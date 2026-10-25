Türkiye'de ATM'lerden Para Çekilemediğine Dair Şikâyetler Haftada 1.500'ü Aştı

ATM arızaları, alternatif cihazların sınırlı olduğu ilçe ve yerleşimlerde daha büyük sorun oluşturuyor. Tek ATM'nin hizmet dışı kalması veya nakdinin tükenmesi, vatandaşları başka bir noktaya gitmek zorunda bırakabiliyor. Bu durumdan özellikle emekliler, maaşını nakit olarak kullananlar ve ulaşım imkânı kısıtlı kişiler etkileniyor. Başka bir ATM'ye ulaşmak için yapılan yolculuklar zaman kaybının yanı sıra ek ulaşım masrafı anlamına geliyor.

Aynı ATM'de üç kez üst üste para çekme işleminin gerçekleştirilememesi veya sonuçlandırılamaması da tekrarlayan hizmet aksaklığı olarak şikâyete konu olabiliyor. Tüketici dernekleri, ATM şikâyetlerinin düzenli takip edilmesini ve sürekli tekrarlanan sorunlarda vatandaşların mağduriyetini giderecek mekanizmaların işletilmesini talep ediyor.