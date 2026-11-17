Kesinti 12 Kasım Perşembe günü Doğu saatiyle 11.20 sularında başladı. Outlook, Teams ve Copilot'un yanı sıra Exchange Online ile SharePoint de etkilendi; Fox News'e göre hizmetler yaklaşık 24 saat sonra, 13 Kasım sabahı yeniden açıldı. Microsoft, arızanın siber saldırı ya da yapay zekâ kaynaklı olmadığını, teknik bir sorundan çıktığını duyurdu.

Microsoft yöneticisi Charles Lamanna, sorunu daha önce fark edilmemiş bir yazılım hatası, artan trafik ve azalan sunucu kapasitesinin birleşimine bağladı. Yahoo Finance'in aktardığına göre bir ağ yükseltmesi sırasında sağlık kontrolünü geçemeyen sunucular devreden çıkarıldı, geride kalanlar da yükün altında ezildi.

Microsoft 365 uygulamalarını 430 milyondan fazla kişi kullanıyor. Ancak bu rakam platformun kullanıcı tabanını gösteriyor, kesintiden etkilenenlerin sayısını değil. Londra'daki bazı bankacılar da saatlerce Outlook'a erişemedi.