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Meteoroloji'den 60 İl İçin Sağanak ve Fırtına Uyarısı: 27 Ekim (Bugün) Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji'den 60 İl İçin Sağanak ve Fırtına Uyarısı: 27 Ekim (Bugün) Hava Nasıl Olacak?

İstanbul hava durumu
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 09:27
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Ekim Salı günü Türkiye genelinde 60 ilde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. 10 il için sarı, Muğla için turuncu kodlu uyarı yapılırken İstanbul Valiliği de kentte kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede etkili olması beklenen yağışlarla ilgili “Bugün nerede yağmur var, sağanak hangi illerde etkili olacak, okullar tatil mi?” sorularının yanıtı merak ediliyor.

İşte detaylar.

MGM

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Meteoroloji'den 60 İl İçin Sağanak Uyarısı

Meteoroloji'den 60 İl İçin Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 27 Ekim tarihli günlük hava tahmin raporuna göre, bugün Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde Sakarya ve Bilecik dışında kalan illerde yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ege ve Akdeniz'de de sağanak yağış etkili olacak. Muğla çevrelerinde yağışların şiddetli, yer yer aşırı olması beklenirken Antalya, Osmaniye ve Tunceli çevreleri ile Aydın ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde, İzmir ve Adana'nın kuzeyinde de kuvvetli yağış öngörülüyor.

İç Anadolu'nun doğusu ile Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşabileceği belirtiliyor. Hava sıcaklıklarının ise iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.

Meteoroloji'den 11 İle Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarı

Meteoroloji'den 11 İle Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ekim Salı günü için 11 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Bazı bölgelerimizde metrekareye 51 ila 100 kilogram yağış düşebileceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji'nin uyarı verdiği iller: 

Turuncu kodlu uyarı verilen il:

Sarı kodlu uyarı verilen iller:

NOT: Sarı kod, hava koşullarının potansiyel tehlike oluşturduğunu ve dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Turuncu kod ise daha ciddi hava koşullarına işaret ediyor. Vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmesi önem taşıyor.

Bugün Hangi İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor?

Bugün Hangi İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor?

MGM'nin günlük tahmin raporuna göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Muş çevrelerinde de yağış görüleceği tahmin ediliyor.

27 Ekim'de Yağış Beklenen 60 İl Şöyle:

Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Osmaniye, Adana, Hatay, Burdur, Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Samsun, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Tunceli, Malatya, Van, Elazığ, Bingöl, Erzincan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Kars, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin ve Şanlıurfa. Sarı ve turuncu kodlu uyarı verilen 11 il de bu kapsama dahil.

Marmara Bölgesi'nde Sakarya ve Bilecik dışında kalan illerde yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Batman ve Siirt dışında kalan iller için de kuvvetli yağış tahmini bulunuyor. Antalya, Osmaniye ve Tunceli çevreleri ile Aydın ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde, İzmir ve Adana'nın kuzeyinde de kuvvetli yağış bekleniyor.

Muğla çevrelerinde ise yağışların şiddetli, yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın Hızı Saatte 70 Kilometreye Ulaşabilir

Rüzgarın Hızı Saatte 70 Kilometreye Ulaşabilir

Yağışlarla birlikte bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına da etkili olacak. MGM'nin tahminine göre Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, İç Anadolu'nun doğusunda ise güney ve güneydoğu yönlerden esecek rüzgârın saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

MGM; ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

İstanbul Valiliği'nden Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı

İstanbul Valiliği'nden Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul Valiliği de kentte beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya ilişkin açıklama yaptı.

Valiliğin duyurusuna göre gece başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 27 Ekim Salı sabahından itibaren kuvvetlenmesi bekleniyor. İstanbul genelinde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşeceği, kentin kuzey kesimlerinde ise bu miktarın 21 ila 75 kilograma ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da Hangi İlçelerde Çok Kuvvetli Yağış Bekleniyor?

İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre kentin kuzeyindeki beş ilçede çok kuvvetli yağış bekleniyor:

Kuvvetli yağışların akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İstanbul'da Okullar Tatil mi?

İstanbul Valiliğinin 27 Ekim için yaptığı kuvvetli yağış ve fırtına uyarısına rağmen, paylaşılan açıklamada okulların tatil edildiğine ilişkin bir karar bulunmuyor. Eğitim öğretime ara verildiğine dair resmî bir duyuru yapılmadığı sürece okulların tatil edildiği söylenemez.

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İşte İstanbul Valiliği'nin Uyarısı 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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