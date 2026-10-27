Antalya’da Hortum ve Sağanak Faciası: 4 İşçi Hayatını Kaybetti

Antalya’nın batı ilçeleri Kaş, Kumluca ve Finike’de etkili olan sağanak da hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yollar ve seralar su altında kaldı. Tarım alanlarında meydana gelen zararın boyutuna ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Antalya İçin Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Antalya için yaptığı sarı kodlu sağanak yağış uyarısı da gündemdeki yerini koruyor. Yağışın kent merkezinde de etkili olması beklenirken, vatandaşların su baskını ve ani sel riskine karşı dikkatli olması gerekiyor.