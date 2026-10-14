Saint Joseph Fransız Lisesi 12. Sınıf Öğrencileri Nerede Ne Okumak İstediklerini Anlattı

Üniversite tercihi, lise son sınıf öğrencilerinin hayatındaki en büyük kararlardan biri. Son yıllarda gençlerin önemli bir bölümü yurt dışında okumayı düşünüyor. Ülkemizdeki özel üniversite ücretleri, konaklama ve yemek maliyetleri de yurt dışındaki pek çok seçeneğe yaklaştığı için karar vermek her geçen yıl biraz daha zorlaşıyor.

İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi'nin 12. sınıf öğrencileri üniversiteyi nerede okumak istediklerini ve hangi bölümü tercih edeceklerini açıkladı. Gençlerin hayalleri ve gelecek planları, izleyenleri pek çok konu üzerine düşündürdü.

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