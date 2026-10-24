Fon Krizi İkinci El Otomobil Piyasasına Sıçradı, Fiyatlar Reel Olarak Geriledi

Yazar İsmet Berkan, 24 Ekim'de kaleme aldığı yazıda krizin borsadaki değer kayıplarıyla sınırlı kalmadığını savundu. Berkan'a göre Borsa İstanbul'daki değer kaybı yaklaşık 142 milyar dolara ulaştı ve fon kaybı yaşayan yaklaşık 455 bin kişiye borsada kayıp yaşayan yaklaşık 7 milyon kişi ekleniyor. Berkan, otomobil piyasasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Bu insanlar birdenbire parasız kaldı. Pek çok kişi otomobilini satışa çıkardı, ikinci el otomobil fiyatları bile düştü.'