Fon Krizi İkinci El Otomobil Piyasasına Sıçradı, Fiyatlar Reel Olarak Geriledi
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Eylülde başlayan fon skandalının etkisinin sermaye piyasalarının dışına taştığı öne sürülüyor. Fonlarda birikimlerine ulaşamayan ya da borsada büyük kayıp yaşayan kişilerin nakit ihtiyacı için araçlarını satışa çıkardığı belirtiliyor. İkinci el piyasasında eylülde satışlar ağustosa göre yaklaşık yüzde 3 arttı, ancak geçen yılın aynı ayının yüzde 6 altında kaldı.
Pek çok kişi otomobilini satışa çıkardı.
Sıfır araç alımları ertelendi.
İMAS fiyat düşüşü iddiasına karşı çıktı.
Satışlar yıllık bazda yüzde 8,7 daraldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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