Florida'da Özel Jet Mahalleye Çakıldı: Learjet 60'taki 9 Kişinin Tamamı Hayatını Kaybetti

Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) verdiği bilgiye göre Learjet 60, Texas'taki Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı ve Bahamalar'a gidiyordu. Hava trafik kayıtlarına yansıyan konuşmalarda pilotlar, doğuya doğru 35 bin fit yükseklikte ilerlerken türbülans, buzlanma ve yağış bildirdi; 2 bin fit daha yükselmek için izin istedi.

Pilot durumu 'hafif, berrak ve yönetilebilir buzlanma ile orta şiddette türbülans' diye tarif etti. Türbülans uçağı 700 fite varan miktarda sarstı. Ardından jet dik bir dalışa geçti; uçuş verilerine göre dakikada 10 bin, 20 bin ve 30 bin fite varan alçalma hızlarına ulaştı. Bu değerlerin uçağın tasarım sınırlarını aştığı belirtildi.

Pilot acil durum ilan etti ve 'Yere çakılacağız' dedi. Uçak yere çarpmadan önce sağa doğru sert bir dönüş yaptı.