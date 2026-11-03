2027 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Belli Oldu: Yeni Yılda Uygulanacak Zamlar Netleşti
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2027 yılı için vergi ve cezalarda uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 oldu. Bu oran sonrası 2027 yılındaki IMEI kayıt ücreti ve pasaport ücreti gibi kalemlerin yeni fiyatları belli oldu.
Kaynak: NTV
Her yıl olduğu gibi Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Yeniden Değerleme Oranı da belirlendi. Ekim ayı verilerine göre yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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