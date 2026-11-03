2027 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Belli Oldu: Yeni Yılda Uygulanacak Zamlar Netleşti

Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte vergi, harç, ceza, çalışanların yemek ücretleri, ulaşım giderleri, kira vergisindeki istisna, temettü geliri olanların beyan sınırı, 5 yıl içinde alınan ve satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç vergisi, fatura ve amortisman sınırı, binek oto giderleri, emlak vergisi, IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde değişiklik yaşanacak. Değişiklikler 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla devreye girecek.

Yemek kartı ücretleri günlük olarak şu anda KDV hariç 385,02 lira, KDV dahil 421,8 lira olarak uygulanacak.

İşverenlerce çalışanlara servis imkânı sağlanmadığı durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 202,11 liraya kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutulacak.

Kira gelirlerini beyan eden mükellefler için istisna uygulanıyor. 2027 yılında bu tutar 74 bin 141 lira olarak uygulanacak.

Fatura düzenleme sınırı ve doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlara ait sınır 15 bin 339 lira oldu.

IMEI kayıt ücreti 69 bin 358 lira olarak uygulanacak.

Yurt dışı çıkış harcı 1598 lira olarak uygulanacak.