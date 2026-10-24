YENİ Parti Memur ve İşçi Emeklileri İçin Seyyanen Zam Teklifini Meclise Sundu

İşçi ve esnaf emeklilerine yönelik teklif ise en düşük emekli aylığının dosya bazında 45.800 TL'ye yükseltilmesini ve tüm bu emeklilere aylık 22.248 TL seyyanen zam yapılmasını istiyor. Prim ve sigortalılık süreleri açısından emeklilik sistemleri arasında farklar bulunduğu için zammın tüm emeklilere uygulanması gerektiği belirtiliyor. Gerekçede düşük aylık alan emeklilerin açlığa yakın koşullarda yaşadığı, yaşlı yoksulluğunun önüne geçilmesi ve düşük aylıkların yarattığı ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunların giderilmesi için sosyal politikaların ve hızlı düzenlemelerin gerektiği ifade ediliyor.