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2 Milyon TL'lik Daire İlanıyla Müşteri Çeken Emlakçıya Ceza Verildi

2 Milyon TL'lik Daire İlanıyla Müşteri Çeken Emlakçıya Ceza Verildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.10.2026 - 19:57
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Ticaret Bakanlığı, internette satış fiyatı 2 milyon TL olarak gösterilen bir daire ilanı nedeniyle bir emlak şirketine idari para cezası uyguladı. Konu sanal medyadaki bir paylaşımla Bakanlığın gündemine geldi. Bakanlık, bölgede benzer ilanlara yönelik incelemelerin de sürdüğünü bildirdi.

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2 milyon TL fiyat peşinat çıktı.

2 milyon TL fiyat peşinat çıktı.

İnternette bir dairenin satış fiyatı 2 milyon TL olarak gösterildi. Ancak daireyi arayan kişilere bu tutarın satış fiyatı değil peşinat olduğu söylendi. Konu sanal medyadaki bir paylaşım üzerine Ticaret Bakanlığı'nın gündemine geldi ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sektörel Ticaret ve Taşınır Rehni Dairesi ilan için inceleme başlattı.

28 bin 620 TL ceza kesildi.

28 bin 620 TL ceza kesildi.

İncelemede dairenin ilandaki fiyatının 2 milyon TL olduğu, ancak arayan kişilere bu tutarın satış fiyatı değil peşinat olduğunun söylendiği belirlendi. Bunun üzerine yanıltıcı ilan nedeniyle ilgili emlak şirketine 28 bin 620 TL idari para cezası uygulandı. Bölgede benzer şekilde vatandaşı yanıltıcı bilgi veren çok sayıda ilan sahibine de aynı şekilde ceza uygulandı ve incelemeler sürüyor.

Bakanlıktan sert uyarı geldi.

Bakanlıktan sert uyarı geldi.

Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'İlanlarda belirtilen fiyatlar tüketiciyi yanıltmak için kullanılamaz. Vatandaşımızı gerçeği yansıtmayan bilgilerle peşinden koşturmak, zamanını ve emeğini boşa harcamak kabul edilemez. Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin haklarını korumaya, yanıltıcı ilanlara karşı mevzuatımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Vatandaşımızı mağdur eden hiçbir uygulamaya göz yummayacağız.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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