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128 Yıllık Mobilya Devi Haynes Furniture Kapanıyor: 12 Mağazada Yüzde 80'e Varan İndirim Başladı

128 Yıllık Mobilya Devi Haynes Furniture Kapanıyor: 12 Mağazada Yüzde 80'e Varan İndirim Başladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.10.2026 - 13:32
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ABD'nin Virginia eyaletinde 128 yıldır faaliyet gösteren aile şirketi Haynes Furniture, kapılarını kalıcı olarak kapatıyor. Şirketin ikinci markası The Dump Luxe Furniture ile birlikte toplam 12 mağazada 8 Ekim Perşembe günü başlayan tasfiye satışlarında koltuk, yatak ve halılarda indirim oranı yüzde 40 ile 80 arasında değişiyor.

Kaynak: Mynet Finans

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128 yıllık Haynes Furniture, dört kuşaktır sürdürdüğü işi bitirip tüm mağazalarını kapatıyor.

128 yıllık Haynes Furniture, dört kuşaktır sürdürdüğü işi bitirip tüm mağazalarını kapatıyor.

Haynes'in hikâyesi, Richmond'da Grace Street ve Norfolk'ta Main Street üzerindeki ilk mağazalarla başlamıştı. Aile şirketi yıllar içinde Virginia'nın mobilya, yatak, halı ve zemin kaplama alanındaki tanınmış isimlerinden birine dönüştü. Mynet Finans'ın aktardığına göre şirketin kuruluş yılı 1898.

Kapanış kararının gerekçesi şirketin açıklamasında yer almıyor. Yönetim kurulu başkanı E.J. Strelitz'in emekliye ayrılacağı belirtilirken, tasfiye sürecinde çalışanların desteklenmesinin öncelik olduğu vurgulandı.

Tasfiye satışları 8 Ekim sabahı saat 10.00'da başladı, indirim oranı yüzde 40 ile 80 arasında.

Tasfiye satışları 8 Ekim sabahı saat 10.00'da başladı, indirim oranı yüzde 40 ile 80 arasında.

Satışlar, tasfiye şirketi SB360 Capital Partners tarafından yürütülüyor. Markalı mobilya, yatak ve halılarda geçerli indirimlerin stoklar eridikçe daha da derinleşmesi bekleniyor. Kampanyanın yalnızca mağazalarda kalan ürünlerle sınırlı olduğu ve koşulların şubeye göre değişebileceği de aktarıldı.

SB360'ın başkanı Aaron Miller, Virginialıların nesillerdir kaliteye ve fiyata güvenerek Haynes'e geldiğini söyledi. Miller'a göre bu satış, iki markanın ürünlerini son kez bir arada alma fırsatı sunuyor.

Kapanış tek markayla sınırlı değil: Uygun fiyatlı mobilyanın adresi The Dump da tamamen kepenk indiriyor.

Kapanış tek markayla sınırlı değil: Uygun fiyatlı mobilyanın adresi The Dump da tamamen kepenk indiriyor.

The Dump Luxe Furniture, 21 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren, marka ürünleri indirimli fiyatlarla satan bir outlet zinciri. Zinciri Strelitz, kayınbiraderi David Brand ve ekibiyle birlikte kurdu.

Sekiz mağazalık zincirin yalnızca ikisi Virginia'da; geri kalan altısı Arizona, Georgia, Illinois ve Teksas'ta bulunuyor. Tasfiye satışı The Dump'ın bütün şubelerinde de aynı gün başladı.

Toplam 12 mağaza kapanıyor, bunların dördü Haynes'in Virginia'daki şubeleri.

Toplam 12 mağaza kapanıyor, bunların dördü Haynes'in Virginia'daki şubeleri.

Haynes mağazaları Newport News, Virginia Beach ve Richmond'da bulunuyor; Richmond'da iki şube var. The Dump'ın sekiz mağazası ise Virginia'da Norfolk ve Richmond'un yanı sıra Arizona'nın Tempe, Georgia'nın Atlanta, Illinois'in Deerfield ile Lombard ve Teksas'ın Houston ile Irving kentlerinde yer alıyor.

Şirketin Virginia Beach Bulvarı'ndaki amiral gemisi mağazası aynı zamanda genel merkez olarak kullanılıyordu.

Strelitz'den veda mesajı: "Dört kuşak müşteri ve çalışana minnet dolu, buruk bir son."

Strelitz'den veda mesajı: "Dört kuşak müşteri ve çalışana minnet dolu, buruk bir son."

E.J. Strelitz basın açıklamasında 'Bu, dört kuşaktır müşterilerimize ve çalışanlarımıza duyduğumuz minnetle dolu, buruk bir son' ifadelerini kullandı. Strelitz, çalışanların bir kısmının kendisiyle birlikte emekliye ayrılacağını, bir kısmının ise yeni fırsatlara yöneleceğini de belirtti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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