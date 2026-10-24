Fon Mağduruyum Diyen Nihat Zeybekci Sorumluluğu 6 Kamu Kurumunun İhmaline Bağladı

Zeybekci, soruşturma sürecine ilişkin hukukun işlemesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Ama biz bir hukuk devletiyiz.

'Hukuk devletinde 'Al bunu, götür bunu' diyemezsiniz.

'Özellikle bu dönemde, bu bilgi çağında, bu kayıt çağında hiçbir şey gizlenemez.'

Zeybekci, fondan zarar görenler arasında kendi şirketlerinin de bulunduğunu şu sözlerle belirtti:

'Onların içinde bizim şirketlerimiz de var.'

Zeybekci daha önce ortağı olduğu şirketlerin TP2 fonunda parası kalan 455 bin 758 yatırımcı arasında bulunduğunu söylemişti.