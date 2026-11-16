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ABD'de Uçuş Krizinin Şüphelisi İki Router: 3 Gündür Süren Aksaklıkta 5 Bin 200'den Fazla Sefer Etkilendi

ABD'de Uçuş Krizinin Şüphelisi İki Router: 3 Gündür Süren Aksaklıkta 5 Bin 200'den Fazla Sefer Etkilendi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.11.2026 - 11:48
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ABD'de hava trafik kontrol sistemlerindeki arıza giderildi, ancak üçüncü güne giren hava ulaşımı krizi bitmedi. 5 bin 200'den fazla sefer iptal edildi ya da ertelendi; yetkililer arızanın izini Arkansas ve Teksas eyaletlerindeki iki router'a kadar sürdü. Krizin 11 Eylül 2001'den bu yana ABD hava ulaşımının yaşadığı en büyük aksama olduğu belirtiliyor.

Kaynak: NTV

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Teknik arıza giderildi ama 5 bin 200'den fazla sefer iptal edildi ya da ertelendi.

Teknik arıza giderildi ama 5 bin 200'den fazla sefer iptal edildi ya da ertelendi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) sistemlerindeki sorun giderildi, ancak sefer programlarının toparlanması zaman alıyor. FlightAware verilerine göre pazar günü ABD genelinde 1.600'den fazla uçuş iptal edildi, yaklaşık 3.600 uçuş ertelendi. Cuma ve cumartesi günleri ise on binlerce sefer iptal edilmiş ya da gecikmişti.

Kalkış yasağı başladığında havada bulunan yaklaşık 3.500 uçak güvenle indirildi. Uçuşların hafta başında normale dönmesi bekleniyor.

Duffy: "Bunun bir saldırı olduğuna dair hiçbir göstergemiz yok."

Duffy: "Bunun bir saldırı olduğuna dair hiçbir göstergemiz yok."

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ABC'ye konuştu: DNI, NSA, FBI ve CISA'nın istihbarat ortaklarıyla ortak bir çağrı yaptıklarını, siber saldırıya özgü herhangi bir iz ya da 'chatter' görmediklerini söyledi. Fox News Sunday'de ise sorunun kaynağına dair şu değerlendirmeyi yaptı: 'Kötü oyuncunun kurulum ya da router olduğunu düşünüyoruz.'

İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin cuma gecesi siber saldırının 'görünmediğini' söylemiş, ancak 'şu anda kesin hiçbir şey yok' demişti. Duffy, kurulumu yapan teknisyeni 'iyi bir Amerikan vatanseveri' diye niteledi ve ağa sabotaj yapıldığını düşünmediğini ekledi.

Şüpheli router'lar Florida'daki laboratuvarda inceleniyor.

Şüpheli router'lar Florida'daki laboratuvarda inceleniyor.

Kaynak olarak Arkansas'ın El Dorado kentindeki FAA tesisi gösteriliyor. Bakır hatların fiber optiğe dönüştürüldüğü çalışma sırasında buradaki router, Teksas'ın Amarillo kentindeki bir başka router'la aynı anda ağı veri trafiğine boğdu. Cihazlar her 4-5 saniyede bir 1.000'den fazla bağlantı girişimi yaptı; bazı radar beslemeleri kesilince FAA güvenlik gerekçesiyle uçuşları durdurdu.

İki router da Florida'daki bir L3Harris laboratuvarında FAA personeli ve FBI desteğiyle inceleniyor. Dönüşümü yürüten L3Harris'in sözcüsü, bakırdan fiber optiğe geçişin yüzde 70'ten fazlasının tamamlandığını ve soruşturmayı desteklediklerini açıkladı. Amarillo'daki yükseltme ise birkaç hafta önce yapılmıştı.

Arıza FAA sistemlerinden çıktığı için yolcular tazminat alamayacak.

Arıza FAA sistemlerinden çıktığı için yolcular tazminat alamayacak.

Aksaklık havayolu şirketlerinden değil FAA sistemlerinden kaynaklandığı için mağdur yolculara tazminat ödenmeyeceği bildirildi. Duffy, krizi eski altyapıya bağlıyor; hava trafik kontrol sisteminin yenilenmesi için Kongre'den 50 milyar dolar istemişti.

Router incelemeleri sürerken uçuşların hafta başında normale dönmesi bekleniyor. Krizin önceki günlerine ait gelişmeler aşağıda:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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