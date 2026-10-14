İstanbul'daki Bazı Üniversitelerde Eğitime 1 Gün Ara Verildi

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi de yaptıkları duyurularla 15 Ekim Perşembe günü eğitim-öğretim faaliyetlerini bir gün süreyle durdurduklarını açıkladı.

Yüz yüze eğitime ara veren bazı kurumlar ise derslerin aksamaması adına eğitimi dijital platformlara taşıdı. Türk-Alman Üniversitesi, 15-16 Ekim tarihlerinde derslerin çevrim içi (online) olarak sürdürüleceğini bildirirken; Medipol, Fatih Sultan Mehmet, Üsküdar, Beykoz ve Demiroğlu Bilim üniversiteleri de eğitime bir gün süreyle çevrim içi devam edileceğini kaydetti.