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Pastırma Yazı Sona Eriyor, İstanbul'da Çarşamba Günü İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı Yapıldı

Pastırma Yazı Sona Eriyor, İstanbul'da Çarşamba Günü İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı Yapıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
11.10.2026 - 17:44
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahminine göre pastırma yazı sona eriyor ve yağışlı hava ülkenin büyük bölümünde etkili olacak. İstanbul'da gece yarısından itibaren yağış başlayacak ve sıcaklıklar kademeli olarak düşecek. Şehirde hafta boyunca gök gürültülü sağanak bekleniyor. Çarşamba günü için ise kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

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Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek.

Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek.

İstanbul'da hafta boyunca gök gürültülü sağanak bekleniyor ve sıcaklıklar kademeli olarak düşecek. Yağışın gece yarısından itibaren başlaması bekleniyor.

Pazartesi ve salı yağışlı geçecek.

Pazartesi ve salı yağışlı geçecek.

Pazartesi günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili olacak, hava sıcaklığı en yüksek 25, en düşük 17 derece olacak. Salı günü yağışlı hava sürecek ve sıcaklık en fazla 22 dereceye çıkacak.

Çarşamba için kuvvetli sağanak uyarısı var.

Çarşamba için kuvvetli sağanak uyarısı var.

Çarşamba günü yağışın şiddetini artırarak kuvvetli gök gürültülü sağanağa dönüşmesi bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 15 ile 20 derece arasında seyredecek. Haberde vatandaşlara yönelik uyarı şu ifadelerle aktarıldı:

'Kuvvetli yağış ihtimali nedeniyle vatandaşların olası olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerekiyor.'

Perşembe ve cuma daha da serinleyecek.

Perşembe ve cuma daha da serinleyecek.

Yağışlı hava haftanın ikinci yarısında da sürecek. Perşembe günü İstanbul'da en yüksek sıcaklık 17 derece olacak, cuma günü ise en düşük sıcaklık 12 dereceye inecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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