article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbullulara "İşten Erken Çıkın" Uyarısı: Karadeniz Siklonu Akşam Kente Çökecek

İstanbullulara "İşten Erken Çıkın" Uyarısı: Karadeniz Siklonu Akşam Kente Çökecek

İstanbul hava durumu AKOM
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.10.2026 - 14:04
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde çok daha sert bir hal alacak. Sosyal medyada geniş kitlelerce takip edilen Hava Forum, kentte yaşayanlara 'işten erken çıkabilen çıksın' çağrısında bulundu. AKOM ve Meteoroloji de kuvvetli yağış ve fırtına uyarılarını yineledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hava Forum: "İstanbul'da bugün işten erken çıkabilen çıksın."

Hava Forum: "İstanbul'da bugün işten erken çıkabilen çıksın."
twitter.com

AKOM ve Meteoroloji, İstanbul için kritik yağış uyarısında bulundu. Bir uyarı da Hava Forum'dan geldi. Hava Forum, X hesabından 'Son Durum' başlığıyla yaptığı paylaşımda İstanbul için dikkat çeken bir uyarı yaptı.

Hesaba göre Karadeniz üzerinde konumlanan siklon, adeta bir 'tahliye borusu' gibi kente durmaksızın yağış taşıyacak ve bulutlar akşama doğru il geneline çökecek.

Paylaşımda, yağışla eş zamanlı olarak poyrazın da kuvvetleneceğine dikkat çekildi. Hava Forum'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

'İstanbul'da bugün işten erken çıkabilen çıksın. Karadeniz siklonu tahliye borusu gibi yağış takviyesi yapacak ve akşama doğru, akşam il geneline çökecek. Ayrıca paralelde poyraz rüzgarı da kuvvetlenecek. Özetle işi gücü olmayan akşama kalmasın.'

"Karadeniz İstanbul'a 'kanca' yapmaya hazırlanıyor."

"Karadeniz İstanbul'a 'kanca' yapmaya hazırlanıyor."
twitter.com

Hava Forum bir diğer paylaşımında ise 'Karadeniz İstanbul'a 'kanca' yapmaya hazırlanıyor. Meteorolojik veriler Avrupa yakasında 15.30-02.00 arasına, Anadolu yakasında ise 18.00-06.00 arasına dikkat çekiyor. Şakır şakır saatlerce yağma potansiyeli var' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

AKOM'dan İstanbul'a uyarı👇🏻

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın