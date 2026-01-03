onedio
Psikolog Mark Travers İlişkinin Bitmek Üzere Olduğunu Gösteren 3 İşareti Açıkladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.01.2026 - 14:10

İlişkinin ilk dönemlerinde her şey yolunda hissi baskın olur. Zaman geçtikçe bazı duygular sessizce yön değiştirir. Tartışma yaşanmaması her zaman iyiye işaret sayılmaz. Psikolog ve beden dili uzmanı Mark Travers, ilişkilerin kopuş öncesi uzun süren 'son evre' yaşadığını söylüyor. İşaretler aylar hatta yıllar önceden görünür hale geliyor.

Onsuz hayat düşüncesi rahatlatıcı gelmeye başladıysa

Onsuz hayat düşüncesi rahatlatıcı gelmeye başladıysa

İlişki sürerken zihinde beliren 'ayrılık sonrası hayat' hayalleri, masum kaçış olarak görülür. Ancak Mark Travers, hayal edilen sahnelerde hissedilen rahatlama duygusunun kritik eşik anlamına geldiğini vurguluyor. Romantik bağ fikrinden uzaklaşma, bedensel tepkilerle birlikte ilerliyor. Omuzlarda gevşeme, nefes ritminde sakinleşme, içsel gerginliğin azalması gibi sinyaller ortaya çıkıyor.

Psikolog ve beden dili uzmanı Mark Travers, enerji tükenişi sonrası kişinin çaba göstermeyi bıraktığını aktarıyor. Konuşma başlatma isteği kayboluyor, onarma refleksi zayıflıyor, bağ kurma girişimleri duruyor. Sessizlik huzur gibi algılansa da ilişki içi kopuş derinleşiyor.

Sürekli yorgunluk hissi kaynağını bulamıyorsa

Sürekli yorgunluk hissi kaynağını bulamıyorsa

Günlük yaşam temposu değişmeden devam ederken ortaya çıkan açıklanamayan bitkinlik, duygusal yük dağılımıyla bağlantılı görülüyor. Mark Travers, duygusal emeğin eşit paylaşılmaması halinde zihinsel yorgunluğun kalıcı hale geldiğini belirtiyor. Tartışmadan kaçınma, susarak uyum sağlama, içe atılan düşünceler zamanla bedende ağırlık yaratıyor.

Beden dili tarafında göz teması süresinin kısalması, yüz kaslarında donukluk, konuşma sırasında omuzların içe kapanması dikkat çekiyor. Psikolog ve beden dili uzmanı Mark Travers, çatışma yaşanmamasının huzur anlamına gelmediğini, aksine içsel geri çekilmenin göstergesi sayıldığını ifade ediyor.

"Ayrılmalı mıyım" sorusu sık sık geri dönüyorsa

"Ayrılmalı mıyım" sorusu sık sık geri dönüyorsa

Zihinden geçen her düşünce önemsenmez. Ancak kopuş öncesi evrede aynı soru tekrar tekrar beliriyorsa anlam değişiyor. Mark Travers, net gerekçe olmadan ilişkiyi tartma halinin güçlü işaret taşıdığını söylüyor. İyi anlar ile yıpratan anlar sürekli karşılaştırılıyor, gelecek planları geçmiş hayal kırıklıklarıyla ölçülüyor.

Travers, kalma nedenlerinin azalmasının ayrılık kararından daha ağır yük taşıdığını aktarıyor.

