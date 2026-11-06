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2027 MTV Tarifesi Belli Oldu! En Yüksek MTV 350 Bin TL'yi Aşacak

2027 MTV Tarifesi Belli Oldu! En Yüksek MTV 350 Bin TL'yi Aşacak

vergi otomobil
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
06.11.2026 - 12:48
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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2027 tablosu şekillendi. TÜİK'in ekim ayı enflasyon verileriyle yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak kesinleşti. Bu oran aynen uygulanırsa en yüksek MTV tutarı 274 bin 415 liradan 350 bin 785 liraya çıkacak.

Kaynak: Hürriyet/Taylan Özgür Dil

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2027 MTV hesaplandı: Yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 oldu,.

2027 MTV hesaplandı: Yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 oldu,.

Vergi, harç ve idari para cezalarının yeni yılda ne kadar artacağını belirleyen yeniden değerleme oranı, Yİ-ÜFE'nin 12 aylık ortalamaları esas alınarak hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı ekim verileriyle 2027 için oran yüzde 27,83'te netleşti. Geçen yıl bu oran yüzde 25,49 olarak açıklanmıştı.

Ancak MTV'de son sözü Cumhurbaşkanı söylüyor. Kanun, Cumhurbaşkanı'na oranı yüzde 50'ye kadar artırma ya da azaltma yetkisi veriyor. Nitekim 2026'da yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95'lik artış uygulanmıştı. Bu nedenle aşağıdaki tutarlar resmi tarife değil, 2026 tarifesine yüzde 27,83 eklenerek yapılan hesaplamalar. Hürriyet yazarı Taylan Özgür Dil'in hesaplamalarına dayanan haberlerde ise bu yıl oranda bir değişiklik beklenmediği belirtiliyor.

En yüksek MTV oranı 2027'de 350 bin lirayı aşacak.

En yüksek MTV oranı 2027'de 350 bin lirayı aşacak.

Hesaplamalar, 1-3 yaş arasındaki otomobiller üzerinden yapıldı. Buna göre motor hacmi 1.300 cc'ye kadar olan otomobillerin sahipleri, aracın değerine göre 2027'de 7 bin 350 ile 8 bin 824 lira arasında MTV ödeyecek.

  • Türkiye'de en yaygın kullanılan sınıf olan 1.301-1.600 cc aralığında yıllık vergi 12 bin 805 liradan başlayıp 15 bin 375 liraya kadar çıkıyor. 

  • 1.601-1.800 cc'de tutarlar 24 bin 891 ile 27 bin 166 lira, 

  • 1.801-2.000 cc'de ise 39 bin 218 ile 42 bin 791 lira arasında değişiyor.

  • 2.001-2.500 cc arasındaki otomobiller için hesaplanan vergi 58 bin 836 ile 64 bin 192 lira arasında.

Tablonun zirvesinde 4.000 cc üzeri yeni otomobiller var. 

  • Bu sınıfta değeri yüksek araçlar için 2026'da 274 bin 415 lira olan yıllık MTV, 2027'de 350 bin 785 liraya ulaşacak.

  • Daha düşük değerli 4.000 cc üzeri araçlarda ise tutar 321 bin 561 lira olarak hesaplandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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