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19 İşçiye Mezar Olan Fabrikada İşçiler İş Bıraktı: Fabrika Yetkilisine Dayak

19 İşçiye Mezar Olan Fabrikada İşçiler İş Bıraktı: Fabrika Yetkilisine Dayak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
13.11.2026 - 17:11
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İzmir Aliağa’daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda 19 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından yeni bir gerginlik yaşandı. Ev hapsinde bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran’ın talimatıyla fabrikaya cep telefonuyla girilmesi yasaklandı. Karara tepki gösteren sabah vardiyası işçileri turnikelerden geçmeyerek iş bıraktı.

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O anlar:

Patlamada 19 işçi yaşamını yitirmişti.

Patlamada 19 işçi yaşamını yitirmişti.

HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda 9 Kasım günü saat 11.46 sıralarında kazan değişimi çalışması yapıldığı sırada tavan vincinin düşmesi ve düşen malzemelerin doğalgaz hattına çarpması sonucu büyük bir patlama yaşanmıştı.

Patlamada 19 işçi hayatını kaybederken, 14 işçi de yaralanmıştı.

İşçilerin cep telefonla fabrikaya girmesi yasaklandı.

İşçilerin cep telefonla fabrikaya girmesi yasaklandı.

İddiaya göre ev hapsindeki Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın talimatıyla işçilerin tesise cep telefonuyla girişine yasak getirildi. Fabrika girişine asılan duyuruda, cep telefonlarını teslim etmeyen çalışanların turnikelerden içeri alınmayacağı bildirildi.

Fabrika kapısına asılan yazıda şu ifadeler yer aldı:

'Tüm çalışanların dikkatine. HABŞA Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Başaran'ın talimatıdır. Cep telefonu ile fabrika içine girilmeyecektir. Cep telefonu güvenlik noktasında oluşturulan kutulara konulacak, mesai bitiminde tekrar alınabilecektir. Cep telefonunu vermek istemeyenler, tünellerden içeriye alınmayacaktır.'

Fabrika yetkilisine dayak.

Fabrika yetkilisine dayak.

İşçilerin fabrika önündeki bekleyişi sürerken alanda tansiyon yükseldi. Eylem esnasında fabrika yetkilisi olduğu öğrenilen bir kişinin, sendika yetkilisine saldırması üzerine arbede çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlikte işçilerin söz konusu kişiyi darp ettiği görüldü.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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