article/comments
article/share
Haberler
Gündem
AKOM 100 Kiloluk Uyarının Ardından İstanbul'da Yağışsız Günü Açıkladı

AKOM 100 Kiloluk Uyarının Ardından İstanbul'da Yağışsız Günü Açıkladı

İstanbul hava durumu AKOM
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.10.2026 - 13:53
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için yeni bir fırtına ve sağanak uyarısı yayımladı. AKOM'a göre yağışlar ilerleyen saatlerde etkisini artıracak, yer yer metrekareye 70 ila 100 kilogram arasında şiddetli yağış geçişleri yaşanacak. Fırtınanın akşam 17.00'ye kadar Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde, akşamdan sonra ise Anadolu Yakası genelinde etkili olması bekleniyor. Öte yandan AKOM, İstanbul'da yağışsız günü açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'da yağış 17.00'den sonra kuvvetlenecek.

İstanbul'da yağış 17.00'den sonra kuvvetlenecek.

AKOM'un 14 Ekim Çarşamba bültenine göre İstanbul günü sabahtan geceye kadar sağanakla geçirecek. Sabah 17, öğle saatlerinde 18 derece olması beklenen hava, akşam 16, gece ise 15 dereceye gerileyecek. Poyraz ve yıldız yönlerinden esen rüzgârın fırtına şeklinde saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşacağı belirtildi.

 Tahmine göre akşam 17.00'ye kadar Avrupa Yakası'nın genelinde ve Anadolu Yakası'nın Boğaz'a yakın kesimlerinde fırtınayla birlikte kuvvetli, yer yer şiddetli yağış görülecek. Akşam saatlerinden itibaren sistemin ağırlığı Anadolu Yakası geneline kayacak.

AKOM İstanbul'a 100 kiloluk uyarının ardından yağışsız günü açıkladı.

AKOM İstanbul'a 100 kiloluk uyarının ardından yağışsız günü açıkladı.

AKOM'un haftalık raporuna göre kötü hava yarın da etkisini koruyacak. 15 Ekim Perşembe için fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı yapılırken metrekareye 10 ila 30 kilogram yağış öngörülüyor. Sıcaklığın 13 ile 16 derece arasında kalması bekleniyor.

16 Ekim Cuma günü hava çok bulutlu ve sağanaklı olacak, yağış miktarı 5-15 kilogram aralığında kalacak. Haftanın en dikkat çeken günü ise cumartesi: 17 Ekim'de kuvvetli sağanak nedeniyle metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düşebilir. Aynı gün en düşük sıcaklığın 11 dereceye inmesi bekleniyor.

İstanbul'da ilk nefes alınacak gün 18 Ekim Pazar. AKOM, pazar için parçalı bulutlu bir hava ve yağış beklenmediğini duyurdu. Yeni haftanın başında yağmur tamamen çekilmeyecek; 19 Ekim Pazartesi yerel yağmur (1-4 kilogram), 20 Ekim Salı ise aralıklı yağmur (2-5 kilogram) bekleniyor. Bu günlerde sıcaklıklar 11 ile 17 derece arasında seyredecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın