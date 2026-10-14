8 Kurumun Tahmini Ortaya Çıktı: Memur ve Emeklinin Ocak Zammı Hesaplandı
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Emekli zammında tablo netleşmeye başladı.
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8 kurumun zam tahmini ortaya çıktı.
2027 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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