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Resimli Kişilik Testi: Bardağ Kim Kırdı? Seçiminiz Karakterinizi Ortaya Çıkaracak

Resimli Kişilik Testi: Bardağ Kim Kırdı? Seçiminiz Karakterinizi Ortaya Çıkaracak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.10.2026 - 18:35
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Karakter testleri, insanların hem aşina oldukları hem de daha önce hiç farkına varmadıkları gizli özelliklerini gün yüzüne çıkarmaya yardımcı olur. Siz de bu tarz analizler sayesinde içinizde saklı kalan ve belki de hiç bilmediğiniz yönlerinizi keşfetme fırsatı yakalayabilirsiniz. Üstelik bu testleri çözerken son derece keyifli ve eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Vereceğiniz kararla kişiliğinizin derinliklerine ışık tutacak bu teste hazır mısınız? O halde soruyoruz: Sizce bardağı kim kırdı?

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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