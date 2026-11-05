Kasırga Brezilya'da Havalimanını Savaş Alanına Çevirdi, Uçuşlar Süresiz Durduruldu

Santa Catarina Sivil Savunma birimi, eyaletin batısında biri Chapecó'da diğeri Xanxerê'de olmak üzere iki kasırga yaşandığını doğruladı. Bölge 1 Kasım'dan bu yana şiddetli yağış, dolu ve fırtınayla mücadele ediyor. Eyalet genelinde 86 belediye etkilenirken 6 bin 373 konut, 86 okul ve 20 sağlık kuruluşu hasar gördü, 24 kişi yaralandı ve 47 bin kişi fırtınadan zarar gördü. Rio Negrinho'da bir akaryakıt istasyonunun çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Dört belediyede olağanüstü hal ilan edilirken eyalette 200'den fazla itfaiyeci görev yapıyor.