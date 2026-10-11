Pastırma Yazı Sona Eriyor, İstanbul'da Çarşamba Günü İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı Yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahminine göre pastırma yazı sona eriyor ve yağışlı hava ülkenin büyük bölümünde etkili olacak. İstanbul'da gece yarısından itibaren yağış başlayacak ve sıcaklıklar kademeli olarak düşecek. Şehirde hafta boyunca gök gürültülü sağanak bekleniyor. Çarşamba günü için ise kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.