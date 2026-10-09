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Psikologlara Göre Mutlu Çiftlerin İlişkinin Başında Yaptığı 4 Şey

Psikologlara Göre Mutlu Çiftlerin İlişkinin Başında Yaptığı 4 Şey

psikoloji
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 17:18
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Geleneksel flört kurallarını ve 'ulaşılmazı oynama' taktiklerini bir kenara bırakan yeni araştırmalar, en mutlu çiftlerin ilişkinin başında stratejik adımlar attığını ortaya koyuyor. Harvard eğitimli klinik psikolog ve akademisyen Dr. Sabrina Romanoff, ilişkilerini uzun yıllar sürdürebilen çiftlerin 'doğal akışına bırakmak' yerine, daha en başından ortak bir yol haritası çizdiğini belirtiyor.

Dr. Romanoff’a göre, toplumda sıkça kabul gören 'bazı konular için henüz çok erken' efsanesini reddeden çiftler, değer uyumunu erkenden yakalayarak daha sağlam bir temel atıyor.

İşte Harvard eğitimli uzmanın tespit ettiği, uzun ömürlü çiftlerin ilişkinin ilk dönemlerinde attığı 4 kritik adım:

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1. İlişkiyi Kendi Şartlarına Göre Tanımlamak

1. İlişkiyi Kendi Şartlarına Göre Tanımlamak

Başarılı çiftler, belirli zaman çizelgelerine uyduğunu düşünmek yerine, kendilerini hazır hissettikleri anda ilişkinin adını koymaktan çekinmiyor. Rahatsız edici veya garip hissettirse dahi, beklentileri açıkça konuşmak ilişkiyi belirsizlikten kurtarıyor.

2. "Kırmızı Çizgileri" Aşırı Bağlanmadan Önce Konuşmak

2. "Kırmızı Çizgileri" Aşırı Bağlanmadan Önce Konuşmak

Gelecekte yaşanacak büyük kırılmaları önlemek adına çocuk sahibi olma fikri, yaşanılacak şehir, kişisel inançlar ve finansal beklentiler gibi hayati konular baştan masaya yatırılıyor. Sorgulama havası yaratmadan ve önce kendi tercihlerini gerekçeleriyle paylaşarak yapılan bu görüşmeler, aylar sonra yaşanabilecek büyük uyumsuzlukların önüne geçiyor.

3. İlişki Geçmişini Bir Bağlam Olarak Kullanmak

3. İlişki Geçmişini Bir Bağlam Olarak Kullanmak

Geleceğin güçlü çiftleri, geçmiş romantik deneyimlerini ve alışkanlıklarını bir yük olarak değil, birbirlerini tanımalarını sağlayacak değerli bir bilgi kaynağı olarak görüyor. Bu paylaşımlar, partnerin stres anındaki tepkilerini, hassas noktalarını ve sevgi dilini anlamayı kolaylaştırıyor.

4. Duygusal Bağı Kendi Elleriyle İnşa Etmek

4. Duygusal Bağı Kendi Elleriyle İnşa Etmek

İlişkideki duygusal yakınlığın kendiliğinden oluşmasını beklemek yerine, iletişim sıklığı ve günlük beklentiler net bir şekilde ifade ediliyor. Günaydın mesajlarından haber verme alışkanlıklarına kadar küçük görünen bu düzenlemeler, ileride yaşanabilecek daha büyük çatışmaları yönetmek için güvenli bir zemin hazırlıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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