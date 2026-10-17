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Fransa'daki Eylemlerde Öfke Paris'ten Marsilya'ya Lüks Mağazalara Yöneldi

Fransa'daki Eylemlerde Öfke Paris'ten Marsilya'ya Lüks Mağazalara Yöneldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.10.2026 - 21:49

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Fransa'da eylül ayında Paris yakınlarındaki Créteil'de bir lisede başlayan öğrenci gösterileri, öğretmen ve personel eksikliği, kalabalık sınıflar ve üniversiteye giriş sistemi Parcoursup'a tepki olarak haftalardır ülke genelinde sürüyor. Hayat pahalılığına ve akaryakıt fiyatlarına karşı yeniden sokağa dönen Sarı Yelekliler'in de katılımıyla protestolar çok daha geniş bir kitleye yayıldı.

Bugün (17 Ekim Cumartesi) günü ise sokaklardaki öfke bir kez daha yükseldi. Lyon, Paris, Marsilya, Bordeaux ve Caen'de düzenlenen gösterilerde eylemciler bu kez lüks markaların mağazalarına yöneldi. Kırılan vitrinlerin, yerlere saçılan ürünlerin ve mağaza önlerinde toplanan kalabalıkların yer aldığı görüntüler, gösterilerin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

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Bordeaux'da ise Apple Store;

Lyon'da Hugo Boss mağazası ateşe verildi.

Marsilya'da ülkenin en ünlü markası olan Hermès mağazası hedefteydi;

Paris'te Avenue Montaigne'deki Celine mağazası;

Caen'de Sephora mağazası son hali görüntülendi;

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Ülkenin bir diğer önemli markası Louis Vuitton'da da benzer görüntüler vardı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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