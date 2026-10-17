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Türk Bayrağından One Direction Sürprizine: Manifest'in Londra Konserinde Göğsümüzü Kabartan Anlar!

Türk Bayrağından One Direction Sürprizine: Manifest'in Londra Konserinde Göğsümüzü Kabartan Anlar!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
17.10.2026 - 09:04
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Kızların hızına yetişebilene aşk olsun! Şarkıları, dansları ve her yeni adımıyla gündeme gelen Manifest, bu kez Londra'da dinleyicileriyle buluştu. İlk İngilizce şarkıları “TRALALA”yla dinlenme rekorları kıran grup, 16 Ekim akşamı OVO Arena Wembley sahnesine çıktı. Gecede yeni şarkıları kadar sahne şovları ve sürpriz performansları da dikkat çekti. Türk bayrağının açıldığı anlardan One Direction sürprizine, Manifest'in ilk İngiltere konserinde öne çıkanları bir araya getirdik!

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Manifest, hayatımıza girdiğinden beri gündemden düşmeye pek niyetli değil!

Manifest, hayatımıza girdiğinden beri gündemden düşmeye pek niyetli değil!

Big5 Türkiye yarışmasının ardından bir araya gelen altı kişilik grup, daha ilk şarkısı “Zamansızdık”la geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Ardından gelen “Arıyo” ve “Manifestival” albümüyle de bu ilginin tek şarkıyla sınırlı kalmayacağını gösterdi.

Esin, Hilal, Lidya, Mina, Sueda ve Zeynep'in hem birlikte hem de ayrı ayrı dikkat çektiği grupta, şarkılar kadar danslar ve sahne performansları da konuşuluyor. Bir bakıyoruz koreografileri sosyal medyada karşımıza çıkıyor, bir bakıyoruz konserlerinden bir an gündeme oturuyor. Dinleyicilerinin kısa sürede kurduğu güçlü bağ da her yeni projede kendini gösteriyor.

Türkiye'deki yükselişinin ardından rotasını yurt dışına çeviren Manifest'in Londra konseri, bu yolculuğun merakla beklenen duraklarından biriydi. Üstelik kızlar, Wembley sahnesine çıkmadan hemen önce ilk İngilizce şarkılarını da dinleyiciyle buluşturdu.

“TRALALA” çıktı, listelerde dengeler değişti!

“TRALALA” çıktı, listelerde dengeler değişti!

Manifest'in 9 Ekim'de yayımlanan ilk İngilizce teklisi “TRALALA”, daha ilk günden dikkat çekici dinlenme rakamlarına ulaştı. Londra'da çekilen klibi, akılda kalan nakaratı ve koreografisiyle konuşulan şarkı, grubun uluslararası dinleyiciye ulaşmak için attığı önemli adımlardan biri oldu.

Başarısı da yalnızca sosyal medyadaki ilgiyle sınırlı kalmadı. Euronews'ün Spotify verilerine dayandırdığı haberine göre “TRALALA”, 9 Ekim'de Türkiye'de 2 milyonun üzerinde dinlenerek 2026'nın bir günde en çok dinlenen şarkısı oldu. Aynı parçayla yılın Türkiye'deki haftalık dinlenme rekoru da geldi.

Şarkı, 11 Ekim'de Spotify Global Daily Top Songs listesinde 38. sıraya yükseldi. 13 Ekim'de ise Global Yeni Çıkan Şarkılar ve Global Müzik Videoları listelerinde bir numaraya yerleşti. İngiltere'den İtalya'ya farklı ülkelerin New Music Friday listelerine de giren “TRALALA”, böylece Türkiye dışındaki dinleyicilere ulaşmaya başladı.

Yeni şarkının gördüğü bu ilginin ardından gözler, grubun Londra'da nasıl bir performans sergileyeceğine çevrildi.

Manifest'in Londra gecesinde Türk bayrağı da vardı, One Direction sürprizi de!

Manifest'in Londra gecesinde Türk bayrağı da vardı, One Direction sürprizi de!

Beklenen buluşma, 16 Ekim akşamı Londra'daki OVO Arena Wembley'de gerçekleşti. İlk İngiltere konserini veren Manifest'in gecesinde XO da sahne aldı. Grubun sahneye çıkışı için açıklanan saat ise 20.30'du.

Konserin açılışında dev ekrana yansıyan silüetler ve ardından gelen görsel şov dikkat çekti. “Manifest” logosunun kullanıldığı sahne tasarımı, ışıklar ve grup koreografileri, geceden paylaşılan görüntülerin öne çıkan detayları arasındaydı.

Londra konserinin merakla beklenen performanslarından biri de elbette “TRALALA”ydı. Klibi için Londra sokaklarına çıkan kızlar, bu kez yeni şarkılarını aynı şehirde konser sahnesine taşıdı. Dinlenme rekorlarının hemen ardından gelen bu performans, grubun yeni dönemini sahnede de görme fırsatı sundu.

Gecenin sürprizlerinden biri ise One Direction'ın sevilen şarkısı “Story of My Life” oldu. Manifest'in bu kez başka bir grubun şarkısında buluştuğu performans sırasında seyirciler de onlara eşlik etti. Telefon ışıklarının açıldığı anlarla birlikte, konserin temposuna kısa bir nostalji molası eklendi.

Bir diğer dikkat çeken an da üyelerin sahnede Türk bayrağı açmasıydı. Bayrağın dalgalandığı görüntüler, Londra gecesinden paylaşılan özel anlar arasında yerini aldı.

Yeni şarkıları, dansları ve sürprizleriyle Manifest'in ilk İngiltere konseri epey hareketli geçti. Biz de gecenin öne çıkan görüntülerini derledik...

Manifest’in Londra konserindeki “Tralala” performansı:

Grup, Londra konserinde One Direction'ın “Story of My Life” şarkısını söyledi.

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Manifest'ten, Londra konserinde Spice Girls - “Wannabe” performansı:

Manifest'in Londra konserinde sahnede Türk bayrağını dalgalandırdığı anlar:

Manifest'in Londra konserinde “Türkiye sizinle gurur duyuyor” sloganları yükseldi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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