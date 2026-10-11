Selin Türkmen’in Ardından Rabia Soytürk de Karma’daki Direk Dansıyla Gündem Oldu
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Exxen’in ilgiyle takip edilen dizisi Karma, ikinci sezonunda yer alan iddialı sahneleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Selin Türkmen’in ardından genç oyuncu Rabia Soytürk’ün direk dansı sahneleri büyük yankı uyandırdı.
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Exxen platformunda yayınlanan, tek mekânda geçen konsepti ve her bölümünde farklı bir maceraya kapı aralayan kurgusuyla dikkat çeken Karma dizisi, ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
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Dizinin ikinci sezonunda yaşanan sürpriz gelişmeler ve iddialı sahneler ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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