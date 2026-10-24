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Fon Krizi İkinci El Otomobil Piyasasına Sıçradı, Fiyatlar Reel Olarak Geriledi

Fon Krizi İkinci El Otomobil Piyasasına Sıçradı, Fiyatlar Reel Olarak Geriledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.10.2026 - 18:02
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Eylülde başlayan fon skandalının etkisinin sermaye piyasalarının dışına taştığı öne sürülüyor. Fonlarda birikimlerine ulaşamayan ya da borsada büyük kayıp yaşayan kişilerin nakit ihtiyacı için araçlarını satışa çıkardığı belirtiliyor. İkinci el piyasasında eylülde satışlar ağustosa göre yaklaşık yüzde 3 arttı, ancak geçen yılın aynı ayının yüzde 6 altında kaldı.

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Pek çok kişi otomobilini satışa çıkardı.

Pek çok kişi otomobilini satışa çıkardı.

Yazar İsmet Berkan, 24 Ekim'de kaleme aldığı yazıda krizin borsadaki değer kayıplarıyla sınırlı kalmadığını savundu. Berkan'a göre Borsa İstanbul'daki değer kaybı yaklaşık 142 milyar dolara ulaştı ve fon kaybı yaşayan yaklaşık 455 bin kişiye borsada kayıp yaşayan yaklaşık 7 milyon kişi ekleniyor. Berkan, otomobil piyasasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Bu insanlar birdenbire parasız kaldı. Pek çok kişi otomobilini satışa çıkardı, ikinci el otomobil fiyatları bile düştü.'

Sıfır araç alımları ertelendi.

Sıfır araç alımları ertelendi.

arabam.com CEO'su Önder Oğuzhan, fonlardaki likidite sıkışıklığı nedeniyle birikimlerine ulaşamayan yatırımcıların araçlarını sattığını tahmin ediyor. Fon getirisiyle sıfır araç almayı planlayan tüketicilerin ise satın alma kararlarını ertelediğini söyleyen Oğuzhan, ekimde reel fiyat düşüşünün sürebileceğini öngörüyor. Oğuzhan, fon ve para piyasası gelişmelerinin bir süre daha etkili olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Fon piyasasının etkisiyle borsada görülen düşüş ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların birikimlerini değerlendirme, nakde çevirme ve harcama kararlarını etkiledi.'

İMAS fiyat düşüşü iddiasına karşı çıktı.

İMAS fiyat düşüşü iddiasına karşı çıktı.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, 23 Ekim'de fon krizinin otomotiv sektöründe hissedildiğini, ancak satışları ve fiyatları büyük ölçüde değiştirmediğini söyledi. Ertemel, fiyatların belirgin biçimde düştüğünü söylemenin doğru olmadığını ve mevcut fiyatların alıcılar için uygun olduğunu belirtti. Fiyatları etkileyen unsurlar arasında yüksek faizleri, taşıt kredilerine erişim zorluğunu ve sıfır araç kampanyalarını saydı.

Satışlar yıllık bazda yüzde 8,7 daraldı.

Satışlar yıllık bazda yüzde 8,7 daraldı.

VavaCars'ın VavaAI Fiyat Endeksi'ne göre ikinci el fiyatları ağustosta TL bazında yüzde 0,2 düştü, eylülde yüzde 1,1 arttı ve 2026'nın ilk 9 ayında toplam yüzde 6,3 yükseldi. Aynı dönemde dolar yüzde 14,2, euro yüzde 10,5 değer kazanırken son 12 aydaki fiyat artışı yüzde 8 kaldı, yıllık enflasyon ise yüzde 29,7 oldu. Fiyat düşüşü fon skandalından önce de başlamıştı. Quick Finans ve SmartIQ'nun eylül raporuna göre ocak-eylül döneminde satışlar yıllık bazda yüzde 8,7 daraldı ve araçların stokta kalma süresi 49 günden 51 güne çıktı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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