Fon Teklifi TBMM'den Geçerek Yasalaştı
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Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında Kanun Teklifi hazırlanmış ve Meclis'e gelmişti. Meclis'te devam eden görüşmeler sonrasında 9 maddelik kanun teklifi kabul edildi.
Düzenleme yalnızca tasfiyesine karar verilen fonları kapsıyor.
Tasfiyeyi SPK gözetiminde yürütülecek.
Yatırımcıya 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilecek.
Fon zararından önce portföy yönetim şirketi sorumlu olacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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