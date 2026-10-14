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8 Kurumun Tahmini Ortaya Çıktı: Memur ve Emeklinin Ocak Zammı Hesaplandı

8 Kurumun Tahmini Ortaya Çıktı: Memur ve Emeklinin Ocak Zammı Hesaplandı

memur Enflasyon Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.10.2026 - 18:01
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SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların Ocak 2027 zammı için geri sayım sürerken 8 farklı kurumun yıl sonu enflasyon beklentisi masaya yatırıldı. Tahminlere göre emekli zammı yüzde 9,38 ile yüzde 10,40 arasında, memur zammı ise yüzde 7,34 ile yüzde 8,34 arasında şekillenebilir.

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Emekli zammında tablo netleşmeye başladı.

Emekli zammında tablo netleşmeye başladı.

Emekli ve memur maaş artışlarında belirleyici olan, yılın ikinci yarısında oluşan enflasyon. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz-Aralık dönemindeki enflasyon kadar zam alıyor. Memurlarda ise hesap biraz farklı işliyor: Toplu sözleşmeyle belirlenen yüzde 7'lik artışı aşan enflasyon, fark olarak maaşa ekleniyor; Ocak'ta yeni dönemin toplu sözleşme zammı da bunun üzerine geliyor.

Temmuz'da yüzde 1,78, Ağustos ve Eylül'de ise yüzde 1,84 olarak açıklanan enflasyonla birlikte 3 aylık toplam yüzde 5,57'ye ulaştı. Yani emeklinin Ocak zammında bu oran şimdiden cepte. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için ise kalan 3 ayda yaklaşık yüzde 1,36'lık bir enflasyonun daha oluşması gerekiyor.

8 kurumun zam tahmini ortaya çıktı.

8 kurumun zam tahmini ortaya çıktı.

Türkiye Gazetesi'nden Mesut Şahin'in derlediği verilere göre 8 kurumun yıl sonu enflasyon tahmini ve bu tahminlerin işaret ettiği zam oranları şöyle sıralanıyor:

• Kuveyt Türk Yatırım (yüzde 28,80): Emekliye yüzde 9,38, memura yüzde 7,34

• Alnus Yatırım (yüzde 28,88): Emekliye yüzde 9,45, memura yüzde 7,40

• OYAK Yatırım ve Tacirler Yatırım (yüzde 29,20): Emekliye yüzde 9,72, memura yüzde 7,67

• İş Yatırım (yüzde 29,50): Emekliye yüzde 9,97, memura yüzde 7,91

• Garanti BBVA, Akbank ve Gedik Yatırım (yüzde 30): Emekliye yüzde 10,40, memura yüzde 8,34

2027 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2027 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Tahminler maaş tablosuna yansıtıldığında en düşük emekli aylığının 23.552 liradan 25.761 ile 26.001 lira arasına çıkması bekleniyor. En temkinli tahmini yapan Kuveyt Türk Yatırım'ın beklentisi gerçekleşirse aylık 25.761 lira oluyor. Garanti BBVA, Akbank ve Gedik Yatırım'ın yüzde 30'luk tahmini tutarsa rakam 26 bin lirayı geçerek 26.001 liraya ulaşıyor.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak 2027?

Memur tarafında en düşük maaşın 70.224 liradan 75.378 ile 76.080 lira arasına yükselmesi öngörülüyor. Alnus Yatırım'ın tahminine göre 75.420 lira, OYAK ve Tacirler'in tahminine göre 75.610 lira, İş Yatırım'ın tahminine göre ise 75.778 lira hesaplanıyor.

2027 en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar?

En düşük memur emeklisi aylığı da 31.527 liradan 33.841 ile 34.156 lira bandına çıkabilir. Bu kalemde Alnus'un tahmini 33.889, OYAK ve Tacirler'inki 33.945, İş Yatırım'ınki ise 34.020 liraya karşılık geliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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