İstanbullulara "İşten Erken Çıkın" Uyarısı: Karadeniz Siklonu Akşam Kente Çökecek

AKOM ve Meteoroloji, İstanbul için kritik yağış uyarısında bulundu. Bir uyarı da Hava Forum'dan geldi. Hava Forum, X hesabından 'Son Durum' başlığıyla yaptığı paylaşımda İstanbul için dikkat çeken bir uyarı yaptı.

Hesaba göre Karadeniz üzerinde konumlanan siklon, adeta bir 'tahliye borusu' gibi kente durmaksızın yağış taşıyacak ve bulutlar akşama doğru il geneline çökecek.

Paylaşımda, yağışla eş zamanlı olarak poyrazın da kuvvetleneceğine dikkat çekildi. Hava Forum'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

'İstanbul'da bugün işten erken çıkabilen çıksın. Karadeniz siklonu tahliye borusu gibi yağış takviyesi yapacak ve akşama doğru, akşam il geneline çökecek. Ayrıca paralelde poyraz rüzgarı da kuvvetlenecek. Özetle işi gücü olmayan akşama kalmasın.'