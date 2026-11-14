ABD'de Uçuşlar Yeniden Başladı Ama Binlerce Sefer İptal Edilmeye Devam Ediyor
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ABD'de hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen iletişim arızası nedeniyle ülke genelinde 4 saatten fazla durdurulan uçuşlar yeniden başladı. Operasyonlar toparlanırken iptaller ve gecikmeler sürüyor, çok sayıda yolcu havalimanlarında mahsur kaldı. Yetkililer hava ulaşımının pazar günü mesai bitimine kadar tamamen normale dönmesini bekliyor.
12 bin uçuş gerçekleştirilemedi.
Arıza fiber optik dönüşümü sırasında yaşandı.
Bugün de binlerce uçuş iptal edilecek.
Duffy Kongre'den 50 milyar dolar istedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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