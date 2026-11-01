Kozmetik Devinde "Doğal Yağ" Skandalı: Saf Diye Satılan Yağların İçinden Ayçiçek Yağı Çıktı
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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, alışveriş merkezlerinde mağazaları bulunan bir kozmetik ve kişisel bakım zincirinin LIFE IN markalı yağ ürünlerini inceledi. Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sekiz ürünün ambalajında yanıltıcı izlenim oluşturulduğunu duyurdu. İncelemede ürünlerin içeriğinde ambalajda belirtilmeyen bir yağın da bulunduğu belirlendi. Reklam Kurulu, firmaya reklamları durdurma cezası verdi.
Bakanlık açıklamayı Bekir Kaplan yaptı.
Sekiz ürünün içeriği incelendi.
İçerikte ayçiçek yağı çıktı.
Firmaya reklamları durdurma cezası verildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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