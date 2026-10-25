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Türkiye'de ATM'lerden Para Çekilemediğine Dair Şikâyetler Haftada 1.500'ü Aştı

Türkiye'de ATM'lerden Para Çekilemediğine Dair Şikâyetler Haftada 1.500'ü Aştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.10.2026 - 19:26
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Türkiye'de Temmuz 2026 itibarıyla ATM sayısı 56 bin 814'e ulaşırken cihazlarda yaşanan aksaklıklar vatandaşların şikâyetlerine yol açıyor. Arıza, nakit yetersizliği ve para sıkışması nedeniyle haftada 1.500'ü aşkın şikâyet yapılıyor. Özellikle maaş günlerinde ve alternatif ATM sayısının sınırlı olduğu yerleşimlerde nakde erişim zorlaşıyor.

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Şikâyetler haftada 1.500'ü aştı.

Şikâyetler haftada 1.500'ü aştı.

Türkiye'de ATM sayısı Temmuz 2026 itibarıyla 56 bin 814'e yükseldi. Buna rağmen cihazlarda yaşanan arıza, nakit yetersizliği ve para sıkışması sorunları nedeniyle haftada 1.500'ü aşkın şikâyet yapılıyor. Aksaklıklar özellikle maaş günlerinde ve alternatif ATM sayısının sınırlı olduğu yerleşimlerde nakde erişimi güçleştiriyor.

ATM'lerde para yüksek çekimlerle tükeniyor.

ATM'lerde para yüksek çekimlerle tükeniyor.

Yüksek enflasyonla birlikte nakit çekim tutarlarının artması, ATM'lerin mevcut banknot kapasitesini zorluyor. Cihazların fiziksel para kapasitesi artan nakit ihtiyacıyla aynı hızda yükselmediği için yüksek tutarlı işlemlerin ardından ATM'lerdeki para daha kısa sürede tükenebiliyor. Bankaların cihazlara daha sık nakit yüklemesi ise nakit taşıma, güvenlik, personel ve saha operasyonu maliyetlerini artırıyor. Nakit talebinin doğru hesaplanamadığı durumlarda bazı ATM'ler gün içinde hizmet veremez hâle gelebiliyor.

Para hesaptan düşüyor ama ATM'den çıkmıyor.

Para hesaptan düşüyor ama ATM'den çıkmıyor.

Vatandaşların karşılaştığı bir diğer sorun ATM'de para sıkışması. Donanımsal arızalar, banknotların fiziksel durumu ve para sayma mekanizmasındaki problemler işlemlerin tamamlanmasını engelleyebiliyor. Para çekme işlemi sırasında hesabın borçlandırılmasına rağmen nakdin teslim edilmemesi veya ATM'ye yatırılan paranın hesaba geçmemesi tüketici mağduriyetlerine yol açıyor.

Tek ATM olan ilçelerde sorun büyüyor.

Tek ATM olan ilçelerde sorun büyüyor.

ATM arızaları, alternatif cihazların sınırlı olduğu ilçe ve yerleşimlerde daha büyük sorun oluşturuyor. Tek ATM'nin hizmet dışı kalması veya nakdinin tükenmesi, vatandaşları başka bir noktaya gitmek zorunda bırakabiliyor. Bu durumdan özellikle emekliler, maaşını nakit olarak kullananlar ve ulaşım imkânı kısıtlı kişiler etkileniyor. Başka bir ATM'ye ulaşmak için yapılan yolculuklar zaman kaybının yanı sıra ek ulaşım masrafı anlamına geliyor.

Aynı ATM'de üç kez üst üste para çekme işleminin gerçekleştirilememesi veya sonuçlandırılamaması da tekrarlayan hizmet aksaklığı olarak şikâyete konu olabiliyor. Tüketici dernekleri, ATM şikâyetlerinin düzenli takip edilmesini ve sürekli tekrarlanan sorunlarda vatandaşların mağduriyetini giderecek mekanizmaların işletilmesini talep ediyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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