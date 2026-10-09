128 Yıllık Mobilya Devi Haynes Furniture Kapanıyor: 12 Mağazada Yüzde 80'e Varan İndirim Başladı

Satışlar, tasfiye şirketi SB360 Capital Partners tarafından yürütülüyor. Markalı mobilya, yatak ve halılarda geçerli indirimlerin stoklar eridikçe daha da derinleşmesi bekleniyor. Kampanyanın yalnızca mağazalarda kalan ürünlerle sınırlı olduğu ve koşulların şubeye göre değişebileceği de aktarıldı.

SB360'ın başkanı Aaron Miller, Virginialıların nesillerdir kaliteye ve fiyata güvenerek Haynes'e geldiğini söyledi. Miller'a göre bu satış, iki markanın ürünlerini son kez bir arada alma fırsatı sunuyor.