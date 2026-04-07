Toksik İlişkiden Çıkamama Psikolojisi: Travma Bağı Nasıl Oluşur?

Travma bağı genellikle öngörülemez davranış döngüsüyle oluşur. Toksik ilişkilerde kişi bazen çok ilgili, sevgi dolu ve şefkatli davranırken bazen de mesafeli, kırıcı ya da incitici olabilir. Bu değişken davranış biçimi, beynin bağımlılık mekanizmasını tetikler.

Psikolojide bu durum 'aralıklı pekiştirme' olarak adlandırılır. Aynı mekanizma kumar bağımlılığıyla benzer şekilde çalışır. Sürekli ödül almak yerine ara sıra gelen ödüller, bağımlılığı daha da güçlendirir. İlişkilerde de nadiren gelen sevgi ve ilgi, kişinin umut duygusunu canlı tutar.

Bu döngü genellikle şu şekilde ilerler. Önce yoğun ilgi ve sevgi dönemi yaşanır. Ardından tartışma ve gerilim ortaya çıkar. Sonrasında kırıcı davranışlar gelir. Ardından özür ve sevgi gösterisiyle ilişki yeniden düzelir. Bu döngü tekrarlandıkça kişi, ilişkinin iyi anlarına daha fazla bağlanmaya başlar.

Zamanla kişi, kötü davranışları geçici olarak yorumlarken iyi davranışları gerçek kişilik olarak görmeye başlar. Bu durum, travma bağının en güçlü şekilde oluşmasına neden olur.