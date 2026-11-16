ABD'de Uçuş Krizinin Şüphelisi İki Router: 3 Gündür Süren Aksaklıkta 5 Bin 200'den Fazla Sefer Etkilendi

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ABC'ye konuştu: DNI, NSA, FBI ve CISA'nın istihbarat ortaklarıyla ortak bir çağrı yaptıklarını, siber saldırıya özgü herhangi bir iz ya da 'chatter' görmediklerini söyledi. Fox News Sunday'de ise sorunun kaynağına dair şu değerlendirmeyi yaptı: 'Kötü oyuncunun kurulum ya da router olduğunu düşünüyoruz.'

İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin cuma gecesi siber saldırının 'görünmediğini' söylemiş, ancak 'şu anda kesin hiçbir şey yok' demişti. Duffy, kurulumu yapan teknisyeni 'iyi bir Amerikan vatanseveri' diye niteledi ve ağa sabotaj yapıldığını düşünmediğini ekledi.