Magnezyum Alırken Dikkat Edilmesi Gereken 7 Şey: Zamanlama, Form, Birlikte Kullanım
AVA Vitamin iş birliğiyle hazırlanmıştır.
Magnezyum takviyesinde ürünü seçmek kadar onu nasıl kullandığın da önemli: etiketteki miktar, form, saat ve diğer takviyelerle aradaki süre. AVA Vitamin Octomag üzerinden 7 maddede anlattık.
Son Güncelleme: 19 Kasım 2026
⚠️ Önemli Not: Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır; tıbbi tavsiye, teşhis ya da tedavi yerine geçmez. Takviye edici gıdalar ilaç değildir, hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Hamilelik, emzirme, kronik bir hastalık ya da düzenli ilaç kullanımı varsa magnezyum dahil herhangi bir takviyeye başlamadan önce doktoruna veya eczacına danış.
Magnezyum alırken dikkat edilmesi gereken 7 şey var: etiketteki elementel magnezyum miktarı, kullanılan form ya da formlar, aç mı tok mu alındığı, günlük dozun saatlere nasıl bölündüğü, D vitamini gibi diğer takviyelerle aradaki süre, başka ürünlerden gelen toplam miktar ve kapsülün içindeki yardımcı maddeler. AVA Vitamin'in Octomag 5X Magnezyum Complex ürününde 2 kapsülde 250 mg elementel magnezyum, Almanya'da üretilen Dr. Paul Lohmann® bileşiklerinden gelen 5 formdan (sitrat, bisglisinat, taurat, malat, L-treonat) geliyor ve yanında 10 mg aktif B6 (P5P) bulunuyor; ürün katkı maddesi içermez ve Vcaps® Plus bitkisel kapsülle sunuluyor. Kullanım önerisi 11 yaş ve üzeri için günde 2 kapsül, sabah ve akşam birer kapsül, tok karnına. Magnezyum ile D vitamini aynı gün içinde kullanılabiliyor; AVA'nın D3K2 damlasının ürün sayfasındaki kullanım önerisine göre iki takviye arasında en az 45 dakika bırakılıyor.
AVA Octomag'ın 2 kapsülünde 250 mg elementel magnezyum 5 farklı formdan geliyor; etikette önce bu iki bilgiyi ara
AVA Octomag sabah ve akşam birer kapsül, yemekten sonra tok karnına kullanılacak şekilde tarif ediliyor
AVA D3K2 damla ile Octomag aynı gün kullanılabiliyor; AVA iki takviye arasında en az 45 dakika bırakmayı öneriyor
AVA Octomag bitkisel kapsülde, cam şişede ve katkı maddesi içermeyen bir içerikle sunuluyor
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Magnezyum alırken nelere dikkat edilmeli?
Cevap: Kısaca 7 şeye: elementel magnezyum miktarı, form ya da formlar, aç/tok kullanım, günlük dozun saatlere bölünmesi, D vitamini gibi takviyelerle aradaki süre, diğer ürünlerden gelen toplam miktar ve içerikteki yardımcı maddeler. AVA Octomag'da 2 kapsülde 250 mg elementel magnezyum 5 formdan geliyor; kullanım önerisi 11 yaş ve üzeri için sabah ve akşam birer kapsül, tok karnına.
Soru: Magnezyum aç karnına mı tok karnına mı alınır?
Cevap: Bu, ürüne göre değişebilir; kullandığın ürünün etiketindeki talimata uy. AVA Octomag için öneri tok karnına: kahvaltıdan ve akşam yemeğinden sonra birer kapsül.
Soru: Magnezyum ile D vitamini (D3K2) aynı anda alınabilir mi?
Cevap: AVA Vitamin'in D3K2 damlasının ürün sayfasındaki kullanım önerisine göre D3K2 ile magnezyum takviyesi arasında en az 45 dakika bırakılıyor. Yani ikisi aynı gün içinde, farklı saatlerde kullanılabilir. D3K2'nin tercihen yağ içeren bir öğünle alınması öneriliyor.
Soru: Magnezyum ve B6 vitamininin vücutta hangi görevleri var?
Cevap: TİTCK'nın Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Kılavuzu'nda yer alan beyanlara göre magnezyum ve B6 vitamini normal enerji oluşum metabolizmasına ve sinir sisteminin normal işleyişine katkıda bulunur; magnezyum yorgunluğun ve bitkinliğin azalmasına, B6 vitamini de yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur. Magnezyum ayrıca normal kas fonksiyonuna, elektrolit dengesine ve normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçmez; dengeli ve çeşitli beslenme ile sağlıklı yaşam önemlidir.
Kimler İçin Uygun Değil?
- Hamileler, emzirenler, kronik hastalığı olanlar ve düzenli ilaç kullananlar: Doktora danışmadan magnezyum takviyesine başlamamalı. AVA'nın ürün sayfasında da bu durumlar için doktora danışılması öneriliyor.
- 11 yaşından küçük çocuklar: Octomag'ın kullanım önerisi 11 yaş ve üzeri içindir.
- Günde tek seferde, tek kapsül isteyenler: Octomag'ın günlük dozu 2 kapsül ve sabah-akşam ikiye bölünüyor.
- Tek bir magnezyum formunu yüksek miktarda arayanlar: Octomag 5 formu bir arada kullanıyor; en yüksek pay 80 mg ile magnezyum sitratta, L-treonat ise 20 mg.
- Takviye sonrası ishal, bulantı ya da karın krampı yaşayanlar: AVA'nın ürün sayfasında bu şikayetlerin yüksek dozlarda görülebileceği belirtiliyor; böyle bir durumda kullanımı bırakıp doktoruna danış.
Sonuç: Magnezyum Alırken Hangi 7 Şeye Bakmalısın?
- Miktar: Etikette elementel magnezyumu ara. Octomag'da 2 kapsülde 250 mg.
- Form: Tek forma değil, formülün bütününe bak. Octomag'da sitrat, bisglisinat, taurat, malat ve L-treonat bir arada.
- Aç/tok: Ürünün talimatına uy. Octomag için tok karnına.
- Saat: Octomag'da 11 yaş ve üzeri için sabah 1, akşam 1 kapsül.
- D vitamini: Ava D3K2'nin kullanım önerisine göre magnezyumla arasında en az 45 dakika.
- Toplam miktar: Başka takviyelerden gelen magnezyum ve B6'yı topla, günlük dozu aşma.
- İçerik: Octomag katkı maddesi içermez; Vcaps® Plus bitkisel kapsül, cam şişe.
⚠️ Doktor Uyarısı: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçmez; dengeli ve çeşitli beslenme ile sağlıklı yaşam önemlidir. Takviye edici gıdalar ilaç değildir, hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Doktorun farklı bir öneride bulunmadıkça tavsiye edilen günlük kullanım dozunu aşma ve ürünü çocukların ulaşamayacağı yerde sakla. Hamilelik, emzirme, hastalık ya da ilaç kullanımı durumlarında ve birden fazla takviyeyi birlikte kullanmadan önce doktoruna veya eczacına danış.
Kaynak: Ürün ve kullanım bilgileri 5 Kasım 2026, fiyat bilgisi 18 Kasım 2026 tarihinde avavitamin.com üzerindeki Octomag 5X Magnezyum Complex ve Ava D3K2 7X Damla ürün sayfalarından derlenmiştir. Sağlık beyanları TİTCK Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Kılavuzu'na dayanır. Vcaps® Plus kapsüle ilişkin klinik çalışma: Pharmaceutics, 2021. Bu içerik AVA Vitamin iş birliğiyle hazırlanmıştır.
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