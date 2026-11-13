1 Ocak 2027'de Zam Gelecek Tüm Kalemler Belli Oldu

Yeniden değerleme oranı, Vergi Usul Kanunu kapsamında Yİ-ÜFE'nin 12 aylık ortalama değişimine göre hesaplanıyor ve her yıl Kasım ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan ediliyor. Oran, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla resmiyet kazanacak. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 29,77, aylık enflasyon ise yüzde 2,58 olmuştu.

Cumhurbaşkanı, bazı vergi ve harçlarda oranı yüzde 50'ye kadar artırma ya da azaltma yetkisine sahip; Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde bu indirim yetkisi yüzde 80'e kadar çıkabiliyor. 2026'da yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklanmış, ancak bazı vergi ve harçlardaki artış Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 18,95'e çekilmişti.

Trafik cezalarında ise böyle bir yetki bulunmuyor. BirGün TV'nin yaptığı hesaplamalar, oranın yüzde 27,83 olarak uygulanacağı varsayımına dayanıyor.

Trafik Cezaları 2027

Trafikte tartışma çıkarıp aracından inen sürücüye bugün 180 bin lira olan ceza, yeni yılda 230 bin 94 liraya yükselecek. Aynı tutar, düğün konvoyuyla trafiği engelleyenler için de geçerli olacak. Ehliyeti iptal edildiği halde direksiyona geçenlerin cezası 200 bin liradan 255 bin 660 liraya, trafikte makas atmanın cezası ise 90 bin liradan 115 bin 47 liraya çıkacak. Alkollü araç kullanma cezası da 25 bin liradan 31 bin 958 liraya yükselecek.

Günlük hayatta en sık karşılaşılan ihlallerde de tablo değişiyor. Direksiyondayken cep telefonuyla konuşmanın ve kırmızı ışıkta geçmenin cezası 5 bin liradan 6 bin 392 liraya çıkacak. Ehliyet harçlarında B sınıfı için ödenen 6 bin 754 liranın 8 bin 634 liraya, A sınıfı için ödenen 2 bin 239 liranın ise 2 bin 863 liraya yükselmesi bekleniyor.

MTV 2027

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde de yeni tarife kapıda. Motor hacmi 1.300 ile 1.600 cm³ arasındaki sıfır kilometre bir otomobil için 2026'da yıllık 12 bin 28 lira olan MTV, yüzde 27,83'lük artışla 15 bin 375 liraya ulaşacak. Ancak verginin tutarı aracın yaşına ve taşıt değerine göre de değiştiği için her araç sahibinin ödeyeceği rakam farklı olacak.