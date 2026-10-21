Uzman İsim Emekliye Seyyanen Zam İhtimalini Açıkladı
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2027 yılı bütçe teklifinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) aktarılacak kaynakta yüzde 66'lık artış öngörülmesi, milyonlarca emekliyi aynı soruya yöneltti: Bu para maaşlara ek zam olarak yansıyacak mı? CNN Türk'te konuşan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, artışın emekli maaşlarına da alan açabileceğini söyledi. Yılmaz'a göre Ocak zammının üzerine seyyanen zam ya da ek ödeme ihtimali masada, ancak net tablo bütçe Meclis'te görüşüldükten sonra ortaya çıkacak.
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2027'de En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olmalı?
Genel bütçe yüzde 38,7 artarken SGK'ya aktarılan kaynak yüzde 66 büyüyor.
2027 emekli maaşı hesaplandı. Emekliye seyyanen zam olacak mı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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