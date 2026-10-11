Meteoroloji ve AKOM Uyardı: İstanbul’da Güneşli Hava Yerini Sağanağa Bırakıyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 11 Ekim Pazar gününe ilişkin güncel hava durumu raporlarını paylaştı. Yurt genelinde Pazar günü güneşli ve az bulutlu bir hava hakim olurken, AKOM verilerine göre İstanbul'da yeni haftayla birlikte sıcaklıkların düşeceği ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin az bulutlu ve açık, güney kesimlerin ise parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
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AKOM'un 11 Ekim Pazar günü yayımladığı rapora göre, İstanbul’da Pazar günü sabah saatlerinde 15°C olan sıcaklığın öğle saatlerinde 25°C'ye kadar yükselmesi, akşam 21°C ve gece saatlerinde 16°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.
İstanbul Haftalık Hava Tahmin Raporu:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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