bir araya gelen altı kişilik grup, daha ilk şarkısı “Zamansızdık”la geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Ardından gelen “Arıyo” ve “Manifestival” albümüyle de bu ilginin tek şarkıyla sınırlı kalmayacağını gösterdi.

Esin, Hilal, Lidya, Mina, Sueda ve Zeynep'in hem birlikte hem de ayrı ayrı dikkat çektiği grupta, şarkılar kadar danslar ve sahne performansları da konuşuluyor. Bir bakıyoruz koreografileri sosyal medyada karşımıza çıkıyor, bir bakıyoruz konserlerinden bir an gündeme oturuyor. Dinleyicilerinin kısa sürede kurduğu güçlü bağ da her yeni projede kendini gösteriyor.

Türkiye'deki yükselişinin ardından rotasını yurt dışına çeviren Manifest'in Londra konseri, bu yolculuğun merakla beklenen duraklarından biriydi. Üstelik kızlar, Wembley sahnesine çıkmadan hemen önce ilk İngilizce şarkılarını da dinleyiciyle buluşturdu.