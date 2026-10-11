article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Selin Türkmen’in Ardından Rabia Soytürk de Karma’daki Direk Dansıyla Gündem Oldu

Selin Türkmen’in Ardından Rabia Soytürk de Karma’daki Direk Dansıyla Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 08:42 Son Güncelleme: 11.10.2026 - 08:44
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Exxen’in ilgiyle takip edilen dizisi Karma, ikinci sezonunda yer alan iddialı sahneleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Selin Türkmen’in ardından genç oyuncu Rabia Soytürk’ün direk dansı sahneleri büyük yankı uyandırdı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Exxen platformunda yayınlanan, tek mekânda geçen konsepti ve her bölümünde farklı bir maceraya kapı aralayan kurgusuyla dikkat çeken Karma dizisi, ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Exxen platformunda yayınlanan, tek mekânda geçen konsepti ve her bölümünde farklı bir maceraya kapı aralayan kurgusuyla dikkat çeken Karma dizisi, ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

PPH Yapım imzası taşıyan projenin yapımcılığını Hitay Öztürk üstlenirken, yönetmen koltuğunda Ömer Baykul oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Serkan Dağlı ve Muammer Tali birlikte kaleme alıyor.

Her bölümde 'kapıyı kimin çalacağı' merakı üzerine kurulu olan ve zengin oyuncu kadrosuyla öne çıkan dizinin ikinci sezonunda; Murat Dalkılıç, Gonca Vuslateri, Rabia Soytürk, Esra Dermancıoğlu, Cemal Hünal, Tuana Naz Tiryaki, Gökhan Türkmen, Suzan Kardeş, Müfit Kayacan, Cihan Talay, Barış Baktaş, Ali Rıza Tanyeli, Bedir Bedir, Seda Soysal, Türkü Turan, Pınar Yıldırım, Dilek Güler, Baturay Özdemir, Ecenaz Uçer, Hande Yılmaz, Bennur Duyucu, Burak Güneş, Emin Oğuz Çelebi, Emirhan Uyanık, Furkan Okumuş, Furkan Rıza Demirel, Sedef Akalın, Sergen Özdemir ve Tuğçe Karabayır gibi birçok ünlü isim konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Dizinin ikinci sezonunda yaşanan sürpriz gelişmeler ve iddialı sahneler ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Daha önce Selin Türkmen'in sergilediği direk dansı performansının ardından, bu kez genç oyuncu Rabia Soytürk'ün rol aldığı cesur direk dansı sahneleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
7
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın