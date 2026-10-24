YENİ Parti Memur ve İşçi Emeklileri İçin Seyyanen Zam Teklifini Meclise Sundu
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YENİ Parti grubu, milyonlarca emekliyi ilgilendiren iki kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Tekliflerden biri memur emeklilerine seyyanen zam, diğeri işçi ve esnaf emeklilerinin en düşük aylığının 45.800 TL'ye çıkarılmasını öngörüyor. İki teklif de Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.
İki teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda.
Memur emeklilerine seyyanen zam isteniyor.
İşçi ve esnaf emeklisine 45.800 TL öneriliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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