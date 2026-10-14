İstanbullulara "İşten Erken Çıkın" Uyarısı: Karadeniz Siklonu Akşam Kente Çökecek
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde çok daha sert bir hal alacak. Sosyal medyada geniş kitlelerce takip edilen Hava Forum, kentte yaşayanlara 'işten erken çıkabilen çıksın' çağrısında bulundu. AKOM ve Meteoroloji de kuvvetli yağış ve fırtına uyarılarını yineledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hava Forum: "İstanbul'da bugün işten erken çıkabilen çıksın."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Karadeniz İstanbul'a 'kanca' yapmaya hazırlanıyor."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın