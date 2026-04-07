Bilim İnsanları Ömrü Uzatan "Kısa Yolu" Açıkladı

Katılımcıların günlük hareket düzeyleri ölçüldü ve ne kadarının yüksek tempolu olduğu analiz edildi. Ardından katılımcıların yedi yıl boyunca sağlık durumları takip edildi. Kalp hastalıkları, diyabet, demans, böbrek hastalıkları ve solunum rahatsızlıkları gibi sekiz ciddi sağlık riski değerlendirildi.

Katılımcılar bir hafta boyunca bileklerine takılan hareket ölçer cihazlar kullandı. Cihazlar, koşarak otobüse yetişmek, merdivenleri hızlı çıkmak ya da tempolu yürümek gibi kısa süreli yoğun hareketleri bile kaydetti. Sonuçlar, kısa süreli yüksek tempolu hareketlerin bile hastalık riskini belirgin şekilde düşürdüğünü ortaya koydu.

Araştırma ekibine göre yoğun tempolu hareketlerin etkisi, özellikle kalp krizi, felç, artrit ve demans gibi ciddi sağlık sorunlarında daha belirgin şekilde görüldü. Üstelik uzun süre spor yapılmasa bile kısa süreli yoğun hareketler bile önemli fark yaratabiliyor.