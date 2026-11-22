Microsoft, iş ve okul hesaplarını kullananları Planner'a yönlendiriyor. Kişisel Microsoft hesapları ise Planner'a erişemiyor ve bu kısıtlama Microsoft 365 Bireysel veya Aile aboneliği bulunan kullanıcıları da kapsıyor. Kişisel hesap sahiplerinin tamamen farklı bir görev yönetimi uygulaması bulması gerekecek.

Planner'a geçen Mac kullanıcıları, ayrı bir masaüstü uygulaması seçeneğini de kaybedecek. Planner web tarayıcısı veya Microsoft Teams üzerinden kullanılabiliyor ve Microsoft'un yerel bir Mac ya da Windows uygulaması yayımlama planı bulunmuyor. Bu seçeneklerin hiçbiri mevcut masaüstü uygulamalarıyla aynı düzeyde çevrimdışı görev yönetimi sunmuyor.