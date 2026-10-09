Psikologlara Göre Mutlu Çiftlerin İlişkinin Başında Yaptığı 4 Şey

Geleneksel flört kurallarını ve 'ulaşılmazı oynama' taktiklerini bir kenara bırakan yeni araştırmalar, en mutlu çiftlerin ilişkinin başında stratejik adımlar attığını ortaya koyuyor. Harvard eğitimli klinik psikolog ve akademisyen Dr. Sabrina Romanoff, ilişkilerini uzun yıllar sürdürebilen çiftlerin 'doğal akışına bırakmak' yerine, daha en başından ortak bir yol haritası çizdiğini belirtiyor.

Dr. Romanoff’a göre, toplumda sıkça kabul gören 'bazı konular için henüz çok erken' efsanesini reddeden çiftler, değer uyumunu erkenden yakalayarak daha sağlam bir temel atıyor.

İşte Harvard eğitimli uzmanın tespit ettiği, uzun ömürlü çiftlerin ilişkinin ilk dönemlerinde attığı 4 kritik adım:

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