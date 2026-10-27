article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Antalya’da Hortum ve Sağanak Faciası: 4 İşçi Hayatını Kaybetti

Antalya’da Hortum ve Sağanak Faciası: 4 İşçi Hayatını Kaybetti

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 08:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortum, bir şantiyedeki iki konteyneri parçaladı. Antalya Valiliği, ilk belirlemelere göre 4 işçinin hayatını kaybettiğini, 1 işçinin yaralandığını açıkladı. Kentin batısındaki Kaş, Kumluca ve Finike ilçelerinde de sağanak nedeniyle yollar ve seralar su altında kaldı. 

İşte detaylar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Antalya’da Hortum İki Konteyneri Parçaladı

Antalya’da Hortum İki Konteyneri Parçaladı

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde saat 23.00 sıralarında hortum meydana geldi. Antalya Valiliğinin açıklamasına göre hortum, bir şantiyede bulunan iki konteynerin parçalanmasına neden oldu.

Anadolu Ajansının aktardığı bilgilere göre konteynerlerde bulunan 5 işçi hortumun etkisiyle savruldu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçilerden 2’sinin olay yerinde, 2’sinin ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan bir işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Valiliğin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Kaş, Kumluca ve Finike’de Yollar ve Seralar Sular Altında

Kaş, Kumluca ve Finike’de Yollar ve Seralar Sular Altında

Antalya’nın batı ilçeleri Kaş, Kumluca ve Finike’de etkili olan sağanak da hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yollar ve seralar su altında kaldı. Tarım alanlarında meydana gelen zararın boyutuna ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Antalya İçin Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Antalya için yaptığı sarı kodlu sağanak yağış uyarısı da gündemdeki yerini koruyor. Yağışın kent merkezinde de etkili olması beklenirken, vatandaşların su baskını ve ani sel riskine karşı dikkatli olması gerekiyor.

İşte, Antalya'da son durum: Gazeteci Ertuğrul Gün'ün paylaşımı👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın