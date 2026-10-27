Meteoroloji'den 60 İl İçin Sağanak ve Fırtına Uyarısı: 27 Ekim (Bugün) Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 27 Ekim tarihli günlük hava tahmin raporuna göre, bugün Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde Sakarya ve Bilecik dışında kalan illerde yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ege ve Akdeniz'de de sağanak yağış etkili olacak. Muğla çevrelerinde yağışların şiddetli, yer yer aşırı olması beklenirken Antalya, Osmaniye ve Tunceli çevreleri ile Aydın ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde, İzmir ve Adana'nın kuzeyinde de kuvvetli yağış öngörülüyor.

İç Anadolu'nun doğusu ile Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşabileceği belirtiliyor. Hava sıcaklıklarının ise iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.