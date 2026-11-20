AVA Vitamin iş birliğiyle hazırlanmıştır.

Magnezyum takviyesinde ürünü seçmek kadar onu nasıl kullandığın da önemli: etiketteki miktar, form, saat ve diğer takviyelerle aradaki süre. AVA Vitamin Octomag üzerinden 7 maddede anlattık.

Son Güncelleme: 19 Kasım 2026

⚠️ Önemli Not: Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır; tıbbi tavsiye, teşhis ya da tedavi yerine geçmez. Takviye edici gıdalar ilaç değildir, hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Hamilelik, emzirme, kronik bir hastalık ya da düzenli ilaç kullanımı varsa magnezyum dahil herhangi bir takviyeye başlamadan önce doktoruna veya eczacına danış.

Magnezyum alırken dikkat edilmesi gereken 7 şey var: etiketteki elementel magnezyum miktarı, kullanılan form ya da formlar, aç mı tok mu alındığı, günlük dozun saatlere nasıl bölündüğü, D vitamini gibi diğer takviyelerle aradaki süre, başka ürünlerden gelen toplam miktar ve kapsülün içindeki yardımcı maddeler. AVA Vitamin'in Octomag 5X Magnezyum Complex ürününde 2 kapsülde 250 mg elementel magnezyum, Almanya'da üretilen Dr. Paul Lohmann® bileşiklerinden gelen 5 formdan (sitrat, bisglisinat, taurat, malat, L-treonat) geliyor ve yanında 10 mg aktif B6 (P5P) bulunuyor; ürün katkı maddesi içermez ve Vcaps® Plus bitkisel kapsülle sunuluyor. Kullanım önerisi 11 yaş ve üzeri için günde 2 kapsül, sabah ve akşam birer kapsül, tok karnına. Magnezyum ile D vitamini aynı gün içinde kullanılabiliyor; AVA'nın D3K2 damlasının ürün sayfasındaki kullanım önerisine göre iki takviye arasında en az 45 dakika bırakılıyor.