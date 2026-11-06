2027 MTV Tarifesi Belli Oldu! En Yüksek MTV 350 Bin TL'yi Aşacak
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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2027 tablosu şekillendi. TÜİK'in ekim ayı enflasyon verileriyle yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak kesinleşti. Bu oran aynen uygulanırsa en yüksek MTV tutarı 274 bin 415 liradan 350 bin 785 liraya çıkacak.
2027 MTV hesaplandı: Yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 oldu,.
En yüksek MTV oranı 2027'de 350 bin lirayı aşacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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