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Fon Teklifi TBMM'den Geçerek Yasalaştı

Fon Teklifi TBMM'den Geçerek Yasalaştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
22.10.2026 - 20:22
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Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında Kanun Teklifi hazırlanmış ve Meclis'e gelmişti. Meclis'te devam eden görüşmeler sonrasında 9 maddelik kanun teklifi kabul edildi.

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Düzenleme yalnızca tasfiyesine karar verilen fonları kapsıyor.

Düzenleme yalnızca tasfiyesine karar verilen fonları kapsıyor.

Kabul edilen düzenleme, SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen fonlardan, kanunun yayım tarihinde tasfiyesi tamamlanmamış olanları kapsıyor. Düzenleme diğer yatırım fonları için genel bir tasfiye rejimi oluşturmuyor. Fon pay sahipliği MKK kayıtlarıyla mutabakat yapılarak belirlenecek, TEFAS'ta blokeli kalan talimatları olan katılma payı sahipleri de tasfiye kapsamına alınacak.

Tasfiyeyi SPK gözetiminde yürütülecek.

Tasfiyeyi SPK gözetiminde yürütülecek.

Tasfiye işlemleri SPK'nın gözetiminde ve tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından yürütülecek. SPK, değerleme, dağıtım sırası ve ödemelere ilişkin usul ve esasları belirleyecek. Varlıkların borsa dışında satışına talep üzerine SPK onay verebilecek, borsa fiyatının gerçek değeri yansıtmadığı durumlarda ise farklı yöntemler uygulanmasına karar verebilecek. MKK, Takasbank, Borsa İstanbul, TBB ve ilgili kurumlar da gerekli bilgileri SPK, YTM ve TMSF'ye vermekle yükümlü olacak.

Yatırımcıya 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilecek.

Yatırımcıya 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilecek.

Yatırımcıların net yatırım tutarı, enflasyon endekslerinin ortalamasıyla düzeltilecek ve ilk giren ilk çıkar esasına göre hesaplanacak. Belirlenen fonlarda ara ödeme yapılabilecek ve bu ödeme yatırımcı başına 1 milyon liradan fazla olmayacak. Nihai ödemede ise daha önce yapılan ödemeler mahsup edilecek. Piyasa bozucu eylem, bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığına karışan kişi ve kurumlara bu fonların tasfiye hesabından ödeme yapılmayacak.

Fon zararından önce portföy yönetim şirketi sorumlu olacak.

Fon zararından önce portföy yönetim şirketi sorumlu olacak.

Fon zararından önce portföy yönetim şirketi sorumlu tutulacak. Zarar tahsil edilemezse, SPK'nın belirleyeceği gerçek ve tüzel kişiler şahsen sorumlu olacak. Zarar tutarları TMSF'ye bildirilecek ve tahsil işlemleri Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında yürütülecek. Bu konudaki davalarda İstanbul idare mahkemeleri yetkili olacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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