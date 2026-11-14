ABD'de Uçuşlar Yeniden Başladı Ama Binlerce Sefer İptal Edilmeye Devam Ediyor

Basın toplantısı düzenleyen Duffy, sistemin yeniden tam kapasiteyle çalışmaya başladığını belirterek aksaklığın yalnızca eski donanımlardan kaynaklanmadığını, telekomünikasyon altyapısının da güncelliğini yitirdiğini söyledi. Rutin bakım çalışmaları sırasında eski bakır kablolar üzerinden hizmet veren hatlar fiber optik altyapıya dönüştürülüyordu. Arızanın yönlendirici ekipmandan mı yoksa yüklenici firmanın çalışmalarından mı kaynaklandığı henüz belli değil. Duffy, olayın siber saldırıdan kaynaklandığına dair bir bulgu bulunmadığını ve sistemlerin yürütülen çalışmaların izole edilmesinin ardından yeniden devreye girdiğini kaydetti. FAA Yöneticisi Bryan Bedford ise uçuşları durdurma kararının, istikrarsızlığın nedenleri araştırılırken hava sahasındaki yoğunluğu ve operasyonel baskıyı azaltmak için alındığını bildirdi.