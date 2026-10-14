8 Kurumun Tahmini Ortaya Çıktı: Memur ve Emeklinin Ocak Zammı Hesaplandı

Tahminler maaş tablosuna yansıtıldığında en düşük emekli aylığının 23.552 liradan 25.761 ile 26.001 lira arasına çıkması bekleniyor. En temkinli tahmini yapan Kuveyt Türk Yatırım'ın beklentisi gerçekleşirse aylık 25.761 lira oluyor. Garanti BBVA, Akbank ve Gedik Yatırım'ın yüzde 30'luk tahmini tutarsa rakam 26 bin lirayı geçerek 26.001 liraya ulaşıyor.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak 2027?

Memur tarafında en düşük maaşın 70.224 liradan 75.378 ile 76.080 lira arasına yükselmesi öngörülüyor. Alnus Yatırım'ın tahminine göre 75.420 lira, OYAK ve Tacirler'in tahminine göre 75.610 lira, İş Yatırım'ın tahminine göre ise 75.778 lira hesaplanıyor.

2027 en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar?

En düşük memur emeklisi aylığı da 31.527 liradan 33.841 ile 34.156 lira bandına çıkabilir. Bu kalemde Alnus'un tahmini 33.889, OYAK ve Tacirler'inki 33.945, İş Yatırım'ınki ise 34.020 liraya karşılık geliyor.