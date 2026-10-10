Psikoterapist Açıkladı: Mutlu Çiftlerin Akşam Sohbetlerinde Sorduğu 7 Soru
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'Artık hiç konuşmuyoruz.' Psikoterapist Amy Morin'in muayenehanesinde çiftlerden en sık duyduğu şikâyetlerden biri bu. Kendilerini sevgiliden çok ev arkadaşı gibi hisseden bu çiftlerin akşam sohbetleri çoğu zaman aynı soruyla başlıyor: 'İş nasıldı?' Morin bu soruda bir sakınca görmüyor, ama her gün tekrarlandığında yüzeysel bir sohbetin ötesine pek geçmediğini söylüyor. Peki yerine ne sorulabilir?
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"Günün en güzel anı neydi?"
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"Planladığın gibi gitmeyen bir şey oldu mu?"
"Bugün işini kim kolaylaştırdı?"
"Neyle ilgili umutlusun?"
"Bu akşamı senin için güzel yapacak ne olur?"
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"Bu akşam senin yerine ne yapabilirim?"
"Bugün seni zihinsel olarak güçlendiren ne yaptın?"
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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