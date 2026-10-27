Antalya’da Hortum ve Sağanak Faciası: 4 İşçi Hayatını Kaybetti
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Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortum, bir şantiyedeki iki konteyneri parçaladı. Antalya Valiliği, ilk belirlemelere göre 4 işçinin hayatını kaybettiğini, 1 işçinin yaralandığını açıkladı. Kentin batısındaki Kaş, Kumluca ve Finike ilçelerinde de sağanak nedeniyle yollar ve seralar su altında kaldı.
İşte detaylar.
Antalya’da Hortum İki Konteyneri Parçaladı
Valiliğin konuya ilişkin açıklaması şöyle:
Kaş, Kumluca ve Finike’de Yollar ve Seralar Sular Altında
İşte, Antalya'da son durum: Gazeteci Ertuğrul Gün'ün paylaşımı👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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