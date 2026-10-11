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Meteoroloji ve AKOM Uyardı: İstanbul’da Güneşli Hava Yerini Sağanağa Bırakıyor

Meteoroloji ve AKOM Uyardı: İstanbul’da Güneşli Hava Yerini Sağanağa Bırakıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 09:04
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 11 Ekim Pazar gününe ilişkin güncel hava durumu raporlarını paylaştı. Yurt genelinde Pazar günü güneşli ve az bulutlu bir hava hakim olurken, AKOM verilerine göre İstanbul'da yeni haftayla birlikte sıcaklıkların düşeceği ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin az bulutlu ve açık, güney kesimlerin ise parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin az bulutlu ve açık, güney kesimlerin ise parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz ile Kayseri'nin güneyi ve Niğde çevrelerinde, akşam saatlerinden sonra Malatya ve Elazığ’da, gece saatlerinde ise Güneydoğu Anadolu genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 

Marmara, Kuzey ve İç Ege ile Batı Karadeniz'de ise sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi öngörülüyor. İstanbul'da ise Pazar günü havanın az bulutlu ve açık, sıcaklığın gün içinde 25°C seviyelerinde olacağı belirtildi.

AKOM'un 11 Ekim Pazar günü yayımladığı rapora göre, İstanbul’da Pazar günü sabah saatlerinde 15°C olan sıcaklığın öğle saatlerinde 25°C'ye kadar yükselmesi, akşam 21°C ve gece saatlerinde 16°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

AKOM'un 11 Ekim Pazar günü yayımladığı rapora göre, İstanbul’da Pazar günü sabah saatlerinde 15°C olan sıcaklığın öğle saatlerinde 25°C'ye kadar yükselmesi, akşam 21°C ve gece saatlerinde 16°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

Gün genelinde yağış beklenmezken, rüzgarın lodostan hafif, aralıklarla orta kuvvette (5 - 15 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Ancak AKOM, Pazartesi gecesi itibarıyla İstanbul genelinde serin ve yağışlı havanın etkisini artıracağı uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşerek 15–20 °C aralığında seyredeceği öngörülüyor.

İstanbul Haftalık Hava Tahmin Raporu:

İstanbul Haftalık Hava Tahmin Raporu:

  • 12.10.2026 Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, yağış beklenmiyor. Günün en düşük sıcaklığı 16°C, en yüksek sıcaklığı 24°C.

  • 13.10.2026 Salı: Gök gürültülü sağanak yağmurlu (Yağış miktarı: 5 - 15 kg/m²). Sıcaklık 15°C ile 22°C arasında.

  • 14.10.2026 Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağmurlu (Yağış miktarı: 10 - 20 kg/m²). Sıcaklık 15°C ile 21°C arasında.

  • 15.10.2026 Perşembe: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmurlu (Yağış miktarı: 30 - 60 kg/m²). Sıcaklık 14°C ile 17°C arasında.

  • 16.10.2026 Cuma: Parçalı ve çok bulutlu, yerel yağmurlu. Sıcaklık 15°C ile 18°C arasında.

  • 17.10.2026 Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, yağış beklenmiyor. Sıcaklık 14°C ile 19°C arasında.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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