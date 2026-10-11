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İngiltere'nin Ünlü Ayakkabı Devinden Kapanma Kararı: Mağazalarda Yüzde 50 İndirim Başladı

İngiltere'nin Ünlü Ayakkabı Devinden Kapanma Kararı: Mağazalarda Yüzde 50 İndirim Başladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 10:15
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İngiltere'nin kuzeyinde 70 yıldır ayakkabı satan Wynsors World of Shoes, yaz aylarında duyurduğu küçülme planını uygulamaya geçirdi. Kapanacak şubelerde tasfiye satışları başladı ve bazı ürünlerde indirim yüzde 50'ye ulaştı. Okul sezonunun hemen ardından gelen kampanya, raflara yönelen ailelerin ilgisini çekti.

Kaynak: City AM

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Kapanan ilk mağazalardan biri şirketin genel merkezinin bulunduğu kasabada

Kapanan ilk mağazalardan biri şirketin genel merkezinin bulunduğu kasabada

Kapanma listesinde en çok dikkat çeken isim, Lancashire'daki küçük kasaba Bacup oldu. Şirketin genel merkezi de bu kasabanın bağlı olduğu Rossendale bölgesinde bulunuyor. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Bacup şubesinde bazı ürünler yüzde 50'ye varan indirimle satışa çıkarıldı. Okul ayakkabılarında ise yüzde 30 indirim uygulandı.

Kapanış tarihi yaklaştıkça indirim oranlarının da yükseltildiği belirtiliyor. Bazı şubelerde tasfiye indiriminin yüzde 60'a kadar çıktığı aktarılıyor. Raflar boşaldıkça kalan ürünlerin daha da ucuzlaması bekleniyor.

Kapanan ilk şubeler arasında Sunderland'deki mağaza da var. Bu şube 26 Eylül'de müşterilerine son kez hizmet verdi.

47 mağazanın 17'si kapanıyor, kalan 30 şube satışa devam edecek

47 mağazanın 17'si kapanıyor, kalan 30 şube satışa devam edecek

Wynsors'un İngiltere genelinde 47 mağazası bulunuyor. Kapanacak 17 şubenin büyük bölümü ülkenin kuzeyinde ve Midlands bölgesinde yer alıyor. Listede Bacup'ın yanı sıra Burnley, Fleetwood, Bolton, Rochdale, Leeds, Sheffield, Wakefield ve Crewe gibi kentler de var.

Şubelerin hepsi aynı anda kapanmayacak. Diğer mağazaların kapanış tarihleri henüz netleşmedi, tasfiye satışları şube şube ilerliyor.

Zincirin iflas ettiğine dair bir bilgi bulunmuyor. Şirket, kalan 30 mağazanın ve internet sitesinin her zamanki gibi satışa devam edeceğini açıkladı.

Kapanmaların arkasında artan kira ve personel maliyetleri var

Kapanmaların arkasında artan kira ve personel maliyetleri var

Hikayesi 1956'da Chesterfield'da birkaç pazar tezgahıyla başlayan şirket, zamanla özellikle okul ayakkabılarıyla tanınan bir zincire dönüştü. Wynsors, Kasım 2025'te İngiltere'nin köklü kırtasiye zinciri WH Smith'in cadde mağazalarını da satın alan yatırım şirketi Modella Capital'e geçti.

Yeni sahipler yılın başında kira ve personel giderlerini düşürmenin yollarını aradı. Haziran ayında çalışanlara, alacaklılarla borçların yeniden yapılandırılmasını öngören bir anlaşmaya gidileceği duyuruldu. Bu süreçte 36 mağazada kira indirimi masaya geldi, bazı şubelerin ise tamamen kapatılması kararlaştırıldı.

Yaklaşık 400 kişinin çalıştığı şirkette 100'den fazla kişinin işinin risk altında olduğu belirtiliyor. Şirket bu adımın gerekçesi olarak zorlu piyasa koşullarını, artan vergi ve mevzuat yükünü ve geçen yıl yaşadığı siber saldırıyı gösterdi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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