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Saint Joseph Fransız Lisesi 12. Sınıf Öğrencileri Nerede Ne Okumak İstediklerini Anlattı

Saint Joseph Fransız Lisesi 12. Sınıf Öğrencileri Nerede Ne Okumak İstediklerini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.10.2026 - 14:12 Son Güncelleme: 14.10.2026 - 14:14

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Üniversite tercihi, lise son sınıf öğrencilerinin hayatındaki en büyük kararlardan biri. Son yıllarda gençlerin önemli bir bölümü yurt dışında okumayı düşünüyor. Ülkemizdeki özel üniversite ücretleri, konaklama ve yemek maliyetleri de yurt dışındaki pek çok seçeneğe yaklaştığı için karar vermek her geçen yıl biraz daha zorlaşıyor.

İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi'nin 12. sınıf öğrencileri üniversiteyi nerede okumak istediklerini ve hangi bölümü tercih edeceklerini açıkladı. Gençlerin hayalleri ve gelecek planları, izleyenleri pek çok konu üzerine düşündürdü.

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Sadece puan değil, bütçe hesabı da yapılıyor.

Sadece puan değil, bütçe hesabı da yapılıyor.

Üniversite tercihi yapan gençlerin yurt dışını düşünmesinin en büyük nedenlerinden biri, ülkemizdeki vakıf üniversitelerinin ücretlerinde son yıllarda yaşanan ciddi artış. 2025-2026 akademik yılında vakıf üniversitelerinde ortalama ücret 700-800 bin liraya ulaştı. Popüler bölümlerde bu rakam 1 milyon lirayı aştı. Bu tablo, dünyanın üst sıralarındaki üniversitelerin ücretlerine yaklaşan bir seviye anlamına geliyor.

Öte yandan yurt dışında da seçenekler oldukça geniş. Örneğin Almanya'daki devlet üniversitelerinde öğrenciler genellikle yalnızca dönemlik harç ödüyor. Bu harç da 150 ile 350 euro arasında değişiyor. Haliyle aileler, yalnızca okul ücretine değil yurt, kira ve yaşam giderlerine de bakıyor. Büyük şehirlerde özel yurt ücretlerinin yüz binlerce liraya çıkması, Türkiye'de başka bir şehirde okumayı da pahalı hale getiriyor. Tüm bunlar, lise son sınıfta verilen kararın artık yalnızca puan ve bölüm meselesi olmadığını, bütçe hesabını da kapsadığını gösteriyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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