Kasırga Brezilya'da Havalimanını Savaş Alanına Çevirdi, Uçuşlar Süresiz Durduruldu
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Brezilya'nın güneyindeki Santa Catarina eyaletinde etkili olan kasırga, Chapecó kentindeki havalimanında büyük hasara yol açtı. Terminal binası ve hangarların zarar gördüğü havalimanında kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağı da fırtınanın ortasında pistte kaldı. Havalimanı işletmesi, uçuş operasyonlarını süresiz olarak durdurduğunu açıkladı.
Rüzgarın hızı saatte 126 kilometreyi buldu.
"Pistteyiz ve göremiyoruz."
Havalimanı süresiz kapatıldı.
Eyalette 86 belediye fırtınadan etkilendi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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