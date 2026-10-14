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İstanbul'da Yarın Okullar Tatil Edildi

İstanbul'da Yarın Okullar Tatil Edildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.10.2026 - 18:38
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AKOM, Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nin kuvvetli yağış uyarısının ardından megakent için son dakika açıklaması yapıldı. İstanbul Valiliği, 15 Ekim Perşembe günü kentte okulların tatil edildiğini açıkladı. İstanbul'da eğitime 1 günlüğüne ara verildi.

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Son dakika: İstanbul'da yarın okullar tatil edildi.

Son dakika: İstanbul'da yarın okullar tatil edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'a yağış uyarılarının ardından İstanbul Valiliği kritik kararını açıkladı. İstanbul'da 15 Ekim Perşembe günü beklenen kuvvetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. 

İstanbul Valiliği, okulların tatil edilmesini şu sözlerle duyurdu:

'İstanbul’daki olumsuz hava koşulları, ilimizde başta ulaşım olmak üzere hayatın birçok alanını etkilemektedir. İstanbul Valiliği olarak yoğun yağışın yarattığı olumsuzlukların, vatandaşlarımızın hayatını en az etkilemesi için bir dizi tedbir almış bulunmaktayız.  

Bu kararlar çerçevesinde; İl genelinde resmî-özel tüm eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.'

15 Ekim Perşembe günü idari izinli sayılacak kişiler açıklandı. Motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

15 Ekim Perşembe günü idari izinli sayılacak kişiler açıklandı. Motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Valiliğin açıklamasına göre kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, Gazi, Malûl Gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

İstanbul Valiliği'nin kentte olumsuz hava duruma karşı aldığı önlemler şöyle:

'Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel' grubu; sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır. 

Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları 14 Ekim 2026 Çarşamba Günü saat 21.00’dan itibaren, ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır.'

İstanbul Valisi Davut Gül'den kritik uyarı: "Bodrum katlarında yaşayanlar dikkat"

İstanbul Valisi Davut Gül'den kritik uyarı: "Bodrum katlarında yaşayanlar dikkat"
twitter.com

İstanbul Valisi Davut Gül, X hesabından kritik bir uyarıda bulundu:

'Vatandaşlarımızdan, zorunlu olmadıkça yarın evlerinden çıkmamalarını önemle rica ediyoruz. Bodrum katlarda yaşayan vatandaşlarımızın geceyi daha güvenli ve yüksek katlarda geçirmelerini; dere yataklarından, alt geçitlerden ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını önemle hatırlatıyoruz. Kalacak güvenli yeri olmayan hemşehrilerimiz 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayabilir.

Geçmiş olsun.'

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İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı: Yağışın etkili olacağı saatler👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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