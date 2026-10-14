AKOM 100 Kiloluk Uyarının Ardından İstanbul'da Yağışsız Günü Açıkladı

AKOM'un haftalık raporuna göre kötü hava yarın da etkisini koruyacak. 15 Ekim Perşembe için fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı yapılırken metrekareye 10 ila 30 kilogram yağış öngörülüyor. Sıcaklığın 13 ile 16 derece arasında kalması bekleniyor.

16 Ekim Cuma günü hava çok bulutlu ve sağanaklı olacak, yağış miktarı 5-15 kilogram aralığında kalacak. Haftanın en dikkat çeken günü ise cumartesi: 17 Ekim'de kuvvetli sağanak nedeniyle metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düşebilir. Aynı gün en düşük sıcaklığın 11 dereceye inmesi bekleniyor.

İstanbul'da ilk nefes alınacak gün 18 Ekim Pazar. AKOM, pazar için parçalı bulutlu bir hava ve yağış beklenmediğini duyurdu. Yeni haftanın başında yağmur tamamen çekilmeyecek; 19 Ekim Pazartesi yerel yağmur (1-4 kilogram), 20 Ekim Salı ise aralıklı yağmur (2-5 kilogram) bekleniyor. Bu günlerde sıcaklıklar 11 ile 17 derece arasında seyredecek.