Psikoterapist Açıkladı: Mutlu Çiftlerin Akşam Sohbetlerinde Sorduğu 7 Soru

Güçlü çiftler bir takım gibi çalışıyor. Morin, 'Bir şeye ihtiyacın olursa söyle' gibi belirsiz bir teklif yerine 'Bu akşam yemeği ben halledeyim mi?' gibi somut bir adım atmayı öneriyor. Bunu bir iyilik yapıyormuş gibi sunmamak gerektiğini de ekliyor: Bazı akşamlar siz daha çok yapacaksınız, bazı akşamlar partneriniz. Morin'e göre hesap tutmadan yapılan bu paylaşım ilişkiyi güçlü tutuyor.