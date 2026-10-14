Anaokulu ve Özel Kreşler Yarın Tatil mi? MEB'den 15 Ekim İstanbul Tatil Kararı
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İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları ve yoğun yağışların ardından binlerce öğrenci ve veli '15 Ekim Perşembe günü okullar ve kreşler tatil mi?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan son resmi basın açıklamasıyla birlikte eğitim-öğretime ara verilip verilmediği kesinleşti.
İşte İstanbul Valiliği’nin aldığı tatil kararı, kapsadığı kurumlar ve idari izin detayları…
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15 Ekim İstanbul’da Okullar Tatil Edildi mi?
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Anaokulları ve Özel Kreşler Yarın Tatil mi?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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