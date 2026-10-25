Türkiye'de ATM'lerden Para Çekilemediğine Dair Şikâyetler Haftada 1.500'ü Aştı
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Türkiye'de Temmuz 2026 itibarıyla ATM sayısı 56 bin 814'e ulaşırken cihazlarda yaşanan aksaklıklar vatandaşların şikâyetlerine yol açıyor. Arıza, nakit yetersizliği ve para sıkışması nedeniyle haftada 1.500'ü aşkın şikâyet yapılıyor. Özellikle maaş günlerinde ve alternatif ATM sayısının sınırlı olduğu yerleşimlerde nakde erişim zorlaşıyor.
Şikâyetler haftada 1.500'ü aştı.
ATM'lerde para yüksek çekimlerle tükeniyor.
Para hesaptan düşüyor ama ATM'den çıkmıyor.
Tek ATM olan ilçelerde sorun büyüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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