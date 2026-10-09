128 Yıllık Mobilya Devi Haynes Furniture Kapanıyor: 12 Mağazada Yüzde 80'e Varan İndirim Başladı
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ABD'nin Virginia eyaletinde 128 yıldır faaliyet gösteren aile şirketi Haynes Furniture, kapılarını kalıcı olarak kapatıyor. Şirketin ikinci markası The Dump Luxe Furniture ile birlikte toplam 12 mağazada 8 Ekim Perşembe günü başlayan tasfiye satışlarında koltuk, yatak ve halılarda indirim oranı yüzde 40 ile 80 arasında değişiyor.
Kaynak: Mynet Finans
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128 yıllık Haynes Furniture, dört kuşaktır sürdürdüğü işi bitirip tüm mağazalarını kapatıyor.
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Tasfiye satışları 8 Ekim sabahı saat 10.00'da başladı, indirim oranı yüzde 40 ile 80 arasında.
Kapanış tek markayla sınırlı değil: Uygun fiyatlı mobilyanın adresi The Dump da tamamen kepenk indiriyor.
Toplam 12 mağaza kapanıyor, bunların dördü Haynes'in Virginia'daki şubeleri.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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