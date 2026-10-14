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Bakan Çiftçi'den Yarın İçin Uyarı: Ülkenin Büyük Bölümünde Olumsuz Hava Bekleniyor

Bakan Çiftçi'den Yarın İçin Uyarı: Ülkenin Büyük Bölümünde Olumsuz Hava Bekleniyor

Efsun Akay
Efsun Akay - Gündem Editörü
14.10.2026 - 21:31
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul ve Antalya'da etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağışların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, olumsuz hava koşullarına karşı AFAD koordinasyonunda İstanbul’da 8 bin 392 personel, Antalya’da ise 1.901 personel ile saha çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü ve vatandaşların can güvenliği için gelen her ihbarın titizlikle değerlendirildiğini bildirdi.

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İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, megakentin birçok noktasında caddelerin nehre dönüştüğü, sel sularının seyir halindeki ve park alanlarındaki araçları sürüklediği görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarı verileri doğrultusunda AFAD İstanbul Bölge Müdürlüğü bünyesinde acil kriz masası kuruldu. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada; AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere ilgili tüm kurumların 8 bin personel, 2 bin araç ve iş makinesiyle sahada mücadele yürüttüğü kaydedildi.

Saha ekiplerine ulaşan resmi verilere göre kent geneline yayılan bilançoda şu olay ve ihbarlar kayıtlara geçti:

Saha ekiplerine ulaşan resmi verilere göre kent geneline yayılan bilançoda şu olay ve ihbarlar kayıtlara geçti:

  • 1.277 su baskını

  • 47 mahsur kalma vakası

  • 15 heyelan

  • 13 ağaç devrilmesi

  • 2 çatı uçması

Yağışlar nedeniyle mağduriyet yaşayan 76 araç, 808 konut ve 280 iş yeri için de yardım talebi oluşturularak müdahale başlatıldı.

Valilik açıklamasında ilçelere göre ölçülen yağış miktarlarına da detaylıca yer verildi. Kentte metrekareye düşen en yüksek yağış miktarları şu şekilde sıralandı:

  • Beykoz - Ömerli: 193,84 kg

  • Arnavutköy: 125,9 kg

  • Sarıyer (İTÜ Maslak): 124,72 kg

  • Çatalca: 75,2 kg

  • Kartal: 14,3 kg

  • Bakırköy: 6,8 kg

Şiddetli sağanak nedeniyle yarın il genelinde eğitim ve öğretime ara verilirken, İstanbul Vali Davut Gül sosyal medya hesabından vatandaşlara hayati bir çağrıda bulundu.

Şiddetli sağanak nedeniyle yarın il genelinde eğitim ve öğretime ara verilirken, İstanbul Vali Davut Gül sosyal medya hesabından vatandaşlara hayati bir çağrıda bulundu.

Vali Gül açıklamasında, 'Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça yarın evlerinden çıkmamalarını önemle rica ediyoruz. Bodrum katlarda yaşayan vatandaşlarımızın geceyi daha güvenli ve yüksek katlarda geçirmelerini; dere yataklarından, alt geçitlerden ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını önemle hatırlatıyoruz. Kalacak güvenli yeri olmayan hemşehrilerimiz, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayabilir. Geçmiş olsun' ifadelerini kullandı.

Son olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından sürece ilişkin kapsamlı bir açıklamada bulundu.

Son olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından sürece ilişkin kapsamlı bir açıklamada bulundu.

Bakan Çiftçi, AFAD koordinasyonunda ilgili kurumlar ve belediyelerle iş birliği içinde çalışıldığını vurgulayarak şu bilgileri aktardı:'İstanbul ve Antalya’da etkili olan kuvvetli sağanak yağışların yol açtığı olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimizle sahadayız. AFAD’ımızın koordinasyonında, ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerimizin iş birliğinde;

  • İstanbul’da 8 bin 392 personel, 2 bin 246 araç ve iş makinesiyle,

  • Antalya’da 1.901 personel, 872 araç ve iş makinesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği. Gelen her ihbarı titizlikle değerlendiriyor, ihtiyaç duyulan her noktaya müdahale ediyoruz.'

"Yarın ülkemizin büyük bir bölümünde olumsuz hava koşulları bekleniyor. "

"Yarın ülkemizin büyük bir bölümünde olumsuz hava koşulları bekleniyor. "

Ülke genelinde hava koşullarının sertleşebileceğine dikkat çeken Bakan Çiftçi, 'Yarın ülkemizin büyük bir bölümünde olumsuz hava koşulları bekleniyor. Vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ve AFAD’ımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmalarını önemle rica ediyorum. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm imkânlarıyla milletimizin yanında' diyerek tedbir çağrısını yineledi.

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Efsun Akay
Efsun Akay
Gündem Editörü
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