Fransa'daki Eylemlerde Öfke Paris'ten Marsilya'ya Lüks Mağazalara Yöneldi

Fransa'da eylül ayında Paris yakınlarındaki Créteil'de bir lisede başlayan öğrenci gösterileri, öğretmen ve personel eksikliği, kalabalık sınıflar ve üniversiteye giriş sistemi Parcoursup'a tepki olarak haftalardır ülke genelinde sürüyor. Hayat pahalılığına ve akaryakıt fiyatlarına karşı yeniden sokağa dönen Sarı Yelekliler'in de katılımıyla protestolar çok daha geniş bir kitleye yayıldı.
Bugün (17 Ekim Cumartesi) günü ise sokaklardaki öfke bir kez daha yükseldi. Lyon, Paris, Marsilya, Bordeaux ve Caen'de düzenlenen gösterilerde eylemciler bu kez lüks markaların mağazalarına yöneldi. Kırılan vitrinlerin, yerlere saçılan ürünlerin ve mağaza önlerinde toplanan kalabalıkların yer aldığı görüntüler, gösterilerin geldiği noktayı gözler önüne serdi.
Bordeaux'da ise Apple Store;
Lyon'da Hugo Boss mağazası ateşe verildi.
Marsilya'da ülkenin en ünlü markası olan Hermès mağazası hedefteydi;
Paris'te Avenue Montaigne'deki Celine mağazası;
Caen'de Sephora mağazası son hali görüntülendi;
Ülkenin bir diğer önemli markası Louis Vuitton'da da benzer görüntüler vardı.
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