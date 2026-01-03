Beden Dili Uzmanına Göre Birinin Sizden Hoşlandığını Gösteren Kritik Davranışlar

Bazı çiftler yan yana geldiğinde hislerini saklamaz. Dokunuşlar, bakışlar ve hareketler her şeyi anlatır. Ancak sevgi her zaman gösterişli davranışlarla ortaya çıkmaz. Daha sessiz, daha fark edilmesi zor işaretler devreye girer. Uzmanlara göre beden dili, ilişkilerde duygusal bağın en net yansımasıdır.

