Fon Mağduruyum Diyen Nihat Zeybekci Sorumluluğu 6 Kamu Kurumunun İhmaline Bağladı
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, 24 Ekim'de Tavas ilçesinde katıldığı toplantıda sermaye piyasalarındaki fon soruşturmalarına değindi. Zeybekci, daha önce kendisinin de fondan etkilenenler arasında olduğunu söylemişti. Toplantıda fon meselesinin kimlerin ihmaliyle ortaya çıktığını anlattı ve hukukun işlemesi gerektiğini belirtti.
Zeybekci fon meselesini kamu kurumlarına bağladı.
Bazı kurumlarda hem ihmal hem suistimal var.
Zeybekci hukuk devletinde hiçbir şeyin gizlenemeyeceğini söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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