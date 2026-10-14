İstanbul'da Fırtına Çıkacak: AKOM Saat Verdi, 13 İlçeye Metrekareye 70 Kiloya Kadar Yağış Uyarısı
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AKOM'un uyarısına göre İstanbul'da bugün saat 09.00'dan itibaren saatte 50 ila 80 kilometre hızında fırtına ve sağanak etkili olacak. Yağışların yarın öğlen 13.00'e kadar süreceği, uyarı verilen 13 ilçede metrekareye 40-70 kilogram yağış düşebileceği belirtildi. İstanbul Valiliği de Avrupa Yakası'nın birçok ilçesinde yağışın yer yer çok kuvvetli olacağını duyurdu.
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AKOM saat verdi: Fırtına ve sağanak bugün 09.00'da başlıyor, yarın öğlene kadar sürecek.
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Uyarı listesinde 13 ilçe var: Çatalca'dan Şile'ye metrekareye 70 kiloya kadar yağış düşebilir.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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