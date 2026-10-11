Meteoroloji ve AKOM Uyardı: İstanbul’da Güneşli Hava Yerini Sağanağa Bırakıyor

Öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz ile Kayseri'nin güneyi ve Niğde çevrelerinde, akşam saatlerinden sonra Malatya ve Elazığ’da, gece saatlerinde ise Güneydoğu Anadolu genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Marmara, Kuzey ve İç Ege ile Batı Karadeniz'de ise sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi öngörülüyor. İstanbul'da ise Pazar günü havanın az bulutlu ve açık, sıcaklığın gün içinde 25°C seviyelerinde olacağı belirtildi.