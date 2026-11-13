19 İşçiye Mezar Olan Fabrikada İşçiler İş Bıraktı: Fabrika Yetkilisine Dayak
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İzmir Aliağa’daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda 19 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından yeni bir gerginlik yaşandı. Ev hapsinde bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran’ın talimatıyla fabrikaya cep telefonuyla girilmesi yasaklandı. Karara tepki gösteren sabah vardiyası işçileri turnikelerden geçmeyerek iş bıraktı.
O anlar:
Patlamada 19 işçi yaşamını yitirmişti.
İşçilerin cep telefonla fabrikaya girmesi yasaklandı.
Fabrika yetkilisine dayak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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