article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Toksik İlişkiden Çıkamama Psikolojisi: Travma Bağı Nasıl Oluşur?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
'Beni üzüyor ama yine de bırakamıyorum' cümlesi sandığınızdan çok daha yaygın. Toksik ilişki yaşayan birçok kişi neden ayrılamadığını anlamakta zorlanıyor. Mantık gitmesi gerektiğini söylerken duygular kalmaya zorluyor. Bu durum çoğu zaman zayıflık olarak yorumlanıyor. Ancak psikolojiye göre burada çok daha güçlü bir mekanizma devreye giriyor.

Travma bağı, istismar içeren ilişkilerde oluşan güçlü duygusal bağ olarak tanımlanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Travma Bağı Nasıl Oluşur?

Travma bağı genellikle öngörülemez davranış döngüsüyle oluşur. Toksik ilişkilerde kişi bazen çok ilgili, sevgi dolu ve şefkatli davranırken bazen de mesafeli, kırıcı ya da incitici olabilir. Bu değişken davranış biçimi, beynin bağımlılık mekanizmasını tetikler.

Psikolojide bu durum 'aralıklı pekiştirme' olarak adlandırılır. Aynı mekanizma kumar bağımlılığıyla benzer şekilde çalışır. Sürekli ödül almak yerine ara sıra gelen ödüller, bağımlılığı daha da güçlendirir. İlişkilerde de nadiren gelen sevgi ve ilgi, kişinin umut duygusunu canlı tutar.

Bu döngü genellikle şu şekilde ilerler. Önce yoğun ilgi ve sevgi dönemi yaşanır. Ardından tartışma ve gerilim ortaya çıkar. Sonrasında kırıcı davranışlar gelir. Ardından özür ve sevgi gösterisiyle ilişki yeniden düzelir. Bu döngü tekrarlandıkça kişi, ilişkinin iyi anlarına daha fazla bağlanmaya başlar.

Zamanla kişi, kötü davranışları geçici olarak yorumlarken iyi davranışları gerçek kişilik olarak görmeye başlar. Bu durum, travma bağının en güçlü şekilde oluşmasına neden olur.

Travma Bağında Beynin Kimyası Değişiyor

Travma bağı yalnızca duygusal süreçlerden ibaret değildir. Aynı zamanda beyindeki kimyasal süreçler de bu bağı güçlendirir. Toksik ilişkiler sırasında stres ve rahatlama döngüsü oluşur. Bu döngü, bağımlılık hissini artırır.

Tartışma ve stres anlarında kortizol hormonu yükselir. Bu durum kaygı ve huzursuzluk yaratır. Ardından gelen sevgi ve ilgi döneminde oksitosin hormonu artar. Bu hormon, bağlanma hissini güçlendirir ve rahatlama sağlar.

Bu iki hormon arasındaki sürekli dalgalanma, duygusal bağımlılık yaratır. Kişi, stres sonrası gelen rahatlama hissine alışır. Bu durum zamanla güçlü bir bağ oluşmasına neden olur. Kişi mantıksal olarak ilişkiyi bitirmek istese bile duygusal olarak kopmakta zorlanır.

Travma Bağı Yaşayan Kişilerde Görülen Belirtiler

Travma bağı yaşayan kişiler, ilişkiden uzak kaldıklarında bağımlılığa benzer belirtiler yaşayabilir.

En sık görülen belirtiler şunlardır:

  • Yoğun özlem ve geri dönme isteği

  • Sürekli karşı tarafı düşünme

  • Uyku problemleri

  • Konsantrasyon zorluğu

  • Depresif ruh hali

  • Fiziksel huzursuzluk ve kaygı

Belirtiler, bağın ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Kişi zarar gördüğünü bilse bile geri dönme isteği yaşayabilir. Bu durum travma bağının en zorlayıcı yönlerinden biri olarak kabul edilir. 

Travma Bağından Kurtulma Stratejileri

Travma bağından kopmak zaman alan bir süreçtir. Ancak doğru adımlar atıldığında bu bağ zayıflamaya başlar. Psikologlara göre en etkili yöntemlerden biri iletişimi tamamen kesmektir. Bu yöntem genellikle “no contact” olarak bilinir. Sürekli iletişim kurmak, bağı güçlendirmeye devam eder.

Travma bağından kurtulmak için uygulanabilecek yöntemler şunlardır:

  • İletişimi tamamen kesmek ve mesafe koymak

  • Sosyal medyada karşı tarafı görmemek

  • Güvenilir arkadaş ve aile desteği almak

  • Terapötik destek almak

  • Duygusal sınırları yeniden oluşturmak

  • Kendine odaklanan yeni rutinler geliştirmek

İletişimin kesilmesi, beynin kimyasal dengesini yeniden kurmasına yardımcı olur. Zamanla yoğun özlem hissi azalır ve kişi daha sağlıklı düşünmeye başlar.

Travma bağından kurtulma süreci hızlı ilerlemeyebilir. İlk dönem genellikle en zor dönem olarak görülür. Ancak zaman geçtikçe duygusal bağ zayıflar ve kişi ilişkiyi daha net değerlendirmeye başlar.

Travma Bağından Kopmak Neden Bu Kadar Zor?

Travma bağı, beynin mantık merkeziyle değil duygusal merkeziyle oluşur. Bu nedenle kişinin zeki olması, güçlü karaktere sahip olması ya da mantıklı düşünmesi her zaman yeterli olmayabilir. Duygusal beyin, mantıksal düşüncenin önüne geçebilir.

Bağı zorlaştıran önemli faktörlerden biri umut hissinin sürekli canlı kalmasıdır. Kişi, karşı tarafın değişeceğine inanabilir. Özellikle iyi davranışların arada bir ortaya çıkması, bu umudu güçlendirir. Aynı zamanda yalnız kalma korkusu ve duygusal bağımlılık da kopmayı zorlaştırır.

Travma bağı yaşayan kişiler, çoğu zaman neden ayrılamadığını açıklamakta zorlanır. Bu durum zayıflık değil, güçlü bir psikolojik mekanizmanın sonucu olarak değerlendirilir. Travma bağı, anlaşılması zor ama oldukça yaygın bir psikolojik süreç olarak kabul edilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın