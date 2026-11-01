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Kozmetik Devinde "Doğal Yağ" Skandalı: Saf Diye Satılan Yağların İçinden Ayçiçek Yağı Çıktı

Kozmetik Devinde "Doğal Yağ" Skandalı: Saf Diye Satılan Yağların İçinden Ayçiçek Yağı Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.11.2026 - 22:25
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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, alışveriş merkezlerinde mağazaları bulunan bir kozmetik ve kişisel bakım zincirinin LIFE IN markalı yağ ürünlerini inceledi. Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sekiz ürünün ambalajında yanıltıcı izlenim oluşturulduğunu duyurdu. İncelemede ürünlerin içeriğinde ambalajda belirtilmeyen bir yağın da bulunduğu belirlendi. Reklam Kurulu, firmaya reklamları durdurma cezası verdi.

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Bakanlık açıklamayı Bekir Kaplan yaptı.

Bakanlık açıklamayı Bekir Kaplan yaptı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve yanıltıcı tanıtımlara karşı korunması amacıyla denetimlerin sürdürüldüğünü belirtti. Kaplan, Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemede, özellikle alışveriş merkezlerindeki mağazalarında kozmetik ve kişisel bakım ürünleri satan bir mağazalar zincirinin LIFE IN markalı çeşitli yağ ürünlerinin ambalajlarında yanıltıcı izlenim oluşturulduğunun tespit edildiğini bildirdi. Bakanlık, tüketicilerin alışverişlerinde yanıltıcı tanıtımlarla karşılaşmaması için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Sekiz ürünün içeriği incelendi.

Sekiz ürünün içeriği incelendi.

İncelenen ürünler çay ağacı yağı, lavanta yağı, kekik yağı, nane yağı, okaliptus yağı, portakal yağı, biberiye yağı ve gül yağı adıyla satışa sunuluyordu. Kaplan, bu sekiz ürünün içeriklerinin incelendiğini ve hepsinde ayçiçek yağı da bulunduğunun belirlendiğini açıkladı.

İçerikte ayçiçek yağı çıktı.

İçerikte ayçiçek yağı çıktı.

Bakanlığın değerlendirmesine göre ambalajlarda kullanılan ifadeler ve görseller, ürünlerin yalnızca adı belirtilen yağdan oluştuğu izlenimini yarattı. Oysa ürünlerin içeriğinde ayçiçek yağı da bulunuyordu. Reklam Kurulu, ayçiçek yağı içeriğinin tüketiciye yeterince açık biçimde yansıtılmadığı sonucuna vardı.

Firmaya reklamları durdurma cezası verildi.

Firmaya reklamları durdurma cezası verildi.

Reklam Kurulu, söz konusu tanıtımları Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı buldu. Firmaya reklamları durdurma cezası uygulandı. Bakanlık, ürün ambalajlarında ve reklamlarda tüketiciyi yanıltabilecek ifadelerin yakından takip edilmeye devam edileceğini duyurdu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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