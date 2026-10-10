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İlişki Uzmanlarına Göre Bir İlişkinin Bittiğini Gösteren 7 Toksik İşaret

İlişki Uzmanlarına Göre Bir İlişkinin Bittiğini Gösteren 7 Toksik İşaret

psikoloji
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 10:01
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Birçok insan, aylar hatta yıllar boyunca yürümeyen ilişkilerin içinde hapsolarak özsaygısını ve gerçeklik algısını kaybediyor. Sıkça yaşanan tartışmaların ardından bireyler, sorunların kendi kafalarında olup olmadığını ya da aşırı tepki verip vermediklerini sorguluyor. Çift terapistleri ve ruh sağlığı uzmanları, bir ilişkinin artık taraflardan biri veya her ikisi için de zararlı bir hal aldığını gösteren belirgin uyarı işaretlerine dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre, ilişkinizin son derece sağlıksız bir noktaya geldiğini gösteren ve dikkat edilmesi gereken 7 kritik işaret şöyle sıralanıyor:

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1. Çatışmalar Aşağılama ve Küçümseme ile Bitiyor

1. Çatışmalar Aşağılama ve Küçümseme ile Bitiyor

Görüş ayrılıkları her ilişkide doğaldır; ancak saygısızlık kronikleştiğinde tehlike çanları çalmaya başlar. Araştırmalar, alay etme, hakaret, göz devirme ve iğneleyici sözler gibi aşağılama davranışlarının boşanma ve ayrılıkların en güçlü habercisi olduğunu gösteriyor. Bu noktada sorunlar çözülmek yerine, doğrudan karşı tarafın kişiliğine yapılan bir saldırıya dönüşür.

2. Talep ve Geri Çekilme Döngüsü

2. Talep ve Geri Çekilme Döngüsü

Bir taraf sürekli sorunları konuşmak ve çözüm aramak için baskı yaparken, diğer tarafın konuyu değiştirmesi, ortamı terk etmesi veya sessizliğe bürünmesi ilişkiyi kilitler. Bu kısır döngü zamanla tarafların iletişim kurmayı tamamen bırakmasına ve çözümsüzlük içinde sıkışıp kalmasına yol açar.

3. "Diken Üstünde" Yürümek

3. "Diken Üstünde" Yürümek

Sırf huzur bozulmasın ya da yeni bir kavga çıkmasın diye ne söyleyeceğinizi sürekli süzgeçten geçiriyor, konuşmaları kafanızda defalarca prova ediyorsanız ilişki yorucu bir hal almış demektir. Dışarıdan her şey yolunda görünse bile, sürekli tetikte yaşamak kişiyi duygusal olarak tüketir.

4. Sevgi Kisvesi Altında Gizlenen Kontrol

4. Sevgi Kisvesi Altında Gizlenen Kontrol

Sinsi bir dinamik olan zorlayıcı kontrol; kıskançlık veya aşırı ilgi maskesi arkasına saklanabilir. Partnerinizin nerede olduğunuzu sürekli denetlemesi, şifrelerinizi ve telefonunuzu talep etmesi veya sizi yavaş yavaş çevrenizden izole etmesi, 'seni sevdiğim için yapıyorum' dense dahi ciddi bir özgürlük kısıtlamasıdır.

5. Sorumluluktan Kaçma ve Hep Sizi Suçlama

5. Sorumluluktan Kaçma ve Hep Sizi Suçlama

Sağlıklı ilişkilerin temeli karşılıklı sorumluluk alabilmektir. Ancak toksik ilişkilerde her problem dönüp dolaşıp sizin suçunuz haline getirilir. Bu durum bir süre sonra kendi hafızanızdan, algılarınızdan ve haklılığınızdan şüphe etmenize (gaz lambası / gaslighting etkisi) neden olur.

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6. Saldırganlığın Sıradanlaşması

6. Saldırganlığın Sıradanlaşması

Bir ilişkide şiddetin varlığından söz etmek için sadece fiziksel darp gerekmez. Bağırıp çağırmak, tehdit etmek, eşyaları kırmak, hakaret etmek veya duygusal olarak kasıtlı zarar vermek psikolojik saldırganlıktır. Bu tür davranışlar iletişimin normu haline geldiğinde, ortam güvenliksiz bir hal alır.

7. Kendi Benliğini Kaybetmek

7. Kendi Benliğini Kaybetmek

Sağlıksız bir ilişkinin en ağır faturası, kişinin zamanla kendi kimliğini kaybetmesidir. Çatışmayı önlemek adına hobilerinizden, hedeflerinizden, değerlerinizden ve sosyal çevrenizden vazgeçiyorsanız ilişki sizi yutmaya başlamış demektir.

Hiçbir ilişkinin mükemmel olmadığını belirten uzmanlar, bu 7 davranış kalıbından birkaçının sürekli hale gelmesi veya şiddetlenmesi durumunda durumun göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Bireylerin bu döngüden çıkmak için güvendikleri sevdiklerinden veya nitelikli bir ruh sağlığı uzmanından (çift ve aile terapisti) profesyonel destek almaları büyük önem taşıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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