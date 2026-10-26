2 Milyon TL'lik Daire İlanıyla Müşteri Çeken Emlakçıya Ceza Verildi

İnternette bir dairenin satış fiyatı 2 milyon TL olarak gösterildi. Ancak daireyi arayan kişilere bu tutarın satış fiyatı değil peşinat olduğu söylendi. Konu sanal medyadaki bir paylaşım üzerine Ticaret Bakanlığı'nın gündemine geldi ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sektörel Ticaret ve Taşınır Rehni Dairesi ilan için inceleme başlattı.