Bilim İnsanları Ömrü Uzatan "Kısa Yolu" Açıkladı

Bilim İnsanları Ömrü Uzatan "Kısa Yolu" Açıkladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.04.2026 - 13:04

Sağlıklı yaşamak için saatlerce yürümek gerektiği düşüncesi yıllardır kabul görüyor. Ancak yeni araştırmalar, yoğun egzersizin kısa sürelerde bile güçlü etkiler yaratabildiğini gösteriyor. Avrupa Kalp Dergisi’nde yayımlanan çalışma dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Sadece birkaç dakikalık yüksek tempolu hareketin bile hastalık riskini azaltabildiği görüldü. Üstelik etkiler, sanılandan çok daha güçlü.

Araştırma kapsamında yaklaşık 96 bin kişinin verileri incelendi.

Araştırma kapsamında yaklaşık 96 bin kişinin verileri incelendi.

Katılımcıların günlük hareket düzeyleri ölçüldü ve ne kadarının yüksek tempolu olduğu analiz edildi. Ardından katılımcıların yedi yıl boyunca sağlık durumları takip edildi. Kalp hastalıkları, diyabet, demans, böbrek hastalıkları ve solunum rahatsızlıkları gibi sekiz ciddi sağlık riski değerlendirildi.

Katılımcılar bir hafta boyunca bileklerine takılan hareket ölçer cihazlar kullandı. Cihazlar, koşarak otobüse yetişmek, merdivenleri hızlı çıkmak ya da tempolu yürümek gibi kısa süreli yoğun hareketleri bile kaydetti. Sonuçlar, kısa süreli yüksek tempolu hareketlerin bile hastalık riskini belirgin şekilde düşürdüğünü ortaya koydu.

Araştırma ekibine göre yoğun tempolu hareketlerin etkisi, özellikle kalp krizi, felç, artrit ve demans gibi ciddi sağlık sorunlarında daha belirgin şekilde görüldü. Üstelik uzun süre spor yapılmasa bile kısa süreli yoğun hareketler bile önemli fark yaratabiliyor.

Yoğun aktivite daha kısa sürede daha güçlü etki sağlıyor

Yoğun aktivite daha kısa sürede daha güçlü etki sağlıyor

Araştırma sonuçlarına göre yoğun tempolu hareket yapan kişilerde demans riski yüzde 63, tip 2 diyabet riski yüzde 60 ve ölüm riski yüzde 46 oranında daha düşük bulundu. Dikkat çeken nokta ise egzersiz süresinin oldukça kısa olması.

Araştırmacılar, yoğun tempolu hareket sırasında vücudun farklı tepkiler verdiğini belirtiyor. Kalp daha verimli çalışıyor, damarlar esnekliğini artırıyor ve oksijen kullanımı iyileşiyor. Ayrıca yoğun aktivite iltihap seviyesini düşürmeye yardımcı oluyor. Artrit ve sedef hastalığı gibi inflamasyon temelli hastalıklarda görülen risk azalmasının nedeni de buna bağlanıyor.

Bunun yanında yoğun hareket sırasında beyinde sağlığı destekleyen kimyasalların arttığı düşünülüyor. Araştırmacılar, demans riskindeki düşüşün arkasında da bu etki olabileceğini belirtiyor.

Araştırmanın en dikkat çeken noktalarından biri, yoğun egzersiz için spor salonuna gitmenin şart olmaması.

Araştırmanın en dikkat çeken noktalarından biri, yoğun egzersiz için spor salonuna gitmenin şart olmaması.

Günlük hayat içinde yapılan kısa ama hızlı hareketler bile önemli katkı sağlıyor. Merdivenleri hızlı çıkmak, kısa mesafeleri tempolu yürümek, otobüse yetişmek için koşmak ya da aktif şekilde oyun oynamak bile yeterli olabiliyor. Haftada 15-20 dakika yoğun tempolu hareketin bile sağlık üzerinde anlamlı etkiler yarattığı görüldü.

Araştırmacılar ayrıca herkes için aynı egzersiz türünün uygun olmayabileceğini vurguluyor. Özellikle ileri yaşta olanlar ya da sağlık problemi yaşayan kişiler için hareket seviyesi kişiye göre belirlenmeli. Ancak hareketin az da olsa artırılması bile sağlık açısından önemli kabul ediliyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
