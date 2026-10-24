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Fon Mağduruyum Diyen Nihat Zeybekci Sorumluluğu 6 Kamu Kurumunun İhmaline Bağladı

Fon Mağduruyum Diyen Nihat Zeybekci Sorumluluğu 6 Kamu Kurumunun İhmaline Bağladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.10.2026 - 19:52
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, 24 Ekim'de Tavas ilçesinde katıldığı toplantıda sermaye piyasalarındaki fon soruşturmalarına değindi. Zeybekci, daha önce kendisinin de fondan etkilenenler arasında olduğunu söylemişti. Toplantıda fon meselesinin kimlerin ihmaliyle ortaya çıktığını anlattı ve hukukun işlemesi gerektiğini belirtti. 

Kaynak - Mynet

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Zeybekci fon meselesini kamu kurumlarına bağladı.

Zeybekci fon meselesini kamu kurumlarına bağladı.

Nihat Zeybekci, AKP Tavas İlçe Danışma Meclisi toplantısında sermaye piyasalarındaki fon soruşturmalarına değindi ve meselenin sorumluluğunu kamu kurumlarına yönelterek şu ifadeleri kullandı:

'Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili.'

Zeybekci kamu görevlilerinin payına ilişkin de şunları söyledi:

'Kamu görevlilerinin ihmali, bazılarının üst derecede ihmali var.'

Bazı kurumlarda hem ihmal hem suistimal var.

Bazı kurumlarda hem ihmal hem suistimal var.

Zeybekci, ihmalin ötesinde suistimal iddiasını da dile getirerek bazı kamu kurumlarını şu sözlerle işaret etti:

'Maalesef bazı kamu kurumlarının yönetiminde de hem ihmal hem suistimal vardır.'

Zeybekci hukuk devletinde hiçbir şeyin gizlenemeyeceğini söyledi.

Zeybekci hukuk devletinde hiçbir şeyin gizlenemeyeceğini söyledi.

Zeybekci, soruşturma sürecine ilişkin hukukun işlemesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Ama biz bir hukuk devletiyiz.

'Hukuk devletinde 'Al bunu, götür bunu' diyemezsiniz.

'Özellikle bu dönemde, bu bilgi çağında, bu kayıt çağında hiçbir şey gizlenemez.'

Zeybekci, fondan zarar görenler arasında kendi şirketlerinin de bulunduğunu şu sözlerle belirtti:

'Onların içinde bizim şirketlerimiz de var.'

Zeybekci daha önce ortağı olduğu şirketlerin TP2 fonunda parası kalan 455 bin 758 yatırımcı arasında bulunduğunu söylemişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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