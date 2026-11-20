May'in yolculuğu ve çocukların postayla gönderilmesine dair ayrı bir soru üzerine Posta İdaresi Başkanı Albert Burleson, posta müdürlerine insanların postayla gönderilmesini yasaklama talimatını verdi. Yasağa rağmen bazı kırsal görevliler çocukları taşımayı sürdürdü. Mart 1914'te Maryland'de görevli B.H. Knepper, 14 librelik bir bebeği Clear Spring'ten Indian Springs'e 19 kilometre taşıdı. 1915'te altı yaşındaki Edna Neff, Florida'nın Pensacola kentinden Virginia'daki Christianburg'a posta treniyle yolculuk etti. Ücret 15 sent oldu.

Bilinen son vaka, üç yaşındaki Maud Smith'in Eylül 1915'te büyükanne ve büyükbabasının evinden Kentucky'nin Jackson kentindeki annesinin evine koli posta ile gitmesi oldu. Yerel bir gazeteye göre posta yetkilileri yolculuğu soruşturdu ve Caney posta müdüründen, bir çocuğun kurallara aykırı biçimde trene binmesine neden izin verdiğini açıklamasını istedi. Uygulama bu soruşturmayla sona erdi. Smithsonian kayıtlarında daha sonraki bir vaka yok. Bu örnekler, Posta İdaresi'nin çocukları düzenli olarak paketle gönderdiğini göstermiyor. Az sayıda aile ve görevli, yeni hizmeti yetkililerin sonradan yasakladığı biçimde kullandı.