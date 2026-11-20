Bebeğini Kargoyla Ninesine Yollamış: Bir Zamanların Tartışılan 'Çocuk Kargolama' Servisi
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Ocak 1913'te ABD'nin Ohio eyaletindeki Glen Este kasabasında yaşayan Jesse ve Mathilda Beagle çifti, 8 aylık oğulları James'i yeni başlayan koli posta (Parcel Post) hizmetiyle yakınında yaşayan büyükannesine gönderdi. Çift 15 sent posta ücreti ödedi ve çocuğu 50 dolara sigortalattı. James, ABD postasıyla gönderilen ilk bilinen çocuk olarak kayıtlara geçti.
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ABD Posta İdaresi, koli posta hizmetini 1 Ocak 1913'te başlattı ve gönderilebilecek paketlerin kapsamını genişletti.
Beagle ailesinin oğlu James, kırsal posta görevlisi tarafından yaklaşık bir kilometre ötedeki büyükannesine teslim edildi.
Posta İdaresi insanların postayla gönderilmesini yasakladı, bilinen son vaka 1915'te yaşandı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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