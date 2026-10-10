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Psikoterapist Açıkladı: Mutlu Çiftlerin Akşam Sohbetlerinde Sorduğu 7 Soru

Psikoterapist Açıkladı: Mutlu Çiftlerin Akşam Sohbetlerinde Sorduğu 7 Soru

psikoloji
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 16:01
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'Artık hiç konuşmuyoruz.' Psikoterapist Amy Morin'in muayenehanesinde çiftlerden en sık duyduğu şikâyetlerden biri bu. Kendilerini sevgiliden çok ev arkadaşı gibi hisseden bu çiftlerin akşam sohbetleri çoğu zaman aynı soruyla başlıyor: 'İş nasıldı?' Morin bu soruda bir sakınca görmüyor, ama her gün tekrarlandığında yüzeysel bir sohbetin ötesine pek geçmediğini söylüyor. Peki yerine ne sorulabilir?

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"Günün en güzel anı neydi?"

"Günün en güzel anı neydi?"

İnsan, iyi gidenlerden çok kötü gidenleri hatırlamaya yatkın. Günün en kötü anlarını anlatmayı alışkanlık haline getiren çiftlere Morin, en güzel anı sormayı öneriyor. Bu soru iyimserliği ve minnettarlığı güçlendirebiliyor, ikinizi de keyifli bir sohbete sokuyor. İşe kendi güzel anınızı anlatarak başlayabilirsiniz.

"Planladığın gibi gitmeyen bir şey oldu mu?"

"Planladığın gibi gitmeyen bir şey oldu mu?"

Günün en kötü anını sormak kolayca bir dert yanmaya dönüşebilir. Planların bazen bozulabileceğini normal kabul eden bu soru ise partnerinizin zorluklarını dinlemeye hazır olduğunuzu gösteriyor. Morin'e göre çoğu zaman yapılacak en iyi şey, akıl vermeden dinlemek.

"Bugün işini kim kolaylaştırdı?"

"Bugün işini kim kolaylaştırdı?"

Bu soru, sohbeti mantıksız patronlardan ya da sinir bozucu iş arkadaşlarından şikâyet etmekten çıkarıp takdir edilen insanlara çeviriyor. Bazı günler cevap birbiriniz bile olabilir: 'Çocukları sen aldığın için işten erken çıkma telaşım kalmadı' gibi. Morin'e göre bu soru zamanla birbirinizin gününü güzelleştirmeye de teşvik ediyor.

"Neyle ilgili umutlusun?"

"Neyle ilgili umutlusun?"

Araştırmalar umudu, hayatın anlamlı olduğu duygusunun güçlenmesiyle ilişkilendiriyor ve bu duygu zor zamanları atlatmaya yardımcı olabiliyor. Cevabın büyük olması da gerekmiyor; 'Yarın konferans bitince biraz dinlenebileceğim' demek de yeterli.

"Bu akşamı senin için güzel yapacak ne olur?"

"Bu akşamı senin için güzel yapacak ne olur?"

Uzun bir günün ardından işin akşama sarkması ve kanepenin iki ucunda telefona gömülmek çok kolay. Morin'e göre bu soru, uzun bir sohbete enerjiniz olmasa bile aranızdaki bağı koruyor. Partneriniz birlikte yürüyüş, dışarıdan yemek ya da güzel bir dizi isteyebilir; sormak, tahmin etmek zorunda kalmamanızı sağlıyor.

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"Bu akşam senin yerine ne yapabilirim?"

"Bu akşam senin yerine ne yapabilirim?"

Güçlü çiftler bir takım gibi çalışıyor. Morin, 'Bir şeye ihtiyacın olursa söyle' gibi belirsiz bir teklif yerine 'Bu akşam yemeği ben halledeyim mi?' gibi somut bir adım atmayı öneriyor. Bunu bir iyilik yapıyormuş gibi sunmamak gerektiğini de ekliyor: Bazı akşamlar siz daha çok yapacaksınız, bazı akşamlar partneriniz. Morin'e göre hesap tutmadan yapılan bu paylaşım ilişkiyi güçlü tutuyor.

"Bugün seni zihinsel olarak güçlendiren ne yaptın?"

"Bugün seni zihinsel olarak güçlendiren ne yaptın?"

Belki partneriniz bir toplantıda söz aldı, bir sınır koydu ya da çekindiği bir şeyin üstesinden geldi. Bunu fark etmek, ona ne kadar dayanıklı olduğunu hatırlatıyor. Morin, bu örnekleri konuşmayı ortak bir akşam ritüeline dönüştürmeyi öneriyor. 'İş nasıldı?'nın ötesine geçildiğinde akşam sohbetlerinin hiç bayatlamayacağını söylüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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