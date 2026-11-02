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Florida'da Özel Jet Mahalleye Çakıldı: Learjet 60'taki 9 Kişinin Tamamı Hayatını Kaybetti

Florida'da Özel Jet Mahalleye Çakıldı: Learjet 60'taki 9 Kişinin Tamamı Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.11.2026 - 07:04 Son Güncelleme: 02.11.2026 - 07:08
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ABD'nin Florida eyaletinde Palm Beach County'deki Greenacres bölgesinde bir Learjet 60 tipi özel jet, pazar günü yerleşim alanındaki bir yola çakıldı. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, uçakta bulunan 9 kişinin tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı. Texas'taki Austin-Bergstrom Havalimanı'ndan kalkıp Bahamalar'a gitmekte olan uçağın düşme nedeni henüz belirlenmedi.

Kaynak: PBS NewsHour

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Austin'den Bahamalar'a giden jet, düşmeden dakikalar önce 35 bin fit yükseklikte buzlanma ve türbülans bildirdi.

Austin'den Bahamalar'a giden jet, düşmeden dakikalar önce 35 bin fit yükseklikte buzlanma ve türbülans bildirdi.

Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) verdiği bilgiye göre Learjet 60, Texas'taki Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı ve Bahamalar'a gidiyordu. Hava trafik kayıtlarına yansıyan konuşmalarda pilotlar, doğuya doğru 35 bin fit yükseklikte ilerlerken türbülans, buzlanma ve yağış bildirdi; 2 bin fit daha yükselmek için izin istedi.

Pilot durumu 'hafif, berrak ve yönetilebilir buzlanma ile orta şiddette türbülans' diye tarif etti. Türbülans uçağı 700 fite varan miktarda sarstı. Ardından jet dik bir dalışa geçti; uçuş verilerine göre dakikada 10 bin, 20 bin ve 30 bin fite varan alçalma hızlarına ulaştı. Bu değerlerin uçağın tasarım sınırlarını aştığı belirtildi.

Pilot acil durum ilan etti ve 'Yere çakılacağız' dedi. Uçak yere çarpmadan önce sağa doğru sert bir dönüş yaptı.

İŞTE DÜŞEN UÇAĞIN GÖRÜNTÜLERİ:

Jet yoğun bir yolun kenarında alev topuna dönüştü, enkaz evlere birkaç adım uzaklığa düştü.

Jet yoğun bir yolun kenarında alev topuna dönüştü, enkaz evlere birkaç adım uzaklığa düştü.

Yerel saatle öğle saatlerinde, Duffy'nin verdiği bilgiye göre 12.50 sularında gerçekleşen kazada uçak, West Palm Beach'in yaklaşık 11 kilometre güneybatısındaki, yaklaşık 45 bin nüfuslu Greenacres'te yola çakıldı. Görüntülerde yoldan geçen araçların hemen yanında dev bir alev topunun yükseldiği, olay yerinde derin bir çukur oluştuğu, enkazın etrafa saçıldığı ve yakındaki elektrik altyapısının zarar gördüğü görüldü. Siyah dumanlar bölgeyi kapladı.

Florida Valisi Ron DeSantis olayı 'felaket boyutunda bir uçak kazası' diye niteledi ve uçağın 'aşağı inen bir füze gibi' göründüğünü söyledi. DeSantis, yerde can kaybı ya da yaralanma bildirilmediğini ifade etti. Çok sayıda acil ekip bölgeye sevk edildi, çevredeki hastaneler alarma geçirildi. Yakındaki bir mobil ev yerleşkesinde yaşayan yaklaşık 600 kişi tahliye edildi, kazanın yaşandığı yol ise sonraki duyuruya kadar trafiğe kapatıldı.

Kazanın nedenini ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) soruşturacak; FAA da soruşturmaya destek vermek üzere bölgeye ekip gönderiyor. Duffy olayı 'korkunç bir facia' olarak tanımladı. Bölgede pazartesi öğleden sonrasına kadar aşırı yağış nedeniyle sel uyarısı da yürürlükte.

UÇAĞIN DÜŞÜŞ ÖNCESİ SON TELSİZ KONUŞMASI:

Uçağın düşüşü sonrası çevrede yaşananlar.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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