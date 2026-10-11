İngiltere'nin Ünlü Ayakkabı Devinden Kapanma Kararı: Mağazalarda Yüzde 50 İndirim Başladı
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İngiltere'nin kuzeyinde 70 yıldır ayakkabı satan Wynsors World of Shoes, yaz aylarında duyurduğu küçülme planını uygulamaya geçirdi. Kapanacak şubelerde tasfiye satışları başladı ve bazı ürünlerde indirim yüzde 50'ye ulaştı. Okul sezonunun hemen ardından gelen kampanya, raflara yönelen ailelerin ilgisini çekti.
Kaynak: City AM
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Kapanan ilk mağazalardan biri şirketin genel merkezinin bulunduğu kasabada
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47 mağazanın 17'si kapanıyor, kalan 30 şube satışa devam edecek
Kapanmaların arkasında artan kira ve personel maliyetleri var
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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