Florida'da Özel Jet Mahalleye Çakıldı: Learjet 60'taki 9 Kişinin Tamamı Hayatını Kaybetti
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ABD'nin Florida eyaletinde Palm Beach County'deki Greenacres bölgesinde bir Learjet 60 tipi özel jet, pazar günü yerleşim alanındaki bir yola çakıldı. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, uçakta bulunan 9 kişinin tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı. Texas'taki Austin-Bergstrom Havalimanı'ndan kalkıp Bahamalar'a gitmekte olan uçağın düşme nedeni henüz belirlenmedi.
Kaynak: PBS NewsHour
Austin'den Bahamalar'a giden jet, düşmeden dakikalar önce 35 bin fit yükseklikte buzlanma ve türbülans bildirdi.
İŞTE DÜŞEN UÇAĞIN GÖRÜNTÜLERİ:
Jet yoğun bir yolun kenarında alev topuna dönüştü, enkaz evlere birkaç adım uzaklığa düştü.
UÇAĞIN DÜŞÜŞ ÖNCESİ SON TELSİZ KONUŞMASI:
Uçağın düşüşü sonrası çevrede yaşananlar.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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