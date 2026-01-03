Psikolog Mark Travers İlişkinin Bitmek Üzere Olduğunu Gösteren 3 İşareti Açıkladı

İlişkinin ilk dönemlerinde her şey yolunda hissi baskın olur. Zaman geçtikçe bazı duygular sessizce yön değiştirir. Tartışma yaşanmaması her zaman iyiye işaret sayılmaz. Psikolog ve beden dili uzmanı Mark Travers, ilişkilerin kopuş öncesi uzun süren 'son evre' yaşadığını söylüyor. İşaretler aylar hatta yıllar önceden görünür hale geliyor.

Kaynak