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2027 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Belli Oldu: Yeni Yılda Uygulanacak Zamlar Netleşti

2027 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Belli Oldu: Yeni Yılda Uygulanacak Zamlar Netleşti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2026 - 10:27 Son Güncelleme: 03.11.2026 - 10:59
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2027 yılı için vergi ve cezalarda uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 oldu. Bu oran sonrası 2027 yılındaki IMEI kayıt ücreti ve pasaport ücreti gibi kalemlerin yeni fiyatları belli oldu.

Kaynak: NTV

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Her yıl olduğu gibi Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Yeniden Değerleme Oranı da belirlendi. Ekim ayı verilerine göre yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 oldu.

Her yıl olduğu gibi Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Yeniden Değerleme Oranı da belirlendi. Ekim ayı verilerine göre yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 oldu.

Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte vergi, harç, ceza, çalışanların yemek ücretleri, ulaşım giderleri, kira vergisindeki istisna, temettü geliri olanların beyan sınırı, 5 yıl içinde alınan ve satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç vergisi, fatura ve amortisman sınırı, binek oto giderleri, emlak vergisi, IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde değişiklik yaşanacak. Değişiklikler 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla devreye girecek.

Yemek kartı ücretleri günlük olarak şu anda KDV hariç 385,02 lira, KDV dahil 421,8 lira olarak uygulanacak.

İşverenlerce çalışanlara servis imkânı sağlanmadığı durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 202,11 liraya kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutulacak.

Kira gelirlerini beyan eden mükellefler için istisna uygulanıyor. 2027 yılında bu tutar 74 bin 141 lira olarak uygulanacak.

Fatura düzenleme sınırı ve doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlara ait sınır 15 bin 339 lira oldu.

IMEI kayıt ücreti 69 bin 358 lira olarak uygulanacak.

Yurt dışı çıkış harcı 1598 lira olarak uygulanacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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