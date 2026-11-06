2027 MTV Tarifesi Belli Oldu! En Yüksek MTV 350 Bin TL'yi Aşacak

Vergi, harç ve idari para cezalarının yeni yılda ne kadar artacağını belirleyen yeniden değerleme oranı, Yİ-ÜFE'nin 12 aylık ortalamaları esas alınarak hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı ekim verileriyle 2027 için oran yüzde 27,83'te netleşti. Geçen yıl bu oran yüzde 25,49 olarak açıklanmıştı.

Ancak MTV'de son sözü Cumhurbaşkanı söylüyor. Kanun, Cumhurbaşkanı'na oranı yüzde 50'ye kadar artırma ya da azaltma yetkisi veriyor. Nitekim 2026'da yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95'lik artış uygulanmıştı. Bu nedenle aşağıdaki tutarlar resmi tarife değil, 2026 tarifesine yüzde 27,83 eklenerek yapılan hesaplamalar. Hürriyet yazarı Taylan Özgür Dil'in hesaplamalarına dayanan haberlerde ise bu yıl oranda bir değişiklik beklenmediği belirtiliyor.