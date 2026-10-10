İlişki Uzmanlarına Göre Bir İlişkinin Bittiğini Gösteren 7 Toksik İşaret
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Birçok insan, aylar hatta yıllar boyunca yürümeyen ilişkilerin içinde hapsolarak özsaygısını ve gerçeklik algısını kaybediyor. Sıkça yaşanan tartışmaların ardından bireyler, sorunların kendi kafalarında olup olmadığını ya da aşırı tepki verip vermediklerini sorguluyor. Çift terapistleri ve ruh sağlığı uzmanları, bir ilişkinin artık taraflardan biri veya her ikisi için de zararlı bir hal aldığını gösteren belirgin uyarı işaretlerine dikkat çekiyor.
Uzmanlara göre, ilişkinizin son derece sağlıksız bir noktaya geldiğini gösteren ve dikkat edilmesi gereken 7 kritik işaret şöyle sıralanıyor:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Çatışmalar Aşağılama ve Küçümseme ile Bitiyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Talep ve Geri Çekilme Döngüsü
3. "Diken Üstünde" Yürümek
4. Sevgi Kisvesi Altında Gizlenen Kontrol
5. Sorumluluktan Kaçma ve Hep Sizi Suçlama
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Saldırganlığın Sıradanlaşması
7. Kendi Benliğini Kaybetmek
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın