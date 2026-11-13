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1 Ocak 2027'de Zam Gelecek Tüm Kalemler Belli Oldu

1 Ocak 2027'de Zam Gelecek Tüm Kalemler Belli Oldu

Zam Trafik Cezaları
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
13.11.2026 - 14:44
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Yeni yıla sayılı günler kala vergi, harç ve cezalarda uygulanacak artışların çerçevesi netleşti.  Pasaporttan ehliyete, trafik cezalarından yurt dışından getirilen telefonun kayıt ücretine kadar pek çok kalem 1 Ocak 2027 itibarıyla bu oranda zamlanacak. Yeni tutarlar kalem kalem hesaplandı.

Kaynak: BirGün TV

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1 Ocak 2027'de tüm kalemlere zam gelecek.

1 Ocak 2027'de tüm kalemlere zam gelecek.

Yeniden değerleme oranı, Vergi Usul Kanunu kapsamında Yİ-ÜFE'nin 12 aylık ortalama değişimine göre hesaplanıyor ve her yıl Kasım ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan ediliyor. Oran, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla resmiyet kazanacak. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 29,77, aylık enflasyon ise yüzde 2,58 olmuştu.

Cumhurbaşkanı, bazı vergi ve harçlarda oranı yüzde 50'ye kadar artırma ya da azaltma yetkisine sahip; Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde bu indirim yetkisi yüzde 80'e kadar çıkabiliyor. 2026'da yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklanmış, ancak bazı vergi ve harçlardaki artış Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 18,95'e çekilmişti. 

Trafik cezalarında ise böyle bir yetki bulunmuyor. BirGün TV'nin yaptığı hesaplamalar, oranın yüzde 27,83 olarak uygulanacağı varsayımına dayanıyor.

Trafik Cezaları 2027

Trafikte tartışma çıkarıp aracından inen sürücüye bugün 180 bin lira olan ceza, yeni yılda 230 bin 94 liraya yükselecek. Aynı tutar, düğün konvoyuyla trafiği engelleyenler için de geçerli olacak. Ehliyeti iptal edildiği halde direksiyona geçenlerin cezası 200 bin liradan 255 bin 660 liraya, trafikte makas atmanın cezası ise 90 bin liradan 115 bin 47 liraya çıkacak. Alkollü araç kullanma cezası da 25 bin liradan 31 bin 958 liraya yükselecek.

Günlük hayatta en sık karşılaşılan ihlallerde de tablo değişiyor. Direksiyondayken cep telefonuyla konuşmanın ve kırmızı ışıkta geçmenin cezası 5 bin liradan 6 bin 392 liraya çıkacak. Ehliyet harçlarında B sınıfı için ödenen 6 bin 754 liranın 8 bin 634 liraya, A sınıfı için ödenen 2 bin 239 liranın ise 2 bin 863 liraya yükselmesi bekleniyor.

MTV 2027

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde de yeni tarife kapıda. Motor hacmi 1.300 ile 1.600 cm³ arasındaki sıfır kilometre bir otomobil için 2026'da yıllık 12 bin 28 lira olan MTV, yüzde 27,83'lük artışla 15 bin 375 liraya ulaşacak. Ancak verginin tutarı aracın yaşına ve taşıt değerine göre de değiştiği için her araç sahibinin ödeyeceği rakam farklı olacak.

2027'de nelere, ne kadar zam gelecek?

2027'de nelere, ne kadar zam gelecek?

Yurt dışına çıkmayı planlayanları da harçlarda ciddi bir artış bekliyor. 

Pasaport Harcı 2027

  • 2026'da 13 bin 410 lira olan 10 yıllık pasaport harcı, 2027'de 17 bin 142 liraya yükselecek.

  • 3 yıllık pasaport 9 bin 516 liradan 12 bin 164 liraya,

  • 2 yıllık pasaport 6 bin 698 liradan 8 bin 562 liraya,

  • 1 yıllık pasaport ise 4 bin 103 liradan 5 bin 245 liraya çıkacak.

  • 6 aylık pasaportun harcı 2 bin 806 liradan 3 bin 587 liraya yükselecek.

Yurt Dışı Çıkış Harcı 2027

Bu tutarlara pasaport defter bedeli ayrıca eklenecek. Yurt dışı çıkış harcının da 1.250 liradan 1.598 liraya çıkması bekleniyor.

IMEI Kayıt Harcı 2027

Yurt dışından telefon getirenler için de pahalı bir yıl kapıda. Cihazın Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen IMEI kayıt harcı 54 bin 258 liradan 69 bin 358 liraya yükselecek. 

Yurt Dışından Getirilen Telefon 2027 Ücreti

Bu tutarla birlikte yurt dışından getirilen bir telefonun kayıt masrafı, Türkiye'den telefon almanın maliyetini bile geçebilecek. Yeni hat açtırmak isteyenler de 700 lira yerine 895 lira abonelik tesis ücreti ödeyecek.

Değerli Konut Vergisi 2027

Değerli Konut Vergisi'nde alt sınırın da güncellenmesi bekleniyor. 2026'da 17 milyon 711 bin lira olan eşiğin 2027'de 22 milyon 640 bin liraya çıkması öngörülüyor. Bu değerin üzerindeki konutların sahipleri vergiyle karşı karşıya kalacak.

Yeniden değerleme oranı, vatandaşın gelirindeki artışa ya da alım gücüne göre belirlenmiyor. Devletin tahsil edeceği vergi, harç ve cezalar bu oranla otomatik olarak güncellenirken, maaş ve emekli aylıklarındaki artış ayrı bir karar sürecine bağlı. Cumhurbaşkanının yetkisini kullanabileceği vergi ve harçlarda nihai tutarlar ise önümüzdeki haftalarda kesinleşecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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