İstanbul'da Yarın Okullar Tatil Edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'a yağış uyarılarının ardından İstanbul Valiliği kritik kararını açıkladı. İstanbul'da 15 Ekim Perşembe günü beklenen kuvvetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İstanbul Valiliği, okulların tatil edilmesini şu sözlerle duyurdu:

'İstanbul’daki olumsuz hava koşulları, ilimizde başta ulaşım olmak üzere hayatın birçok alanını etkilemektedir. İstanbul Valiliği olarak yoğun yağışın yarattığı olumsuzlukların, vatandaşlarımızın hayatını en az etkilemesi için bir dizi tedbir almış bulunmaktayız.

Bu kararlar çerçevesinde; İl genelinde resmî-özel tüm eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.'