Bakan Çiftçi'den Yarın İçin Uyarı: Ülkenin Büyük Bölümünde Olumsuz Hava Bekleniyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul ve Antalya'da etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağışların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, olumsuz hava koşullarına karşı AFAD koordinasyonunda İstanbul’da 8 bin 392 personel, Antalya’da ise 1.901 personel ile saha çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü ve vatandaşların can güvenliği için gelen her ihbarın titizlikle değerlendirildiğini bildirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saha ekiplerine ulaşan resmi verilere göre kent geneline yayılan bilançoda şu olay ve ihbarlar kayıtlara geçti:
Şiddetli sağanak nedeniyle yarın il genelinde eğitim ve öğretime ara verilirken, İstanbul Vali Davut Gül sosyal medya hesabından vatandaşlara hayati bir çağrıda bulundu.
Son olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından sürece ilişkin kapsamlı bir açıklamada bulundu.
"Yarın ülkemizin büyük bir bölümünde olumsuz hava koşulları bekleniyor. "
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın