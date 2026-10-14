Fon Teklifi Plan Bütçe Komisyonundan Geçti: Yatırımcılara 1 Milyon Liraya Kadar Ara Ödeme
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 'Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi' kabul edildi. Mağduriyetlerin önüne geçmeyi ve tasfiye sürecini hızlandırmayı amaçlayan düzenleme, Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamanın ardından yasalaşacak.
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonlarına İlişkin Kanun Teklifi kabul edildi.
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