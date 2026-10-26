2 Milyon TL'lik Daire İlanıyla Müşteri Çeken Emlakçıya Ceza Verildi
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Ticaret Bakanlığı, internette satış fiyatı 2 milyon TL olarak gösterilen bir daire ilanı nedeniyle bir emlak şirketine idari para cezası uyguladı. Konu sanal medyadaki bir paylaşımla Bakanlığın gündemine geldi. Bakanlık, bölgede benzer ilanlara yönelik incelemelerin de sürdüğünü bildirdi.
2 milyon TL fiyat peşinat çıktı.
28 bin 620 TL ceza kesildi.
Bakanlıktan sert uyarı geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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