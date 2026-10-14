Saint Joseph Fransız Lisesi 12. Sınıf Öğrencileri Nerede Ne Okumak İstediklerini Anlattı

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Üniversite tercihi, lise son sınıf öğrencilerinin hayatındaki en büyük kararlardan biri. Son yıllarda gençlerin önemli bir bölümü yurt dışında okumayı düşünüyor. Ülkemizdeki özel üniversite ücretleri, konaklama ve yemek maliyetleri de yurt dışındaki pek çok seçeneğe yaklaştığı için karar vermek her geçen yıl biraz daha zorlaşıyor.
İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi'nin 12. sınıf öğrencileri üniversiteyi nerede okumak istediklerini ve hangi bölümü tercih edeceklerini açıkladı. Gençlerin hayalleri ve gelecek planları, izleyenleri pek çok konu üzerine düşündürdü.
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Sadece puan değil, bütçe hesabı da yapılıyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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