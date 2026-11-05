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Kasırga Brezilya'da Havalimanını Savaş Alanına Çevirdi, Uçuşlar Süresiz Durduruldu

Kasırga Brezilya'da Havalimanını Savaş Alanına Çevirdi, Uçuşlar Süresiz Durduruldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.11.2026 - 18:47
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Brezilya'nın güneyindeki Santa Catarina eyaletinde etkili olan kasırga, Chapecó kentindeki havalimanında büyük hasara yol açtı. Terminal binası ve hangarların zarar gördüğü havalimanında kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağı da fırtınanın ortasında pistte kaldı. Havalimanı işletmesi, uçuş operasyonlarını süresiz olarak durdurduğunu açıkladı.

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Rüzgarın hızı saatte 126 kilometreyi buldu.

Rüzgarın hızı saatte 126 kilometreyi buldu.

Kasırga, 4 Kasım Çarşamba günü Santa Catarina'nın batısındaki Chapecó kentini vurdu. Brezilya Ulusal Meteoroloji Enstitüsü'nün kentte ölçtüğü rüzgar hızı saatte 126 kilometreye ulaştı. Serafim Enoss Bertaso Havalimanı'nda terminal binasının cam cephesinin bazı bölümleri parçalanırken hangarların çatıları uçtu, metal yapılar büküldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kırık camlar, parçalanmış çatılar ve pist çevresine saçılmış enkaz görüldü.

"Pistteyiz ve göremiyoruz."

"Pistteyiz ve göremiyoruz."

Kasırga sırasında Azul Havayolları'na ait AD4274 sefer sayılı uçak kalkışa hazırlanıyordu. Rüzgarın şiddeti karşısında pilot ve yardımcı pilot kalkışı pistte durdurdu. Pilotun kuleye ilettiği sözler kayda geçti:

'Pistteyiz ve göremiyoruz. Durumun düzelmesini bekleyip apron alanına döneceğiz.'

Azul, Chapecó'dan Viracopos'a giden AD4274 ve AD2983 ile Florianópolis'e gidecek AD4348 seferlerini iptal etti ve yolcuları havalimanı yeniden açıldığında başka uçuşlara aktaracağını duyurdu. Havayolu şirketi GOL ise Chapecó'ya gelen ve kentten kalkan tüm uçuşlarını 7 Kasım'a kadar iptal etti.

Havalimanı süresiz kapatıldı.

Havalimanı süresiz kapatıldı.

Havalimanını işleten Voe Xap, tüm uçuş operasyonlarının süresiz olarak durdurulduğunu açıkladı ve şu ifadelere yer verdi:

'Voe Xap ekipleri etkilenen altyapının değerlendirilmesi ve onarımı için çalışıyor. Yeniden açılış, operasyonların güvenliğini sağlayacak koşulların oluşmasına bağlı. Yolcuların şu anda havalimanına gelmemesi gerektiğinin altını çiziyoruz.'

Yetkililer yolculara güncel uçuş bilgisi için doğrudan havayolu şirketleriyle iletişime geçmelerini önerdi. Havalimanında yolcu ya da personel arasında yaralanma bildirilmedi.

Eyalette 86 belediye fırtınadan etkilendi.

Eyalette 86 belediye fırtınadan etkilendi.

Santa Catarina Sivil Savunma birimi, eyaletin batısında biri Chapecó'da diğeri Xanxerê'de olmak üzere iki kasırga yaşandığını doğruladı. Bölge 1 Kasım'dan bu yana şiddetli yağış, dolu ve fırtınayla mücadele ediyor. Eyalet genelinde 86 belediye etkilenirken 6 bin 373 konut, 86 okul ve 20 sağlık kuruluşu hasar gördü, 24 kişi yaralandı ve 47 bin kişi fırtınadan zarar gördü. Rio Negrinho'da bir akaryakıt istasyonunun çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Dört belediyede olağanüstü hal ilan edilirken eyalette 200'den fazla itfaiyeci görev yapıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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