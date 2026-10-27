Meteoroloji'den 60 İl İçin Sağanak ve Fırtına Uyarısı: 27 Ekim (Bugün) Hava Nasıl Olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Ekim Salı günü Türkiye genelinde 60 ilde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. 10 il için sarı, Muğla için turuncu kodlu uyarı yapılırken İstanbul Valiliği de kentte kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede etkili olması beklenen yağışlarla ilgili “Bugün nerede yağmur var, sağanak hangi illerde etkili olacak, okullar tatil mi?” sorularının yanıtı merak ediliyor.
İşte detaylar.
Meteoroloji'den 60 İl İçin Sağanak Uyarısı
Meteoroloji'den 11 İle Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarı
Bugün Hangi İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor?
Rüzgarın Hızı Saatte 70 Kilometreye Ulaşabilir
İstanbul Valiliği'nden Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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