Uzman İsim Emekliye Seyyanen Zam İhtimalini Açıkladı

2027 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde SGK'ya yapılacak görev zararı ödemeleri ve bütçe transferleri, harcama kalemleri arasında en çok dikkat çeken başlık oldu. Genel bütçedeki artış yüzde 38,7 seviyesinde kalırken SGK'ya ayrılan kaynağın yaklaşık üçte iki oranında büyütülmesi, hükümetin 2027'de emekliyi enflasyona ezdirmemek için bir hazırlık yapıp yapmadığı sorusunu gündeme taşıdı.

SGK uzmanı Emin Yılmaz'ın aktardığına göre sosyal güvenlikle ilgili bütçe görüşmeleri 3 Kasım'da, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşmeleri ise 5 Kasım'da yapılacak. Uzman isim, genel bütçenin 27,3 trilyon lira, harcama tarafının ise 23,4 trilyon lira olarak öngörüldüğünü hatırlattı.

Yılmaz'a göre SGK'ya giden kaynak yalnızca emekli maaşlarını kapsamıyor. Kurum bu bütçeden ek zam ve sosyal desteklerin yanı sıra işverenlere verilen 16 farklı prim teşvikini, genel sağlık sigortası borcu olanların devlet ve şehir hastanelerindeki ücretsiz tedavisini, asgari ücretlinin 2022'den bu yana alınmayan gelir vergisi ve damga vergisini de finanse ediyor.