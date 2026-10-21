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Uzman İsim Emekliye Seyyanen Zam İhtimalini Açıkladı

Uzman İsim Emekliye Seyyanen Zam İhtimalini Açıkladı

SGK memur Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
21.10.2026 - 15:14
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2027 yılı bütçe teklifinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) aktarılacak kaynakta yüzde 66'lık artış öngörülmesi, milyonlarca emekliyi aynı soruya yöneltti: Bu para maaşlara ek zam olarak yansıyacak mı? CNN Türk'te konuşan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, artışın emekli maaşlarına da alan açabileceğini söyledi. Yılmaz'a göre Ocak zammının üzerine seyyanen zam ya da ek ödeme ihtimali masada, ancak net tablo bütçe Meclis'te görüşüldükten sonra ortaya çıkacak.

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Genel bütçe yüzde 38,7 artarken SGK'ya aktarılan kaynak yüzde 66 büyüyor.

Genel bütçe yüzde 38,7 artarken SGK'ya aktarılan kaynak yüzde 66 büyüyor.

2027 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde SGK'ya yapılacak görev zararı ödemeleri ve bütçe transferleri, harcama kalemleri arasında en çok dikkat çeken başlık oldu. Genel bütçedeki artış yüzde 38,7 seviyesinde kalırken SGK'ya ayrılan kaynağın yaklaşık üçte iki oranında büyütülmesi, hükümetin 2027'de emekliyi enflasyona ezdirmemek için bir hazırlık yapıp yapmadığı sorusunu gündeme taşıdı.

SGK uzmanı Emin Yılmaz'ın aktardığına göre sosyal güvenlikle ilgili bütçe görüşmeleri 3 Kasım'da, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşmeleri ise 5 Kasım'da yapılacak. Uzman isim, genel bütçenin 27,3 trilyon lira, harcama tarafının ise 23,4 trilyon lira olarak öngörüldüğünü hatırlattı.

Yılmaz'a göre SGK'ya giden kaynak yalnızca emekli maaşlarını kapsamıyor. Kurum bu bütçeden ek zam ve sosyal desteklerin yanı sıra işverenlere verilen 16 farklı prim teşvikini, genel sağlık sigortası borcu olanların devlet ve şehir hastanelerindeki ücretsiz tedavisini, asgari ücretlinin 2022'den bu yana alınmayan gelir vergisi ve damga vergisini de finanse ediyor.

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Uzman isim, hesaplamasında Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,60'lık yıl sonu enflasyon beklentisini baz aldı. Bu tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027'de yüzde 10,08, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 8,02 oranında zam alması söz konusu olabilir.

'Bütçenin buradaki çıkışı vasıtasıyla ekstra bir seyyanen zam, ekstra bir ödenek, ek ödeme şeklinde de bunu değerlendirebiliriz' diyen Yılmaz, konunun yalnızca Ocak zammıyla sınırlı olmadığını da ekledi. 2027 bütçesinin hem Ocak zammını hem de Haziran enflasyonu netleştikten sonra Temmuz'da yapılacak artışı kapsadığını belirten uzman, daha somut rakamların bütçe Meclis'e geldikten sonra konuşulabileceğini söyledi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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