Bakan Çiftçi'den Yarın İçin Uyarı: Ülkenin Büyük Bölümünde Olumsuz Hava Bekleniyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul ve Antalya'da etkisini gösteren kuvvetli sağanak yağışların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, olumsuz hava koşullarına karşı AFAD koordinasyonunda İstanbul’da 8 bin 392 personel, Antalya’da ise 1.901 personel ile saha çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü ve vatandaşların can güvenliği için gelen her ihbarın titizlikle değerlendirildiğini bildirdi.