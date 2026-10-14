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İstanbul'daki Bazı Üniversitelerde Eğitime 1 Gün Ara Verildi

İstanbul'daki Bazı Üniversitelerde Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Efsun Akay
Efsun Akay - Gündem Editörü
14.10.2026 - 21:08
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İstanbul genelinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları ve beraberinde gelişebilecek trafik aksaklıkları nedeniyle kentteki çok sayıda üniversitede eğitim ve öğretime ara verildi.

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Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğrencilerin güvenliği ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla 15 Ekim Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğrencilerin güvenliği ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla 15 Ekim Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi de yaptıkları duyurularla 15 Ekim Perşembe günü eğitim-öğretim faaliyetlerini bir gün süreyle durdurduklarını açıkladı.

Yüz yüze eğitime ara veren bazı kurumlar ise derslerin aksamaması adına eğitimi dijital platformlara taşıdı. Türk-Alman Üniversitesi, 15-16 Ekim tarihlerinde derslerin çevrim içi (online) olarak sürdürüleceğini bildirirken; Medipol, Fatih Sultan Mehmet, Üsküdar, Beykoz ve Demiroğlu Bilim üniversiteleri de eğitime bir gün süreyle çevrim içi devam edileceğini kaydetti.

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Efsun Akay
Efsun Akay
Gündem Editörü
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