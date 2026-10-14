İstanbul'daki Bazı Üniversitelerde Eğitime 1 Gün Ara Verildi
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Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğrencilerin güvenliği ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla 15 Ekim Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
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