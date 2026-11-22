Microsoft To Do UygulamasınıKapatıyor, Kişisel Hesap Sahipleri Yeni Uygulama Arayacak
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Destek 30 Haziran 2027'de bitiyor.
Kişisel hesaplar Planner'a giremiyor.
Mevcut görevler taşınmayacak.
To Do, Wunderlist'in yerini almıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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