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İstanbul'da Fırtına Çıkacak: AKOM Saat Verdi, 13 İlçeye Metrekareye 70 Kiloya Kadar Yağış Uyarısı

İstanbul'da Fırtına Çıkacak: AKOM Saat Verdi, 13 İlçeye Metrekareye 70 Kiloya Kadar Yağış Uyarısı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.10.2026 - 07:34 Son Güncelleme: 14.10.2026 - 08:01
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AKOM'un uyarısına göre İstanbul'da bugün saat 09.00'dan itibaren saatte 50 ila 80 kilometre hızında fırtına ve sağanak etkili olacak. Yağışların yarın öğlen 13.00'e kadar süreceği, uyarı verilen 13 ilçede metrekareye 40-70 kilogram yağış düşebileceği belirtildi. İstanbul Valiliği de Avrupa Yakası'nın birçok ilçesinde yağışın yer yer çok kuvvetli olacağını duyurdu.

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AKOM saat verdi: Fırtına ve sağanak bugün 09.00'da başlıyor, yarın öğlene kadar sürecek.

AKOM saat verdi: Fırtına ve sağanak bugün 09.00'da başlıyor, yarın öğlene kadar sürecek.

Balkanlar'dan gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz'deki yağışlı sistemler İstanbul'da sıcaklığı hızla aşağı çekti. Bugün 17 derece civarında seyreden hava, cuma günü 14-15 dereceye kadar inecek.

AKOM'un tahminine göre rüzgâr saatte 50-80 kilometre hıza ulaşabilecek. Aralıklı olarak başlayan yağışlar gece saatlerinden itibaren etkisini artırdı; kuvvetli fırtınanın ise perşembe günü öğle saatlerine kadar İstanbul genelinde sürmesi bekleniyor.

Uyarı listesinde 13 ilçe var: Çatalca'dan Şile'ye metrekareye 70 kiloya kadar yağış düşebilir.

Uyarı listesinde 13 ilçe var: Çatalca'dan Şile'ye metrekareye 70 kiloya kadar yağış düşebilir.

AKOM, metrekareye 40-70 kilogram yağış beklenen ilçeleri tek tek sıraladı. Avrupa Yakası'nda Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece; Anadolu Yakası'nda ise Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile listede yer aldı. Diğer ilçelerde metrekareye 20-40 kilogram yağış öngörülüyor.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre bugün Avrupa Yakası'nın birçok ilçesinde yağış yer yer çok kuvvetli olacak. Yarın sabah saatlerinde ise Pendik, Tuzla ve Şile'de kuvvetli yağış bekleniyor. Valilik, yağışların cumartesi öğleden sonrasına kadar aralıklı sürebileceğini de ifade etti.

Meteoroloji İstanbul dahil 15 ile sarı kod verdi, Kocaeli'de motosiklet ve kuryelere yasak getirildi.

Meteoroloji İstanbul dahil 15 ile sarı kod verdi, Kocaeli'de motosiklet ve kuryelere yasak getirildi.

Meteoroloji'nin uyarılarına göre İstanbul'un da aralarında olduğu 15 ilde sarı, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da ise turuncu kodlu uyarı yürürlükte. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması isteniyor.

Kocaeli'de bugün 06.00'dan yarın 23.59'a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı. Karar, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış beklentisi nedeniyle alındı; kurala uymayanlar hakkında idari işlem uygulanacak.

AKOM'un haftalık tahminine göre cuma günü kuvvetli sağanak, cumartesi gök gürültülü sağanak, pazar ise yeniden kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışların pazartesiye kadar sürmesi öngörülüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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