Psikolog Mark Travers İlişkinin Bitmek Üzere Olduğunu Gösteren 3 İşareti Açıkladı
İlişkinin ilk dönemlerinde her şey yolunda hissi baskın olur. Zaman geçtikçe bazı duygular sessizce yön değiştirir. Tartışma yaşanmaması her zaman iyiye işaret sayılmaz. Psikolog ve beden dili uzmanı Mark Travers, ilişkilerin kopuş öncesi uzun süren 'son evre' yaşadığını söylüyor. İşaretler aylar hatta yıllar önceden görünür hale geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Onsuz hayat düşüncesi rahatlatıcı gelmeye başladıysa
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sürekli yorgunluk hissi kaynağını bulamıyorsa
"Ayrılmalı mıyım" sorusu sık sık geri dönüyorsa
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın