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ABD'de Uçuşlar Yeniden Başladı Ama Binlerce Sefer İptal Edilmeye Devam Ediyor

ABD'de Uçuşlar Yeniden Başladı Ama Binlerce Sefer İptal Edilmeye Devam Ediyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
14.11.2026 - 22:07
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ABD'de hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen iletişim arızası nedeniyle ülke genelinde 4 saatten fazla durdurulan uçuşlar yeniden başladı. Operasyonlar toparlanırken iptaller ve gecikmeler sürüyor, çok sayıda yolcu havalimanlarında mahsur kaldı. Yetkililer hava ulaşımının pazar günü mesai bitimine kadar tamamen normale dönmesini bekliyor.

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12 bin uçuş gerçekleştirilemedi.

12 bin uçuş gerçekleştirilemedi.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Federal Havacılık İdaresinin (FAA) 13 Kasım'da aldığı uçuşları durdurma kararı sırasında havada bulunan 3.500 uçağın güvenli şekilde iniş yaptığını açıkladı. Cuma günü için planlanan yaklaşık 50 bin uçuşun 30 bini, durdurma kararı alındığında tamamlanmış veya havadaydı. Kalan seferlerden 8 bini gerçekleştirilebilirken yaklaşık 12 bin uçuş yapılamadı. Bunların 9 bininin ticari uçuş olduğu bildirildi.

Arıza fiber optik dönüşümü sırasında yaşandı.

Arıza fiber optik dönüşümü sırasında yaşandı.

Basın toplantısı düzenleyen Duffy, sistemin yeniden tam kapasiteyle çalışmaya başladığını belirterek aksaklığın yalnızca eski donanımlardan kaynaklanmadığını, telekomünikasyon altyapısının da güncelliğini yitirdiğini söyledi. Rutin bakım çalışmaları sırasında eski bakır kablolar üzerinden hizmet veren hatlar fiber optik altyapıya dönüştürülüyordu. Arızanın yönlendirici ekipmandan mı yoksa yüklenici firmanın çalışmalarından mı kaynaklandığı henüz belli değil. Duffy, olayın siber saldırıdan kaynaklandığına dair bir bulgu bulunmadığını ve sistemlerin yürütülen çalışmaların izole edilmesinin ardından yeniden devreye girdiğini kaydetti. FAA Yöneticisi Bryan Bedford ise uçuşları durdurma kararının, istikrarsızlığın nedenleri araştırılırken hava sahasındaki yoğunluğu ve operasyonel baskıyı azaltmak için alındığını bildirdi.

Bugün de binlerce uçuş iptal edilecek.

Bugün de binlerce uçuş iptal edilecek.

Sistem yeniden çalışmaya başlamasına rağmen hava yolu şirketlerinin operasyonlarını toparlaması zaman alıyor. Uçakların ve mürettebatın yeniden doğru noktalara ulaştırılması sefer programlarının oluşturulmasını zorlaştırıyor. Bedford, cumartesi günü planlanan 41 bin uçuşun yaklaşık 4 ila 5 bininin iptal edilmesinin beklendiğini açıkladı. FlightAware verilerine göre Türkiye saatiyle 20.00 itibarıyla ABD genelinde 4 binden fazla uçuş iptal edilirken 3 binden fazla seferde gecikme yaşandı. Hava yolu şirketlerinden alınan bilgilere göre uçuş programlarının pazar günü mesai bitimine kadar tamamen normale dönmesi öngörülüyor.

Duffy Kongre'den 50 milyar dolar istedi.

Duffy Kongre'den 50 milyar dolar istedi.

Yaşanan kriz, ABD'nin hava trafik kontrol altyapısındaki teknolojik eksiklikleri yeniden gündeme taşıdı. Duffy, kontrol merkezleri ve iletişim sistemlerinin modernize edilmesi gerektiğini vurgulayarak Kongre'den hava trafik kontrol sisteminin yenilenmesi için 50 milyar dolarlık kaynak ayrılmasını istedi. Mevcut sistemlerin günümüzün ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını söyleyen Duffy, altyapı yatırımlarının daha fazla ertelenmemesi gerektiğini belirtti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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