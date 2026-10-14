İstanbul'da Fırtına Çıkacak: AKOM Saat Verdi, 13 İlçeye Metrekareye 70 Kiloya Kadar Yağış Uyarısı

Meteoroloji'nin uyarılarına göre İstanbul'un da aralarında olduğu 15 ilde sarı, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da ise turuncu kodlu uyarı yürürlükte. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması isteniyor.

Kocaeli'de bugün 06.00'dan yarın 23.59'a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı. Karar, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış beklentisi nedeniyle alındı; kurala uymayanlar hakkında idari işlem uygulanacak.

AKOM'un haftalık tahminine göre cuma günü kuvvetli sağanak, cumartesi gök gürültülü sağanak, pazar ise yeniden kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışların pazartesiye kadar sürmesi öngörülüyor.