İlişki Uzmanlarına Göre Bir İlişkinin Bittiğini Gösteren 7 Toksik İşaret

Birçok insan, aylar hatta yıllar boyunca yürümeyen ilişkilerin içinde hapsolarak özsaygısını ve gerçeklik algısını kaybediyor. Sıkça yaşanan tartışmaların ardından bireyler, sorunların kendi kafalarında olup olmadığını ya da aşırı tepki verip vermediklerini sorguluyor. Çift terapistleri ve ruh sağlığı uzmanları, bir ilişkinin artık taraflardan biri veya her ikisi için de zararlı bir hal aldığını gösteren belirgin uyarı işaretlerine dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre, ilişkinizin son derece sağlıksız bir noktaya geldiğini gösteren ve dikkat edilmesi gereken 7 kritik işaret şöyle sıralanıyor:

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