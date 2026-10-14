İstanbul'da Yağışın Etkisi Ağır Oldu: Eyüpsultan'da Yol Ortadan İkiye Ayrıldı
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İstanbul genelinde etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış ve fırtına, Eyüpsultan’da korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Eyüpsultan Bulvarı üzerinde sağanak sularının altyapıyı tahrip etmesi sonucu cadde adeta ikiye bölündü. Dev yarık ve çökmenin oluştuğu bölgede ulaşım tamamen durma noktasına geldi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından mega kenti etkisi altına alan yoğun yağış, Eyüpsultan'da altyapıyı felç etti.
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Yolun yarılmasıyla birlikte olay yerine çok sayıda polis ve belediye ekibi sevk edildi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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