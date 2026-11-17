Bir Haftada Üç Çöküş: Microsoft, ABD Uçuşları Ve Büyük Bankalar Art Arda Durdu
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ABD'de beş gün içinde art arda yaşanan üç büyük teknoloji kesintisi, 'her şey neden bozuluyor?' sorusunu gündeme taşıdı. Perşembe günü Microsoft 365, Cuma günü ABD'deki uçuşlar, Pazartesi günü de Chase başta olmak üzere büyük bankaların çevrim içi sistemleri aksadı. Şirketler ve yetkililer üçünün de siber saldırı olmadığını, teknik arıza ve sistem yükseltmesinden kaynaklandığını açıkladı; olaylar arasında bağlantı kuran bir kanıt ise henüz yok. Bloomberg Opinion ise 'Murphy Yasası teknolojimizin peşinde' başlıklı yazısında Salı gününün ne getireceğinden endişe duyduğunu yazdı.
Kaynak: Bloomberg Opinion, Fox News, Fortune, Yahoo Finance
Perşembe günü Microsoft 365 yaklaşık 24 saat boyunca aksadı; Outlook, Teams ve Copilot'a erişim kesildi.
Cuma günü FAA ülke genelinde kalkışları durdurdu; sorun kablo değişimi sırasında aşırı yüklenen yönlendiricilerden çıktı.
Bakan Duffy: "Taşeronumuz ya da ekipman bu anın gereklerini karşılayamadı."
Pazartesi günü Chase için 20 binden fazla arıza bildirimi yapıldı; banka suçu bir yazılım sürümüne yükledi.
Uzmanlara göre ortak payda büyük sistem değişiklikleri ve birkaç sağlayıcıya aşırı bağımlılık.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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