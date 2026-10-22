Fon Teklifi TBMM'den Geçerek Yasalaştı

Yatırımcıların net yatırım tutarı, enflasyon endekslerinin ortalamasıyla düzeltilecek ve ilk giren ilk çıkar esasına göre hesaplanacak. Belirlenen fonlarda ara ödeme yapılabilecek ve bu ödeme yatırımcı başına 1 milyon liradan fazla olmayacak. Nihai ödemede ise daha önce yapılan ödemeler mahsup edilecek. Piyasa bozucu eylem, bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığına karışan kişi ve kurumlara bu fonların tasfiye hesabından ödeme yapılmayacak.