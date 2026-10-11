Pastırma Yazı Sona Eriyor, İstanbul'da Çarşamba Günü İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı Yapıldı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahminine göre pastırma yazı sona eriyor ve yağışlı hava ülkenin büyük bölümünde etkili olacak. İstanbul'da gece yarısından itibaren yağış başlayacak ve sıcaklıklar kademeli olarak düşecek. Şehirde hafta boyunca gök gürültülü sağanak bekleniyor. Çarşamba günü için ise kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
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Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek.
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Pazartesi ve salı yağışlı geçecek.
Çarşamba için kuvvetli sağanak uyarısı var.
Perşembe ve cuma daha da serinleyecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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