article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Anaokulu ve Özel Kreşler Yarın Tatil mi? MEB'den 15 Ekim İstanbul Tatil Kararı

Anaokulu ve Özel Kreşler Yarın Tatil mi? MEB'den 15 Ekim İstanbul Tatil Kararı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 19:06
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları ve yoğun yağışların ardından binlerce öğrenci ve veli '15 Ekim Perşembe günü okullar ve kreşler tatil mi?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan son resmi basın açıklamasıyla birlikte eğitim-öğretime ara verilip verilmediği kesinleşti.

İşte İstanbul Valiliği’nin aldığı tatil kararı, kapsadığı kurumlar ve idari izin detayları…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

15 Ekim İstanbul’da Okullar Tatil Edildi mi?

15 Ekim İstanbul’da Okullar Tatil Edildi mi?

İstanbul Valiliği, kent genelinde devam eden yoğun yağış ve olumsuz hava koşullarının ulaşım başta olmak üzere günlük yaşamı olumsuz etkilemesi nedeniyle bir dizi tedbir kararı aldı.

Valilikten yapılan resmi açıklamaya göre:

  • İl genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Anaokulları ve Özel Kreşler Yarın Tatil mi?

Anaokulları ve Özel Kreşler Yarın Tatil mi?

Açıklamada yer alan 'Resmi-özel tüm eğitim kurumları' ifadesi uyarınca, İstanbul genelindeki:

  • Devlet anaokulları,

  • Özel anaokulları,

  • Özel kreşler ve gündüz bakımevleri,

  • İlkokul, ortaokul ve liseler

15 Ekim 2026 Perşembe günü yüz yüze eğitime ara vermiş olup kapalı olacaktır.

Kimler İdari İzinli Sayılacak?

Kimler İdari İzinli Sayılacak?

Valilik, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan belirli personel grupları için de idari izin kararı açıklandı.

İdari izinli sayılacak personel grupları:

  • Engelli ve hamile çalışanlar,

  • Gaziler ve malûl gaziler,

  • 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel,

  • 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan tüm çalışan anneler (meslek grubuna bakılmaksızın).

İstisna Kapsamı: 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılırken; sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanlarında görev yapan birimlerdeki kadın personel bu idari izin kapsamı dışındadır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın