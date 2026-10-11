İngiltere'nin Ünlü Ayakkabı Devinden Kapanma Kararı: Mağazalarda Yüzde 50 İndirim Başladı

Kapanma listesinde en çok dikkat çeken isim, Lancashire'daki küçük kasaba Bacup oldu. Şirketin genel merkezi de bu kasabanın bağlı olduğu Rossendale bölgesinde bulunuyor. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Bacup şubesinde bazı ürünler yüzde 50'ye varan indirimle satışa çıkarıldı. Okul ayakkabılarında ise yüzde 30 indirim uygulandı.

Kapanış tarihi yaklaştıkça indirim oranlarının da yükseltildiği belirtiliyor. Bazı şubelerde tasfiye indiriminin yüzde 60'a kadar çıktığı aktarılıyor. Raflar boşaldıkça kalan ürünlerin daha da ucuzlaması bekleniyor.

Kapanan ilk şubeler arasında Sunderland'deki mağaza da var. Bu şube 26 Eylül'de müşterilerine son kez hizmet verdi.