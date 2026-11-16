ABD'de Uçuş Krizinin Şüphelisi İki Router: 3 Gündür Süren Aksaklıkta 5 Bin 200'den Fazla Sefer Etkilendi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ABD'de hava trafik kontrol sistemlerindeki arıza giderildi, ancak üçüncü güne giren hava ulaşımı krizi bitmedi. 5 bin 200'den fazla sefer iptal edildi ya da ertelendi; yetkililer arızanın izini Arkansas ve Teksas eyaletlerindeki iki router'a kadar sürdü. Krizin 11 Eylül 2001'den bu yana ABD hava ulaşımının yaşadığı en büyük aksama olduğu belirtiliyor.
Kaynak: NTV
Teknik arıza giderildi ama 5 bin 200'den fazla sefer iptal edildi ya da ertelendi.
Duffy: "Bunun bir saldırı olduğuna dair hiçbir göstergemiz yok."
Şüpheli router'lar Florida'daki laboratuvarda inceleniyor.
Arıza FAA sistemlerinden çıktığı için yolcular tazminat alamayacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın