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Ekim Ayı Enflasyonu Açıklandı, Kasım Ayı Kira Zam Oranı Belli Oldu

Ekim Ayı Enflasyonu Açıklandı, Kasım Ayı Kira Zam Oranı Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2026 - 10:05
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Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kirada ekim ayında uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu. Gayrimenkul sahipleri, ekimde maksimum yüzde 31,23 oranında zam yapabilecek

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Konut ve iş yeri kiraları için ekim ayında yapılabilecek tavan zam oranı belli oldu.

Konut ve iş yeri kiraları için ekim ayında yapılabilecek tavan zam oranı belli oldu.

Kirada zam oranında 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınıyor. TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon verilerine göre; 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 29,77 oldu.

Böylece konut ve iş yeri kiralarında kasım ayında yapılabilecek tavan zam oranı yüzde 31,23 olarak ortaya çıktı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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