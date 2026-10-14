AKOM 100 Kiloluk Uyarının Ardından İstanbul'da Yağışsız Günü Açıkladı
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İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için yeni bir fırtına ve sağanak uyarısı yayımladı. AKOM'a göre yağışlar ilerleyen saatlerde etkisini artıracak, yer yer metrekareye 70 ila 100 kilogram arasında şiddetli yağış geçişleri yaşanacak. Fırtınanın akşam 17.00'ye kadar Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde, akşamdan sonra ise Anadolu Yakası genelinde etkili olması bekleniyor. Öte yandan AKOM, İstanbul'da yağışsız günü açıkladı.
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İstanbul'da yağış 17.00'den sonra kuvvetlenecek.
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AKOM İstanbul'a 100 kiloluk uyarının ardından yağışsız günü açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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