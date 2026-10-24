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YENİ Parti Memur ve İşçi Emeklileri İçin Seyyanen Zam Teklifini Meclise Sundu

YENİ Parti Memur ve İşçi Emeklileri İçin Seyyanen Zam Teklifini Meclise Sundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.10.2026 - 20:43
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YENİ Parti grubu, milyonlarca emekliyi ilgilendiren iki kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Tekliflerden biri memur emeklilerine seyyanen zam, diğeri işçi ve esnaf emeklilerinin en düşük aylığının 45.800 TL'ye çıkarılmasını öngörüyor. İki teklif de Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

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İki teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda.

İki teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda.

YENİ Parti grubunun TBMM'ye sunduğu iki kanun teklifi, memur emeklileri ile işçi ve esnaf emeklilerini kapsıyor. Teklifler Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Tekliflerin gerekçesinde milyonlarca emeklinin yoksulluk sınırının üzerinde yaşamakta zorlandığı belirtilirken Türkiye'nin Avrupa'daki emeklilik sistemleri sıralamasında son sırada yer aldığı da hatırlatıldı.

Memur emeklilerine seyyanen zam isteniyor.

Memur emeklilerine seyyanen zam isteniyor.

Memur emeklilerine yönelik teklif, emeklilere seyyanen zam yapılmasını öngörüyor. Gerekçede, 2023'te kamu çalışanlarına verilen seyyanen zammın emeklilere yansıtılmadığı ve bundan yaklaşık 2 milyon 540 bin memur emeklisinin zarar gördüğü belirtiliyor. Çalışan memurların maaşı ile emekli aylıkları arasında ciddi bir fark oluştuğu, emeklilerin çalışırken aldıklarından daha düşük aylıkla yetinmek zorunda bırakıldığı savunuluyor. Gerekçede 25 Eylül'de Anayasa Mahkemesi önünde yaşamına son veren polis emeklisinin durumu da emeklilerin ulaştığı noktanın göstergesi olarak yer aldı. Emeklilerin durumunun iyileştirilmesinin devletin sorumluluğu ve yükümlülüğü olduğu vurgulandı.

İşçi ve esnaf emeklisine 45.800 TL öneriliyor.

İşçi ve esnaf emeklisine 45.800 TL öneriliyor.

İşçi ve esnaf emeklilerine yönelik teklif ise en düşük emekli aylığının dosya bazında 45.800 TL'ye yükseltilmesini ve tüm bu emeklilere aylık 22.248 TL seyyanen zam yapılmasını istiyor. Prim ve sigortalılık süreleri açısından emeklilik sistemleri arasında farklar bulunduğu için zammın tüm emeklilere uygulanması gerektiği belirtiliyor. Gerekçede düşük aylık alan emeklilerin açlığa yakın koşullarda yaşadığı, yaşlı yoksulluğunun önüne geçilmesi ve düşük aylıkların yarattığı ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunların giderilmesi için sosyal politikaların ve hızlı düzenlemelerin gerektiği ifade ediliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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